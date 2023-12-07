Источник материала: ProBusiness





В середине ноября в Беларуси приняли и официально опубликовали закон «Об изменении кодексов» . Согласно документу, через год мы начнем пользоваться новой редакцией Гражданского кодекса, многие изменения в котором затрагивают бизнес. Директор юридической компании «Экономические споры» Сергей БЕЛЯВСКИЙ прокомментировал для «Про бизнес» основные новации.



Сергей БЕЛЯВСКИЙ

Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор, председатель третейского суда

— Корректировка Гражданского кодекса призвана его осовременить и гармонизировать с гражданским законодательством государств — членов Евразийского экономического союза, а также устранить существующие коллизии и пробелы.

Для удобства восприятия можно разбить все важные для бизнеса изменения на несколько разделов:

Рассмотрим каждый блок изменений.

Организация бизнеса

Для упрощения государственной регистрации юридических лиц ГК вводит в оборот институт типовых уставов. Данная практика широко распространена за рубежом и используется государствами с целью упрощения и даже автоматизации порядка создания коммерческих организаций.

Также появляется возможность создания филиалов и представительств не только для белорусских субъектов хозяйствования, но и организаций, зарегистрированных за рубежом.

Долгожданное изменение коснется вопросов недобросовестной реорганизации. Так, в статье 56 кодекса появится три возможности для предъявления солидарных исков к правопреемникам реорганизованного юридического лица:

если предшественник не оплатит досрочно предъявленные требования (такая судебная практика уже существует сегодня);

если из разделительных документов невозможно будет определить правопреемника;

если распределение активов и пассивов произведено недобросовестно.

Корректировка произойдет и в вопросах ликвидации. В статье 58 срок предъявления требований кредиторами ограничат от 2 до 4 месяцами, а срок составления промежуточного ликвидационного баланса — 1 месяцем со дня окончания предъявления кредиторами требований. Т.е. всего от 3 до 5 месяцев. Причем, в кодексе устанавливается запрет на осуществление платежей ликвидируемым субъектом ликвидатору до момента утверждения промежуточного баланса.





Виды обязательств

Свое развитие получила норма об альтернативных обязательствах, которая содержится в ст. 301 ГК. Сегодня она активно применяется, особенно в подрядных правоотношениях (стороны в договорах прописывают возможность оплаты выполненных работ как денежными средствами, так и вновь возведенным недвижимым имуществом), в комиссии (оплата за реализованный товар или возврат данного товара) и т.п.

В законе предусмотрен следующий алгоритм ее применения: если должник не выбрал способ исполнения в пределах срока, указанного в ст. 295 ГК, способ исполнения будет выбирать кредитор. И наоборот. Таким образом, будет устранена правовая неопределенность в ситуации, когда выбор в установленном порядке стороной не сделан.

Аналогичная норма содержится в российском ГК, судебная практика ее применения в РФ уже сформирована.

В ст. 301−1 предусмотрен еще один способ исполнения обязательства, схожий с альтернативным, — факультативное обязательство. В действующем ГК такой нормы нет.

В отличие от альтернативных обязательств (которые являются равными по приоритетности и их применение осуществляется по выбору стороны — либо одно, либо второе) факультативное будет предусматривать дополнительный способ исполнения обязательства.

В договоре необходимо будет указать, какой способ исполнения обязательства является основным, т.е. должен исполняться в первую очередь, а какой — факультативным, т.е. применяться по усмотрению сторон в случае взаимного отказа от выбора основного способа.

В эту статью также включена формулировка, предусматривающая право кредитора требовать исполнения только основного обязательства, если должник не исполняет ни основное, ни факультативное. То есть право требования будет распространяться только на основное обязательство, но никак не на факультативное. Последнее будет подлежать исполнению вместо основного, если обе стороны согласятся с этим.





В ГК закрепляется норма о так называемых протестативных условиях, согласно которым исполнение обязательства одной стороной зависит от исполнения какого-либо обязательства другой стороной. Данная формулировка характерна для блокчейна. То есть при совершении какого-либо действия одной стороной обязательство совершить встречное действие возникает у противоположной стороны. Это также практикуется в строительном подряде — оплата после предачи исполнительной документации. Как норма будет работать на практике — покажет время. А пока экономические суды не обращают внимания на данную договорную формулировку и взыскивают задолженность с заказчиков.

