Белорусская бортпроводница победила в конкурсе стюардесс

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская бортпроводница Анна Титовец победила в конкурсе «Топ стюардесс-2023». Международные соревнования прошли в Москве. На них подали более тысячи заявок, до финала дошли лишь 30, передает телеканал «МИР 24».

На конкурсе жюри оценивали не только внешние данные конкурсанток. Проверяли их стрессоустойчивость, знание инструкций при внештатных ситуациях, умение оказывать первую помощь. Анна поразила судей свободным владением английским и творческим номером. Репетиции и работу в небе пришлось совмещать.