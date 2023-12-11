От ИП и ремесленников до МСБ. Объясняем, почему всем необходим безналичный прием платежей

Источник материала: ProBusiness





Сегодня предприниматели и бизнес вышли на ту стадию развития, когда конкурировать за клиентов можно не столько ценой или уникальными товарами, сколько сервисом. Одним из ключевых элементов удобства для покупателя является возможность быстрой и безопасной онлайн-оплаты заказа. Причем задуматься о том, чтобы такую возможность предоставить, нужно не только крупным компаниям и малому бизнесу, но даже ремесленникам, ИП и самозанятым. О том, какие преимущества дают безналичные платежи для бизнеса — рассказываем в совместном материале с Хуткi Грош ™.

Хуткi Грош ™ — это современный сервис выставления счетов за товары и услуги физическим лицам с возможностью оплаты: через Систему «Расчет» (ЕРИП);

картой онлайн (интернет-эквайринг на сайте или оплата через электронное письмо, платежные ссылки или в соцсетях);

посредством сканирования специального qr-кода (куайринг), сервис E-POS. Вы можете получить все эти услуги от Хуткi Грош™ в одном договоре и с доставкой. А по промокоду «Пробизнес» первые два месяца работы — бесплатно.

Несколько основных понятий:

Онлайн-эквайринг (или интернет-эквайринг) — это возможность оплаты заказов и услуг онлайн. Услуга актуальна для интернет-магазинов, сайтов или приложений. Интернет-эквайринг позволяет покупателю оплатить свой заказ онлайн, введя реквизиты карты на сайте, не покидая его. Для подключения интернет-эквайринга не нужен терминал или другое оборудование.

(или интернет-эквайринг) — это возможность оплаты заказов и услуг онлайн. Услуга актуальна для интернет-магазинов, сайтов или приложений. Интернет-эквайринг позволяет покупателю оплатить свой заказ онлайн, введя реквизиты карты на сайте, не покидая его. Для подключения интернет-эквайринга не нужен терминал или другое оборудование. Куайринг (сервис E-POS) — технология безналичной оплаты товаров и услуг с помощью специального графического знака — QR-кода. Услуга также подходит для отправки ссылок на оплату заказов клиентам напрямую, например, через мессенджеры.

(сервис E-POS) — технология безналичной оплаты товаров и услуг с помощью специального графического знака — QR-кода. Услуга также подходит для отправки ссылок на оплату заказов клиентам напрямую, например, через мессенджеры. Оплата по ЕРИП — возможность подключения к системе «Расчет», чтобы клиенты могли оплачивать выставленные счета в более, чем в 13 000 пунктах приема платежей по всей стране.





Белорусы все активнее отказываются от наличных, обзаводятся банковскими картами (часто даже несколькими) и совершают покупки онлайн. Для понимания: по данным на 1 июля 2023 года, у белорусов на руках было 18,7 млн банковских карт. Это примерно по 2 карты в кошельке каждого жителя страны. В 2022 году в нашей стране потребители потратили на онлайн-покупки $ 1,7 млрд или 3,8 млрд рублей.

Сфера e-commerce В Беларуси стремительно растет в последние годы. По прогнозам экспертов из МАРТ, в 2023 году выручка компаний от онлайн-торговли вырастет еще на 30%, по отношению к показателям 2022 года. Это значит, что сегодня любой бизнес в сфере предложения товаров и услуг так или иначе ищет возможности оптимизировать процессы, упростить и сделать более комфортным процесс покупки для покупателей и клиентов. И онлайн-платежи — как раз тот инструмент, который способствует увеличению продаж и росту выручки в e-commerce.

В чем преимущества приема безналичных платежей:

Рост выручки и среднего чека. При оплате карточкой средний покупатель склонен тратить на 15−20% больше. По оценкам экспертов, возможность расчета онлайн увеличивает выручку в среднем на 20−30%.





