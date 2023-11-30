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Общая автостраховка появится в Союзном государстве
30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия работают над созданием единой системы страхования транспортных средств. Модельный закон уже готов к реализации, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Цена за оформление страховки не повысится. Парламентарии не исключают, что услуга сможет стать немного дешевле.
Физической границы между Беларусью и Россией нет. Ежедневно ее свободно пересекают тысячи автомобилей.
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В настоящее время законодательства Беларуси и России приводят к единому знаменателю.
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