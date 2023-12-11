Личный опыт. Сооснователь «Про бизнес» протестировал FAW Bestune B70

Источник материала: ProBusiness





В Беларуси появляется все больше автомобилей китайских брендов. Но для многих они пока остаются темными лошадками. Поэтому мы решили испытать на собственном опыте, как ведет себя на дороге одна из самых заметных новинок — FAW Bestune B70 . Сооснователь «Про бизнес» Дмитрий Альфер провел тест-драйв при поддержке компании «ФелОкт-сервис» , которая представляет авто на белорусском рынке.

— В моей жизни были 4 постоянных машины, все европейки. Несколько раз я пользовался услугами аренды авто западных брендов. То есть до недавнего времени я ни разу не садился за руль выходца из Китая. Не скрою, присутствовала некоторая настороженность по поводу качества и надежности машины. Но при этом, как предприниматель, я с любопытством слежу за бодрым и довольно стремительным выходом на рынок множества автобрендов из Поднебесной.





Любопытный бизнес-кейс — белорусские дилеры быстро меняют стратегию и переключаются на новый продуктовый портфель. Интересно также, что происходит с цепочками поставок и инвестициями в шоу-румы у новых, небольших игроков. На рынке движуха, полезная и с точки зрения маркетинга: работа с каналами продвижения, мнениями и эмоциями клиентов.

Но, конечно, ярче всего изменения проявляются на дорогах — китайские авто в разнообразных обликах, цветах и дизайнах кузова видишь теперь каждый день.

И когда мне предложили сделать тест-драйв нового FAW Bestune B70, я отнесся к проекту в первую очередь как к эксперименту. Испытаю ли новые водительские ощущения?

Сейчас узнаем!

Погнали!

Утром забираем машину из салона дилера «ФелОкт-сервис» на Куприянова. Попасть на тест-драйв было не так уж просто — запись ведется на несколько недель вперед. Значит, спрос и интерес на авто на белорусском рынке уже есть.





Что мне, не профессиональному водителю, надо от автомобиля? Сразу скажу, я не фанат каких-то особых технических характеристик, не ищу уникальных фишек в отделке салона или дизайне. А все истории про «великие бренды» воспринимаю с долей профессионального скепсиса.

Эпоха прорывов в индустрии двигателей внутреннего сгорания ушла вместе с ХХ столетием, ноу-хау здесь, на мой взгляд, закончились. Сейчас мировой автопром решает другие задачи. Как велосипед не переизобрести заново, так и производители давно зарабатывают не на продажах новых авто с ДВС, а на их сервисе.





Этот подход отражается не только на качестве, но и на культуре потребления. Менять машину один раз в 3−5 лет стало нормой. Поэтому я не жду, что мне продадут автомобиль, который будет нравится всегда и служить вечно. Для меня машина — это удобное, надежное средство передвижения, которое должно обладать 4 главными характеристиками:

Комфорт. Не только в управлении, навигации, но и в физических ощущениях во время езды. День на день не приходится, иногда работаешь сутками в офисе, а потом неделю проводишь в разъездах. Важно, чтобы после 2−3 часов за рулем не было чувства усталости или дискомфорта в шее и спине (кому больше 35-ти лет, поймет :);

Не только в управлении, навигации, но и в физических ощущениях во время езды. День на день не приходится, иногда работаешь сутками в офисе, а потом неделю проводишь в разъездах. Важно, чтобы после 2−3 часов за рулем не было чувства усталости или дискомфорта в шее и спине (кому больше 35-ти лет, поймет :); Безопасность . Не только нужное количество подушек безопасности, АВS, камеры обзора — это стандарт. А, к примеру, ощущение, что на скорости 120 км/ч машину не начнет раскачивать на трассе, или она не предпримет попытку взлететь при боковом ветре;

. Не только нужное количество подушек безопасности, АВS, камеры обзора — это стандарт. А, к примеру, ощущение, что на скорости 120 км/ч машину не начнет раскачивать на трассе, или она не предпримет попытку взлететь при боковом ветре; Размер салона (мой рост 182 сантиметра) и багажника. Семейным людям надо много места, чтобы перевозить воскресные покупки;

(мой рост 182 сантиметра) и багажника. Семейным людям надо много места, чтобы перевозить воскресные покупки; Внешний вид авто. Не основной фактор, но все же. Хочется, чтобы любая вещь, которой пользуешься, была создана со вкусом. Sexy — когда смотришь и понимаешь, твое это или нет.

