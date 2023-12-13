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Крыши Минска начали очищать от сосулек
13.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске температурные качели заставили жителей быть осторожнее. На крышах образовались крупные сосульки. Очищать многоэтажки вышли коммунальщики. В планах убрать более 250 опасных зон, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Экспресс-уборка. Дом взяли вне очереди по просьбе жильцов. Ночью подмораживает, днем тепло до плюс одного. Такая погода – самая опасная, и это сигнал для коммунальщиков.
Коммунальщики ежедневно осматривают здания. В группе риска – дома со скатными крышами: на них сосулек и снежных шапок больше. На обработку одного здания уходит до полутора часов.
Глыба льда при падении повреждает балконы, козырьки домов. Может попасть и на автомобиль рядом. Но особую опасность она представляет для людей. Одна сосулька весит до 50 килограммов.
Ежедневно для очистки кровель от снега и наледи задействуют около 30 единиц техники и порядка 150 работников. Это и сотрудники ЖКХ, и промышленные альпинисты. У всех специальные допуски для работ на высоте.
«Очень сложно и очень долго сбиваем. Их очень много по всему району. Район старый», – рассказал рабочий комплексного обслуживания Леонид Дробов.
«Особую опасность представляют машины. Стараемся аккуратно», – отметил рабочий комплексного обслуживания Александр Козловский.
Оттепель атакует минчан и сверху, и снизу. На тротуарах от капели с крыш образуются мини-катки. Их убирают и обрабатывают противогололедной смесью.
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Ежедневно для очистки кровель от снега и наледи задействуют около 30 единиц техники и порядка 150 работников.
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