Отечественные товары заменят импортные на кассах магазинов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские товары займут место импортных на кассах магазинов. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. В Минске он встретился с представителями торговых сетей, передает «МИР 24».

В основном это будут сладости – вафельные и карамельные батончики, мармеладные конфеты, печенье. Пока в прикассовых зонах они занимают около 17% места. В планах увеличить эту цифру. Белорусские товары поднимут на уровень глаз покупателей. Так по законам маркетинга покупать их будут чаще.

«Мы, подходя к кассовой зоне, видим, что там еще можно совершить так называемую ситуационную покупку, но пока не так много белорусских товаров. Мы видим, что наши предприятия идут в этом направлении. Мы работаем активно над тем, чтобы увеличить количество мелкоштучного товара, который можно расположить в прикассовой зоне. Это упаковка, это новое оборудование», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.