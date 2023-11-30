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Омбудсмены стран СНГ впервые встретились в Минске

30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Омбудсмены стран СНГ впервые встретились в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Права и свободы граждан Содружества обсудили в Минске. В исполкоме СНГ впервые прошло заседание профильной комиссии, передает телеканал «МИР 24».

В ее состав вошли омбудсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. По мнению участников встречи, новая интеграционная площадка поможет обмениваться опытом, сближать законодательство и вырабатывать механизмы защиты прав человека. К примеру, в России за прошлый год на имя уполномоченного поступило 80 тысяч обращений. Из них 13 тысяч людей получили помощь в восстановлении своих прав.

«Очень много еще вопросов, связанных и с нарушением прав в жилищной сфере, социально экономической, сфере здравоохранения, в сфере свободного перемещения. Я думаю, что комиссия по правам человека СНГ будет существенным шагом вперед на пути повышения гарантии прав и свобод человека», – заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

На первом заседании участники утвердили план работы на предстоящие два года. На этот же период избрали и председателя Комиссии. Им стала Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека в России.



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Теги: Минск
 
 
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В состав профильной комиссии вошли омбудсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
 
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