Поправки в ст. 391 ГК предусматривают возможность применения в отношении договора, не предусмотренного законодательством, правил аналогии закона.

В соответствии с корректировкой ст. 392 ГК исключается положение о том, что нормы договора при изменении законодательства должны приводиться в соответствие с законодательством (если иное не предусмотрено последним).

При изменении законодательства нормы договора будут сохраняться в силе, кроме тех случаев, когда в данных актах законодательства прямо будет установлено, что договор подлежит приведению в соответствие с новыми нормами. Таким образом, корректировка направлена на обеспечение стабильности, неизменности договора, чего требуют инвесторы и предприниматели.

Еще одно новшество касается публичного договора. Законодатель решил распространить его действие на все юридические лица вообще, а также на индивидуальных предпринимателей (сегодня — только на коммерческие организации).

Исполнение обязательств

Из Банковского кодекса исключается норма о сроке исполнения обязательств и остается только в ГК. В связи с этим предлагается новая редакция ст. 300 и включение в ГК новой — ст. 300−1 (Погашение требований по однородным обязательствам).

К трем существующим очередям добавляется четвертая (вторая по счету): «неуплаченная в срок основная сумма долга и проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству (займу, кредиту и т.д.)». Таким образом, первоначально будут гаситься просроченные обязательства, а затем обязательства текущего периода.

В статье 300−1 прописан порядок применения правила об очередности при наличии нескольких однородных обязательств. В рамках одной очереди исполнение обязательства будет определяться указаниями должника в платежной инструкции. Если такие указания он не сделал, первоначально будет гаситься обязательство, наступившее ранее других. Если же сроки исполнения обязательств наступили одновременно, исполнение будет засчитываться пропорционально в отношении всех однородных требований.

Также появится возможность корректировки очередности удовлетворения требований по соглашению кредиторов. В новой редакции ст. 356 ГК есть формулировка, согласно которой при множественности уступок права требования должник будет обязан исполнить обязательство в пользу кредитора, указанного в последнем полученном им уведомлении. Таким образом, важным станет контроль за направлением извещений о произошедшей перемене лиц в обязательстве. Вместе с тем, необходимости направлять их все в адрес должника не будет: достаточно послать только последнее. Уведомлять о переходе права сможет как новый, так и первоначальный кредитор.

Если сегодня прекращение обязательств зачетом возможно только по обязательствам, срок исполнения которых наступил, то предлагаемая редакция ст. 381 ГК предусматривает возможность прекращения обязательств, срок исполнения по которым не наступил. Подобный зачет можно будет производить исключительно по соглашению сторон.





Изменения коснулись и перевода долга. В частности, кодекс дополняется ст. 363−1: появится возможность переводить долг без согласия кредитора, в т.ч. на основании нормы законодательства. Данная норма, как и многие из вышеперечисленных новаций, заимствована из российской правовой системы, и кодекс в этой части будет гармонизирован с ГК РФ.

Новой нормой дополняется ст. 310 ГК: прекращение основного обязательства повлечет прекращение обеспечительного обязательства. Данное правило будет применяться, если законодательством или договором не установлено иное, а также когда это не противоречит существу обеспечивающего обязательства.

В ГК появляется и норма об эскроу-счетах, разновидности аккредитивного способа оплаты.

Обеспечение и ответственность за нарушение обязательств

В ст. 314 ГК появилась дополнительная формулировка, дающая суду право применять эту статью в части уменьшения подлежащей взысканию пени в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, только по их ходатайству. Сегодня указанное право реализуется судом во всех случаях, независимо от того, заявляется ли такое ходатайство, или нет.

Изменения коснулись и такого способа обеспечения обязательства, как залог. Так, заключение договора залога станет возможным до заключения основного, обеспечиваемого залогом обязательства. При этом право залога будет возникать с момента, определенного договором залога, но не ранее возникновения обеспечиваемого обязательства. Ст. 339−1 в предлагаемой редакции будет предусматривать возможность залога части имущественных прав, совокупности имущественных прав (требований), вытекающих из договора или иного обязательства. Также новая редакция кодекса устанавливает возможность залога имущественных прав (требований), которые возникнут в будущем, а также их совокупности.

Кроме того, появилась формулировка, взаимоувязывающая залог и уступку права требования. В частности, если уступка права требования запрещена договором или законодательством, то залог права требования также невозможен. Но если такой запрет на уступку права стороны предусмотрели в договоре после осуществления залога, залог уже будет являться действительным.

