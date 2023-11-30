Особенности и преимущества памятников из гранита

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Почтить память умершего близкого человека, особенно отца или матери всегда считалось священной обязанностью каждого. Одно из проявлений почтения к покойному – установка надгробного памятника. Эта традиция сохраняется и по сей день, при этом многие отдают предпочтение одиночным памятникам из гранита. Какие надгробия изготавливаются из этого камня, и стоит ли выбирать их?

Особенности

Намереваясь заказать изготовление памятников и надгробий из гранита, следует помнить, что обрабатывать его сложнее, чем мрамор, поэтому такие надгробия лишь ненамного дешевле мраморных. К тому же, это достаточно тяжелый камень, что изрядно усложняет транспортировку памятника. Но все это искупается многочисленными достоинствами гранита. Он очень прочен и устойчив к различным факторам окружающей среды:

· температурным перепадам;

температурным перепадам; · повышенной влажности;

повышенной влажности; · ультрафиолетовому излучению;

ультрафиолетовому излучению; · абразивным воздействиям.

Этими свойствами обусловлена долговечность гранита, памятник способен стоять, не деформируясь, несколько столетий, поэтому заказать семейный гранитный памятник – хорошая идея. Ухаживать за ним несложно, достаточно раз в полгода протирать мягкой тканью, смачивая ее в мыльном растворе слабой концентрации. Раз в году рекомендуется также обрабатывать надгробие специальным растворителем.

Разновидности

Существуют различные виды гранита, различающиеся и по внешнему виду, и по некоторым другим свойствам:

· Капустинский – один из наиболее прочных, крупнозернистая структура сочетается с насыщенным красным цветом.

Капустинский – один из наиболее прочных, крупнозернистая структура сочетается с насыщенным красным цветом. · Orion – черный, блестящий с прожилками и микровкраплениями в бронзовых и серебристых тонах.

Orion – черный, блестящий с прожилками и микровкраплениями в бронзовых и серебристых тонах. · «Габбро» – сочетает зеркальный блеск с насыщенным черным цветом.

«Габбро» – сочетает зеркальный блеск с насыщенным черным цветом. · «Аврора» – отличается особенно высокой плотностью и низкой степенью водопоглощения, рекомендуется к использованию в местах, где требуется значительная устойчивость к ветровым нагрузкам.

«Аврора» – отличается особенно высокой плотностью и низкой степенью водопоглощения, рекомендуется к использованию в местах, где требуется значительная устойчивость к ветровым нагрузкам. · Baltic Green – крупнозернистый, с зелеными овальными и круглыми зернами.

Baltic Green – крупнозернистый, с зелеными овальными и круглыми зернами. · Belmoral red – красный среднезернистый, постоянство рисунка позволяет легко стыковать элементы, делая невидимые переходы.

Есть и другие виды, каждый из которых обладает своей неповторимой структурой и цветом.

Какие бывают памятники

При всей своей прочности этот камень прекрасно поддается обработке, поэтому мастера смогут изготовить как одиночный памятник из гранита, так и двойной, причем возможны различные формы – прямоугольная, трапециевидная, в виде сердца или креста.

Одиночное или семейное надгробие можно дополнить какими-либо деталями с помощью резьбы или гравировки. Прекрасно смотрятся памятники с деталями в виде цветов. Весьма популярны скульптурные надгробия:

· бюст покойного;

бюст покойного; · фигура в полный рост, изображающая скорбящую Богоматерь, ангела и т.п.;

фигура в полный рост, изображающая скорбящую Богоматерь, ангела и т.п.; · эксклюзивная композиция, отражающая род деятельности умершего.

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