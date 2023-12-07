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В прошлом веке стеллажи металлические можно было увидеть разве что в библиотеках и в архивах. Но в нашем столетии предприниматели, руководители разных организаций по достоинству оценили удобные полки: теперь эти конструкции используют в магазинах, на складах, в банках, на станциях технического обслуживания и даже в домашней обстановке. Компания «Чудомебель», ведущий производителя металлоконструкций в Республике Беларусь, без труда могут объяснить такую популярность этих изделий.

Достоинства мебели

Металлическая мебель – это лёгкость в сборке, моделирование объектов «под себя». Полочки прочно закрепляются по требуемой высоте с помощью специальных зацепов или соединительных болтов. Как итог- экономия пространства. Это важно, так как арендная плата в гипермаркетах самообслуживания начисляется за каждый квадратный сантиметр используемой площади. При большом потоке посетителей предприниматель может выгодно и наглядно презентовать свою продукцию.

После продолжительного использования металлические стеллажи будут оценены по достоинству. Менеджеры компании выделяют ряд преимуществ такого способа систематизации документов или метода презентации товаров. Среди них:

1) Долговечность. При необходимости можно докупить любой недостающий элемент.

2) Пожаробезопасность.

3) Влагоустойчивость. Каждый модуль покрыт специальным полимерно-порошковым покрытием. Это – идеальная защита от коррозии.

4) Возможность быстрого демонтажа/монтажа. Актуально при частых переездах.

И все-таки основная особенность металлических стеллажей – их вариативность. Предприниматель подбирает только ту конструкцию, которая позволит ему надёжно хранить продукцию, отсортировать свои товары, выгодно их продемонстрировать покупателю.

Например, для хранения и складирования мелких болтов, элементов сантехники полки дополняются пластиковыми контейнерами. На каждом ящике есть наклейка с наименованием продукции, что позволяет продавцу быстро найти искомое изделие. Напротив, в системах для хранения шин предусмотрены специальные металлические держатели, которые удерживает колесо от автомобиля.

Материал подготовлен компанией "Чудомебель" - крупный поставщик металлической мебели в Минске и по всей Республики Беларусь, более 10 лет на рынке. Все консультации по подбору стеллажей - Бесплатные. Звоните: +375 29 33-729-33