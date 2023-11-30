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Омбудсмены стран СНГ впервые встретились в Минске
30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Права и свободы граждан Содружества обсудили в Минске. В исполкоме СНГ впервые прошло заседание профильной комиссии, передает телеканал «МИР 24».
В ее состав вошли омбудсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. По мнению участников встречи, новая интеграционная площадка поможет обмениваться опытом, сближать законодательство и вырабатывать механизмы защиты прав человека. К примеру, в России за прошлый год на имя уполномоченного поступило 80 тысяч обращений. Из них 13 тысяч людей получили помощь в восстановлении своих прав.
На первом заседании участники утвердили план работы на предстоящие два года. На этот же период избрали и председателя Комиссии. Им стала Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека в России.
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В состав профильной комиссии вошли омбудсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
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