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Погода в СНГ: в Казахстан пришли морозы, в Беларуси потеплело до плюс двух
12.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минус шесть и метель будет во вторник в Москве. Заметает и некоторые страны Содружества. В Алматы за ночь сугробы выросли до 15 сантиметров, а в среду в южной столице Казахстана резко похолодает. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Алматы превратился в снежное царство. Осадки в южной столице не прекращаются с вечера. За ночь сугробы выросли до 15 сантиметров. Специалисты обрабатывают специальной смесью дороги, остановки, переходы и тротуары против гололеда и машинами вывозят снег. Коммунальные службы перешли на круглосуточное дежурство. Задействованы больше тысячи рабочих.
Пробки в мегаполисе достигли девяти баллов. Цены на такси взлетели в несколько раз, а водителей, которым удалось откопать свои машины с утра, полицейские просят быть внимательнее за рулем. Из-за снега за ночь в городе произошло 33 аварии. По прогнозам синоптиков, прекратится снегопад только после обеда. Пока же днем минус 12, завтра алматинцев ждет понижение температуры до минус 27.
Кыргызстан
В Кыргызстане с каждым днем становится все холоднее. В Бишкеке минус 13 и сильный снегопад. За несколько дней город преобразился и стал абсолютно белым.
Бишкекчане заметили не только красоту декабря, на дорогах стало заметно меньше машин. Из-за осадков образовался снежный накат и гололедица, поэтому многие автовладельцы передвигаются на общественном транспорте. На тротуарах тоже скользко. По данным медиков, в травмпункт за два дня обратились более 50 человек.
Беларусь
Морозы отступили от Беларуси. На юге страны потеплеет до плюс двух, в столице ожидается один градус тепла. В прогнозе и мокрый снег.
Власти Минска поручили коммунальным службам привлечь больше работников для уборки наледи и сосулек с крыш, а также усилить контроль над очисткой дорожных развязок. Водителей просят убирать снег возле своих машин. За нарушение им грозит эвакуация и штраф до 925 белорусских рублей (27 тысяч российских).
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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