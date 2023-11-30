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ГАИ перешла в режим повышенной готовности из-за мощного снегопада в Минске
30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Водители увязли в пробках, а пешеходы – в сугробах. В Минске – сильный снегопад. Такую погоду с Карпат в Беларусь принес южный циклон, центр которого сейчас расположился в столице, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Среда встретила белорусов сугробами, порывистым ветром и гололедицей. На дорогах – пробки в восемь баллов. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Минским водителями пришлось проснуться пораньше. Очищали и прогревали машины после ночных снегопадов основательно. Да и дорога на работу оказалась долгой.
Автолюбители только и успевают выкладывать видео. Аварии на дорогах.
Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме, но из-за непогоды пассажирам рекомендуют приезжать на регистрацию заранее. А вот в работе общественного транспорта были перебои. В пиковый час на улицы Минска выехало больше 700 единиц спецтехники. Убирали снег и обрабатывали дороги реагентами. Лопаты в руки взяли почти две тысячи работников ЖКХ.
Чтобы снег не стал сюрпризом, коммунальным службам помогают синоптики. Используют радиолокаторы и спутники. В ближайшие дни небо прояснится.
«В четверг влияние циклона все еще будет сказываться на территории нашей республики, преимущественно по северо-восточной половине. А уже в пятницу влияние циклона начнет ослабевать, поэтому осадки станут менее интенсивными и примут кратковременный характер», – сказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Марина Грицкевич.
В особо снежные дни ГАИ советует белорусам носить светоотражающие элементы, а передвигаться осторожно. Из-за плохой видимости и гололедицы есть риск получить травму.
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с Карпат в Беларусь принес южный циклон, центр которого сейчас расположился в столице
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