Сразу спойлер: FAW Bestune B70 мне зашел. Как по мне, он красивый. Стремительный, поджарый… Чувствуется в нем энергия. Немного от спорта, немного от элегантного седана. В таком авто можно ехать на встречу с важным клиентом.

Уникальное торговое предложение в дизайне

В автообзорах принято говорить не только про интерьер, но и про экстерьер — но часто не объясняется, что это такое. Экстерьер — это элементы, детали, атрибуты, которые придают облику машины уникальность. То, что отличает одну модель от другой, те фишки и разработки, которые особо подчеркивают в рекламных обзорах бренды. Скажем, уникальный дизайн решетки радиатора и форма фар, логотип и прочая айдентика, особенной формы спицы на дисках и т.д. Автомобильные ателье когда дорабатывают авто, уделяют экстерьеру много внимания.





По моими ощущениям, собственные атрибуты создатели Bestune В70 хорошо продумали. Мне больше всего запомнились Т-образные передние и задние фары, выполненные в едином стиле. В отзывах на автомобильных сайтах читал, что идея действительно неплохая. Смотрятся фары динамично, энергично, в такое авто хочется сесть и нажать педаль.





Безусловно, хороша большая панорамная крыша!





После тест-драйва узнал историю марки подробнее. Производитель Bestune — один из крупнейших и первый государственный китайский автоконцерн FAW. Ему в этом году исполнилось уже 70 лет. Несколько десятков заводов гиганта имеют совместные производства с ведущими европейскими и американскими брендами. Поэтому пригласить команду дизайнеров мирового уровня для производителя — вообще не проблема.





Что по скорости?

В водительском сиденье настройки понятные — под свой рост я быстро его адаптировал. Как по мне, сиденье немного жестковатое, хотя это дело привычки.

На старт, внимание, поехали — жму педаль на зеленом светофоре. Для тест-драйва мне дали модель с двигателем объемом 2 литра, стартует с места машинка резво, легко. Нет раздражающих задержек в долю секунды. Никакой медлительности, нажал на газ — и сразу разгон.

На городских отрезках особо не погоняешь, поэтому поехали подальше от центра и трафика. Итого: разгон набирает стремительно.





Затем снова вернулись в город, посмотреть за поведением машины в потоке. Ни в коем случае не рекомендую устраивать гонки или играть в «шашки» на дорогах. Но для чистоты эксперимента я несколько раз специально разгонялся, чтобы обогнать соседа, перестраивался из полосы в полосу и назад.

Машина поджарая, способна ловко маневрировать в потоке, без неудобств для других водителей.





Пробовали и по-другому: разогнались, и я начинаю специально «вилять» по полосе вправо-влево. Все нормально — колеса покрытие чувствуют, на команды руля реагируют быстро. Сам руль управляется отзывчиво: не тугой, и не совсем расслабленный. Мягко, упруго чувствуешь под руками и скорость, и момент поворотов.

Боковые зеркала достаточно крупные, для обзора это помогает.





Переключение кнопок на руле, рычаги поворотников, стеклоочистителей: все вполне

удобно, быстрый отклик. Звук поворотника я бы сделал потише (не проверял, но, возможно, это можно регулировать в настройках).

Чего мне не хватило? Радиуса — в полторы полосы, при развороте налево, я не вписался. Возможно, с непривычки.

На этом мои навыки гонщика-испытателя закончились — можно парковаться.

Размер имеет значение

Почувствовать габариты, если за рулем только 2 часа, нелегко. Поэтому парковался по камерам. Нормально: спереди, сбоку, сзади, спереди на большом цветном экране обзор понятный.





Заехал на стоянку я, кстати, еще и для того, чтобы открыть ноутбук и провести онлайн-митинг. Во время тест-драйва мы как раз готовились к запуску большой бизнес-конференции, поэтому весь день проходил в общении со спикерами и командой.