Расширение клиентской базы. Многие покупатели выбирают онлайн-оплату или оплату картой/Pay-сервисами. Покупателю не нужно ехать в офлайн-магазин, искать наличные и даже ждать, пока курьер разберется с терминалом. Это очень удобно, к такому клиенты быстро привыкают. Если вы не подключили такую возможность, то потеряли потенциального заказчика.

Снижение риска краж и приема поддельных купюр. Принятие безналичных платежей сопряжено с уменьшением риска кражи и ошибок в учете финансов. Наличные деньги подвергаются высокому риску кражи и мошенничества, в то время как цифровые транзакции обеспечивают более высокий уровень безопасности. Более того, использование электронных систем платежей снижает вероятность ошибок в учете финансов, что важно для эффективного управления бизнесом.

Стимулирование роста бизнеса. Безналичные платежи также могут стать стимулом для роста вашего бизнеса. Когда вы предоставляете клиентам удобные и современные методы оплаты, это может привлечь новых покупателей и укрепить отношения с существующими клиентами. Такие инновации в бизнес-процессах могут выделить ваше предприятие на рынке и создать позитивное впечатление о нем.

Повышение финансовой прозрачности. Электронные транзакции автоматически регистрируются в системе, что упрощает ведение учета и анализа финансовых данных. Это, в свою очередь, помогает принимать более обоснованные стратегические решения.

Снижение налоговых рисков. Электронные транзакции оставляют цифровой след, что облегчает вам подготовку налоговых отчетов и соблюдение налогового законодательства. Это уменьшает вероятность ошибок и повышает доверие со стороны налоговых органов.

Личный опыт: подключение E-POS увеличило оборот на 30−40%

Евгения Вербицкая, ремесленник, основательница Sweet Soap Bar, участник маркетов дизайнерских изделий, выставки-продажи «Крафтмолл»:

— Мне, как многодетной маме и творческому человеку, всегда хотелось заниматься чем-то кроме семьи и домашних дел. Сейчас у меня свой маленький бизнес по производству свечей и декора для дома, есть небольшая мастерская.

Я занимаясь ремесленничеством, большую часть своей продукции реализую на маркетах нашего города. И покупателям очень удобно оплачивать свои покупки с помощью сканирования кода на месте. Это стало возможно с помощью сервиса E-POS. Больше нет необходимости искать банкомат для снятия денег, нет комиссий за переводы с карты на карту. Использование кода при оплате экономит время и деньги, что немаловажно в современном мире.

Прием платежей с помощью системы E-POS увеличил мой оборот на 30−40% в зависимости от сезонности. Прием платежей с помощью системы E-POS очень удобен и для меня самой. Информация о зачислении средств поступает на e-mail мгновенно. Всегда можно быстро провести анализ выручки за определенный период, используя отчеты, и запланировать будущий оборот.

Цены на услуги сервисного агрегатора Хуткі Грош — низкие. По моей оценке, самые низкие на рынке. И это немаловажно при ведении небольшого бизнеса.

Кроме того благодаря безналичному расчету нет необходимости везти выручку в банк. И все свои платежи по аренде, закупке материалов и т.д. я также могу проводить онлайн, экономя свое время и уделяя больше внимания развитию любимого дела.

Я считаю, что система E-POS — это прекрасная поддержка малого бизнеса. Она упрощает многие процессы как для покупателя, так и для меня. Все процессы систематизированы, а сама программа простая и комфортная в использовании. Покупатели часто говорят, как удобно совершать свои покупки без необходимости держать в кошельке наличные. А использование QR-кода повышает доверие и статус моего маленького бренда.





Вместо вывода

В современном быстром темпе жизни и развивающейся бизнес-среде безналичные платежи становятся неотъемлемой частью успешной деятельности предпринимателя, причем не важно насколько крупный бизнес в его управлении. Преимущества для индивидуальных предпринимателей, ремесленников и малого бизнеса внедрения такой системы очевидны. Это не только повышает удобство для клиентов, но и укрепляет финансовую устойчивость, способствуя росту и развитию вашего дела. Не упустите возможность стать частью цифрового будущего бизнеса и обеспечьте своему предприятию успешное развитие с помощью безналичных платежей от Хуткі Грош.