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Въезда в ЕС у КПП на белорусско-польской границе ждут более 1240 фур
07.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пробка на 28 километров образовалась на одном из участков белорусско-польской границы. Гигантский затор осмотрел секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает «МИР 24».
Варшава на треть снизила пропускную способность своего КПП. Наиболее тяжелая ситуация в пункте пропуска «Козловичи» там стоит свыше 1 240 грузовиков. Это единственное в южном регионе место, где фуры могут пересечь границу Беларуси и Евросоюза.
На подъезде к пункту пропуска автоинспекторы регулируют движение транспорта. Сотрудники «Брестводоканала» раздают водителям питьевую воду. На границе Беларуси и Польши сейчас действуют два КПП из шести.
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На подъезде к пункту пропуска автоинспекторы регулируют движение транспорта. Сотрудники «Брестводоканала» раздают водителям питьевую воду.
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