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Фотовыставка в честь 95-летия со дня рождения Айтматова открылась в Беларуси
13.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Творческие вечера и конференции в честь 95-летия со дня рождения. В странах Содружества чествуют советского писателя Чингиза Айтматова. Фотовыставка, открылась и в Минске, передает «МИР 24».
«Весь свой жизненный путь посвятил творчеству, и, если так сказать, служению людям, служению обществу. И идеи гуманизма, которые от отражал. они живы и актуальны и по сей день», – сообщил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев.
Произведения Айтматова входят в общеобразовательную школьную программу. В фондовой библиотеке собраны сотни научных и литературных работ о писателе. А в 2018 году в Минске заложили парк его имени.
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На выставке представили снимки разных периодов в жизни писателя.
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