Корректировка затронула и нормы, связанные с задатком: на стадии заключения предварительного договора можно будет предусмотреть сумму задатка, обеспечивающего заключение основного договора в будущем. Кроме того, проценты на сумму задатка смогут начисляться, если стороны предусмотрят это прямо в условиях договора о задатке.

Согласно новой редакции ст. 366 ГК ставка рефинансирования в случае взыскания долга в судебном порядке или на основании исполнительной надписи нотариуса будет определяться на день наступления срока исполнения обязательства (а не на дату взыскания долга в судебном порядке). Данный подход закрепляет сформированную ранее судебную практику.





Кроме того, важные изменения произошли в части соотношения права на взыскание неустойки и процентов. Так, если соглашением сторон или законодательством предусмотрено взыскание пени (штрафа, неустойки) за ненадлежащее исполнение обязательства, проценты по ст. 366 не будут подлежать взысканию, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Интересно, что в ГК теперь зафиксирована максимальная величина ставки процентов по коммерческому займу — не более трех ставок рефинансирования.

Несмотря на использование кредитором иных способов защиты нарушенного права, за ним сохранится право требовать также и возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства. В кодексе закрепляется запрет судам отказывать в удовлетворении требований о возмещении убытков только на том основании, что их размер не установлен судом точно. Размер убытков может быть установлен примерно, с разумной степенью достоверности и с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств. Видимо, кодекс предлагает активизировать применение участниками имущественного оборота такой формы ответственности, как возмещение убытков, причиненных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Оценка поведения сторон в обязательствах

Сама процедура заключения сделок станет более упрощенной. В законодательный оборот вводятся юридические важные сообщения, а также официально закрепляется английский институт estoppel, ранее уже оговоренный в постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.09.2012 № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда» — оценка последующего поведения стороны как доказательство принятия ей на себя определенных обязательств. В частности, лицо будет утрачивать право заявлять возражения в рамках спора, если данные возражения существенно противоречат его предшествующему поведению.

Аналогичный подход закрепляется и в вопросах отказа от договора, а сама норма об этом выводится в отдельную статью 420−1. Согласно ей, при отказе от договора сторона должна будет действовать добросовестно и разумно.

Более того, для стимулирования честного и последовательного поведения сторон кодекс дополняется статьей 401−2 — Заверение об обстоятельствах. Согласно ей, предоставление стороной недостоверных сведений даст второй стороне право требовать возмещения реального ущерба и неустойки, а также вообще отказаться от договора.

Кодекс вводит в статье 189−1 новое понятие — безотзывной доверенности. Это доверенность, в которой доверитель указывает, что она не может быть им отозвана. Норма направлена на исключение споров, связанных с выходом за пределы полномочий.





Сроки

Меняется статья 295 ГК о порядке исчисления сроков. В частности, исключается норма о разумном сроке исполнения обязательства. Остается лишь семидневный срок с момента востребования для случаев, когда сторонами в договоре либо в законодательстве не предусмотрен конкретный срок исполнения обязательства.

Норма несомненно носит дискуссионный характер, ведь в отдельных случаях критерии разумности могут и выходить за пределы семидневного срока с момента востребования.

Также в новой редакции кодекса говорится о возможности исчисления срока с какого-либо события (его наступление носит вероятностный характер), а также с момента исполнения обязанностей другой стороной. На это положение особое внимание следует обратить подрядным и субподрядным организациям, расчеты с которыми заказчиками и генподрядчиками могут осуществляться после наступления каких-либо событий — выделения средств в бюджете, оплаты выполненных работ заказчиком генподрядчику и др.

Нормы английского права

Большой блок поправок в ГК связан с применением норм Декрета от 21.12.2017 № 8 внесшего в качестве правового эксперимента на базе ПВТ различные элементы английского права. В частности, упоминавшийся выше принцип waiver — добросовестность и разумность при отказе от договора, а сам отказ вообще выводится в отдельную статью.

Нарушение заверений об обстоятельствах (representetions & warranties) касательно условий и возможностей стороны при заключении договора даст возможность контрагенту требовать от должника возмещения убытков. При этом также вводится институт indemnity — возмещение, помимо убытков, иных имущественных потерь у кредитора, не связанных с нарушением договора самим должником.



