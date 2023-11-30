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ГАИ перешла в режим повышенной готовности из-за мощного снегопада в Минске

30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ГАИ перешла в режим повышенной готовности из-за мощного снегопада в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Водители увязли в пробках, а пешеходы – в сугробах. В Минске – сильный снегопад. Такую погоду с Карпат в Беларусь принес южный циклон, центр которого сейчас расположился в столице, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Среда встретила белорусов сугробами, порывистым ветром и гололедицей. На дорогах – пробки в восемь баллов. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Минским водителями пришлось проснуться пораньше. Очищали и прогревали машины после ночных снегопадов основательно. Да и дорога на работу оказалась долгой.

«Медленно ездить надо. Опыт нужен, для того, чтобы не попадать в аварии», – сказал водитель Александр.

«Только утром, наверное, стоит задуматься, на чем проще ехать: на такси или на машине, как будет быстрее. Ну, на поворотах иногда заносит, а так в целом, если бы колеса были повыше, было бы прекрасно», – сказала водитель Анна.

Автолюбители только и успевают выкладывать видео. Аварии на дорогах.

В режим повышенной готовности перешла и Госавтоинспекция. Помогает застрявшим в сугробах автолюбителям.

«При поступлении информации о дорожно-транспортных происшествиях максимально быстро выбывают экипажи для оформления и нормализации движения с учетом того, на какой магистрали это произошло, интенсивность движения по ней, последствия произошедшего ДТП повлияли на работу общественного транспорта или нет», – сказал заместитель начальника Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Денис Ливанович.

Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме, но из-за непогоды пассажирам рекомендуют приезжать на регистрацию заранее. А вот в работе общественного транспорта были перебои. В пиковый час на улицы Минска выехало больше 700 единиц спецтехники. Убирали снег и обрабатывали дороги реагентами. Лопаты в руки взяли почти две тысячи работников ЖКХ.

«В первую очередь убираются все магистральные дороги, улицы города Минска, остановочные пункты, подходы к мостам. Все предприятия работают в усиленном режиме, и работы будут продолжаться круглосуточно», – указал заместитель генерального директора, главный инженер предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома» Александр Ефименко.

Чтобы снег не стал сюрпризом, коммунальным службам помогают синоптики. Используют радиолокаторы и спутники. В ближайшие дни небо прояснится.

«В четверг влияние циклона все еще будет сказываться на территории нашей республики, преимущественно по северо-восточной половине. А уже в пятницу влияние циклона начнет ослабевать, поэтому осадки станут менее интенсивными и примут кратковременный характер», – сказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Марина Грицкевич.

В особо снежные дни ГАИ советует белорусам носить светоотражающие элементы, а передвигаться осторожно. Из-за плохой видимости и гололедицы есть риск получить травму.



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Теги: Минск
 
 
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