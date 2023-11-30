Роман Головченко раскритиковал работу Союза потребительских обществ Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отсутствие контроля и бесхозяйственность. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко раскритиковал работу Республиканского союза потребительских обществ страны. По его словам, от покупателей регулярно поступают жалобы, сообщает «МИР 24».

Основная функция организации – обеспечить товарами и услугами людей в селах. В этих торговых точках закупается треть населения, но жалобы от покупателей поступают регулярно. Улучшить работу структуры поручал президент страны, однако проблемы до сих пор не решены.

«Ниже плановых значений сложились все показатели соцэкономразвития на 2023 год. Много обоснованных претензий у людей и по ассортименту, наличию товаров в магазинах системы Потребкооперации. Большая часть объектов сдается в аренду, количество открытых новых точек весьма незначительное», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

От руководства структуры Головченко ждет четкой системы, которая обеспечит работу без убытков. В «Белкоопсоюзе» сообщили, что в ближайшее время откроется не меньше 70 новых торговых точек. Изменят и формат обслуживания процесс автоматизируют, запустят интернет-торговлю, предоставят скидки и акции.

Сейчас заработал единый контакт-центр организации. Там можно оставить заявку на товары, которые пропали с полок.