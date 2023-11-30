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Особенности и преимущества памятников из гранита
Источник материала: ИноСМИ
Почтить память умершего близкого человека, особенно отца или матери всегда считалось священной обязанностью каждого. Одно из проявлений почтения к покойному – установка надгробного памятника. Эта традиция сохраняется и по сей день, при этом многие отдают предпочтение одиночным памятникам из гранита. Какие надгробия изготавливаются из этого камня, и стоит ли выбирать их?
Особенности
Намереваясь заказать изготовление памятников и надгробий из гранита, следует помнить, что обрабатывать его сложнее, чем мрамор, поэтому такие надгробия лишь ненамного дешевле мраморных. К тому же, это достаточно тяжелый камень, что изрядно усложняет транспортировку памятника. Но все это искупается многочисленными достоинствами гранита. Он очень прочен и устойчив к различным факторам окружающей среды:
Этими свойствами обусловлена долговечность гранита, памятник способен стоять, не деформируясь, несколько столетий, поэтому заказать семейный гранитный памятник – хорошая идея. Ухаживать за ним несложно, достаточно раз в полгода протирать мягкой тканью, смачивая ее в мыльном растворе слабой концентрации. Раз в году рекомендуется также обрабатывать надгробие специальным растворителем.
Разновидности
Существуют различные виды гранита, различающиеся и по внешнему виду, и по некоторым другим свойствам:
Есть и другие виды, каждый из которых обладает своей неповторимой структурой и цветом.
Какие бывают памятники
При всей своей прочности этот камень прекрасно поддается обработке, поэтому мастера смогут изготовить как одиночный памятник из гранита, так и двойной, причем возможны различные формы – прямоугольная, трапециевидная, в виде сердца или креста.
Одиночное или семейное надгробие можно дополнить какими-либо деталями с помощью резьбы или гравировки. Прекрасно смотрятся памятники с деталями в виде цветов. Весьма популярны скульптурные надгробия:
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