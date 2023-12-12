Церемония награждения победителей премии Belarus Beauty Awards 2023 г.

Источник материала: ProBusiness





В субботу 9 декабря Национальная школа красоты стала свидетелем одного из самых значимых событий этого года — 7-й ежегодной Церемонии награждения победителей премии Belarus Beauty Awards 2023 г. Учредитель и организатор проекта — агентство событийного маркетинга Guardo.

29 компаний из сферы красоты и здоровья стали обладателями наград и званий лидера в заявленных номинациях. Среди победителей премии — центр эстетической медицины и косметологии Evos, SPA-салон Baunty, оптика Fielinn, мастер перманентного макияжа Екатерина Пунинская, тейполог Ира Миссмо, психолог Владислав Красовский, бренд гаджетов для красоты Holt, детская косметика Monmu, аптечная косметика Dermedic, бренд косметики прямых продаж Oriflame и др. Каждый из победителей в первую очередь выразил слова благодарности своим клиентам — людям, благодаря которым состоялись эти победы и которые вдохновляют на новые профессиональные достижения.













Награды победителям вручили представители брендов-партнеров, лидеры мнений, beauty-блогеры, среди которых основатель и владелец компании «КРАСОТАБЕЛ» Светлана Дьяченко, победительница конкурсов красоты Анна Гомонова, блогер и консультант в психологии и сексологии Алена Кордон-Меловацкая, инфлюенсер красоты Юлия Кобякова, дизайнер Наталья Ляховец, топ-стилист Александр Киринюк, главный редактор портала 375.by Татьяна Кейзерова и др.





























Организаторы и в этот раз продолжили прекрасную традицию с подарками для участников Церемонии награждения — подарочные шопперы с большим набором косметики от номинантов и партнеров премии были вручены каждому гостю.





«Мы благодарим каждого, кто стал частью нашего торжественного вечера: партнеров, победителей, участников и приглашенных гостей. Вместе мы сделали наше мероприятие особенным событием в сфере красоты. Мы искренне надеемся, что эти невероятные моменты радости, вдохновения и благодарности еще надолго останутся в памяти каждого из нас!» — отметила руководитель оргкомитета премии Людмила Щара.





Полный список победителей премии BEAUTY AWARDS 2023 будет опубликован на сайте belarusbeauty.by в ближайшее время.