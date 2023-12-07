Въезда в ЕС у КПП на белорусско-польской границе ждут более 1240 фур

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пробка на 28 километров образовалась на одном из участков белорусско-польской границы. Гигантский затор осмотрел секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает «МИР 24».

Варшава на треть снизила пропускную способность своего КПП. Наиболее тяжелая ситуация в пункте пропуска «Козловичи» там стоит свыше 1 240 грузовиков. Это единственное в южном регионе место, где фуры могут пересечь границу Беларуси и Евросоюза.

«Машины-то стоят все с европейскими, польскими номерами. Кому они делают хуже? Это их компании терпят убытки, европейские компании, не белорусские компании. Это они неудобства создают своим перевозчикам, своим людям. Да, белорусская сторона и биотуалеты выставила, и пункты обогрева, и движение регулирует. Мы пытаемся нормализовать эту обстановку, создать элементарные условия для людей», – сказал Вольфович.

На подъезде к пункту пропуска автоинспекторы регулируют движение транспорта. Сотрудники «Брестводоканала» раздают водителям питьевую воду. На границе Беларуси и Польши сейчас действуют два КПП из шести.