Менеджеры салона рассказывали, что машина не только для езды, но и для работы — если понадобиться офис на колесах.

Ну что ж: отодвигаю кресло глубоко назад и проверяю. Да, расстояния и пространства действительно хватает, чтобы поместиться вместе с ноутбуком, руль не мешает и в колени не упирается. Люди с разъездным характером работы, когда, не выходя из авто, надо и позвонить, и письмо отправить, и договор заполнить, а бывает что и переговоры провести, явно оценят.





Отмечу форму руля. Он не полностью круглый, нижняя часть сегмента срезанная. Вкупе с красными сидениями это создает ощущение салона спортивного автомобиля. Спортстиль чувствуется, как я уже говорил, и в дизайне кузова.

И здесь хочется добавить то, что любители быстрой езды вряд ли знают: такой руль удобен, если сидишь на водительском кресле с ноутбуком или планшетом. Появляется несколько сантиметров дополнительного пространства, как раз для экрана.





И еще по поводу размеров: автомобиль в длину около 4,8 метров. Хотя по ощущениям он выглядит габаритнее, больше. Поэтому если вы сомневаетесь, получится ли диагональная парковка, хватит ли места между двух стоящих на обочине авто — то рекомендую не проезжать мимо в поисках нового места, а попробовать. У меня сразу получилось влезть в небольшое пространство.

Комфорт в салоне и снаружи

Думаю, китайские производители давно перестали заимствовать дизайн, решения по организации пространства в салоне у производителей западных. Да, в дизайне приборной панели нет ощущения, что это что-то уникальное, разработанное с нуля.

При этом сразу заметно, что автомобиль имеет собственный стиль. Понравилось, что приборная панель полностью сенсорная, эргономичная. Кнопки большие, навигация очень простая — сходу все понятно.





Внизу большая ниша для беспроводной зарядки телефона. Дизайн в стиле hi-tech опять же дает ощущение энергии и динамики. Как любитель кофе, оценил большие и удобные углубления для стаканчиков и мелких вещей.

Для пассажиров пространства много, очевидно. Заглянем в другие места.

Открываю багажник и… захотелось сесть и проверить, помещусь я в него или нет.

Влез легко, места действительно очень много. Зимнюю резину и покупки на неделю вперед перевозить можно спокойно :).







Авто относится к классу лифтбэков: если по-простому, заднее стекло у него поднимается вместе с крышкой багажника. Это удобно для габаритных вещей.

Поднимаем капот. Для себя отметил, что наступает зима, и можно сказать спасибо производителю за расположение емкости для стеклоомывателя: спереди капота. Свободного пространства для доступа 4−5 литровых бутылей с жидкостью хватает вполне.





Заливать антифриз также можно без проблем и пролития половины жидкости. Все остальное по технической части комментировать трудно — считаю, что обслуживание технической части должно осуществляться у дилера или на проверенном СТО, поэтому про клапаны двигателя, свечи, цилиндры и т.д. знаю не дальше уровня любителя-автомобилиста.

Про Bestune B70 могу сказать, что гарантии 5 лет или 150 000 пробега вполне достаточно, чтобы проблемы сервиса не отвлекали от красивых видов из панорамной крыши.

Вывод

Мои первые мысли после тест-драйва: китайские производители действительно способны подвинуть западных конкурентов на нашем рынке. Они уже нанимают дизайнеров и конструкторов мирового уровня, лучших спецов. Миллиардные вложения в собственные R&D, покупка технологий усилят их позиции. Будет интересно понаблюдать, что произойдет через 3−5 лет на мировом рынке. Мне искренне понравилось)





Если говорить конкретно про Bestune B70 — это может быть хороший вариант для человека или семьи, которые ценят предсказуемость поездок. В облике есть спортивные нотки, авто резвое, но скорее всего это удобный седан, который можно использовать и для частых поездок по работе, и для отдыха с семьей. Пространства в салоне и багажнике много — хватит всем. Рекомендую попробовать самостоятельно на практике.