Отечественные товары заменят импортные на кассах магазинов в Беларуси

Белорусские товары займут место импортных на кассах магазинов. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. В Минске он встретился с представителями торговых сетей, передает «МИР 24».
В основном это будут сладости – вафельные и карамельные батончики, мармеладные конфеты, печенье. Пока в прикассовых зонах они занимают около 17% места. В планах увеличить эту цифру. Белорусские товары поднимут на уровень глаз покупателей. Так по законам маркетинга покупать их будут чаще.
«Мы, подходя к кассовой зоне, видим, что там еще можно совершить так называемую ситуационную покупку, но пока не так много белорусских товаров. Мы видим, что наши предприятия идут в этом направлении. Мы работаем активно над тем, чтобы увеличить количество мелкоштучного товара, который можно расположить в прикассовой зоне. Это упаковка, это новое оборудование», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.
«Предприятиями концерна в этом году выпущено более 85 тысяч тонн кондитерских изделий, из которых порядка 55 поставлено на внутренний рынок. Из 55 тысяч более 30 тысяч – это как раз ассортимент импортозамещающего назначения, который мы поставляем на внутренний рынок и стремимся максимально заместить импортные аналоги, представить что-то не хуже по качеству, но самое главное – доступнее по стоимости», – рассказал председатель белорусского государственного концерна пищевой промышленности Олег Жидков.
В целом доля отечественных продуктов питания на полках магазинов уже близится к 80%. Мясные и молочные изделия – только белорусские. Отправляет их страна и на экспорт. Предприятия открывают новые рынки сбыта. Только в этом году поставлять больше стали во Вьетнам, в Китай, на Африканский континент.
Основной рынок сбыта белорусских продуктов питания – Россия и другие страны СНГ.