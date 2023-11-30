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Общая автостраховка появится в Союзном государстве

30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общая автостраховка появится в Союзном государстве
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь и Россия работают над созданием единой системы страхования транспортных средств. Модельный закон уже готов к реализации, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Единая система страхования появится к февралю 2024 года. В настоящее время законодательства Беларуси и России приводят к единому знаменателю.

Главное новшество – после аварии на территории России белорус сможет получить страховые выплаты, и наоборот, оформить документы можно будет в любой точке Союзного государства. В странах создадут единые базы данных. Похожим станет и порядок оформления ДТП.

«Мы полагаем, что это в любом случае серьезно сэкономит временные и финансовые ресурсы как для граждан Российской Федерации, так и для граждан Республики Беларусь. В рамках модельного законодательного акта и имплементации этих положений в национальные законодательства будут разработаны правила автостраховщиками, в которых будет регламентирована процедура признания того или иного случая страховым», – рассказал заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Сергей Сивец.

Цена за оформление страховки не повысится. Парламентарии не исключают, что услуга сможет стать немного дешевле.

Физической границы между Беларусью и Россией нет. Ежедневно ее свободно пересекают тысячи автомобилей.



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В настоящее время законодательства Беларуси и России приводят к единому знаменателю.
 
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