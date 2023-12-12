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Белорусская бортпроводница победила в конкурсе стюардесс
12.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская бортпроводница Анна Титовец победила в конкурсе «Топ стюардесс-2023». Международные соревнования прошли в Москве. На них подали более тысячи заявок, до финала дошли лишь 30, передает телеканал «МИР 24».
На конкурсе жюри оценивали не только внешние данные конкурсанток. Проверяли их стрессоустойчивость, знание инструкций при внештатных ситуациях, умение оказывать первую помощь. Анна поразила судей свободным владением английским и творческим номером. Репетиции и работу в небе пришлось совмещать.
«Мы очень горды этой победой. В последнее время мы подняли наши требования к бортпроводникам. Это не только внешность, это и образование, и умение общаться с пассажирами, и вежливость», – отметил генеральный директор белорусской национальной авиакомпании Игорь Чергинец.
Впервые конкурс «Топ стюардесс» прошел в 2014 году.
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Анна Титовец поразила судей свободным владением английским и творческим номером.
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