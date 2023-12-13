Крыши Минска начали очищать от сосулек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске температурные качели заставили жителей быть осторожнее. На крышах образовались крупные сосульки. Очищать многоэтажки вышли коммунальщики. В планах убрать более 250 опасных зон, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Экспресс-уборка. Дом взяли вне очереди по просьбе жильцов. Ночью подмораживает, днем тепло до плюс одного. Такая погода – самая опасная, и это сигнал для коммунальщиков.

«Сразу места огораживаем, не оставляем пустыми места возможного падения сосулек и наледи. С начала рабочего дня выезжаем либо на вышке, либо есть двухэтажная дава, которой мы сбиваем с телескопической удочки. С утра до вечера мы работаем», – рассказала начальник участка Заводского района Ирина Малашук.

Коммунальщики ежедневно осматривают здания. В группе риска – дома со скатными крышами: на них сосулек и снежных шапок больше. На обработку одного здания уходит до полутора часов.

Глыба льда при падении повреждает балконы, козырьки домов. Может попасть и на автомобиль рядом. Но особую опасность она представляет для людей. Одна сосулька весит до 50 килограммов.



Виктория на время оттепели скорректировала маршрут прогулок. С домашними питомцами отходит подальше от зданий.



«С собачками мы гуляем подальше от крыш, чтобы сосульки и снежные покровы не упали на нас. Ходим по частям, где чистят», – рассказала местная жительница.