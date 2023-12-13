Фотовыставка в честь 95-летия со дня рождения Айтматова открылась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Творческие вечера и конференции в честь 95-летия со дня рождения. В странах Содружества чествуют советского писателя Чингиза Айтматова. Фотовыставка, открылась и в Минске, передает «МИР 24».

«Весь свой жизненный путь посвятил творчеству, и, если так сказать, служению людям, служению обществу. И идеи гуманизма, которые от отражал. они живы и актуальны и по сей день», – сообщил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев.

Произведения Айтматова входят в общеобразовательную школьную программу. В фондовой библиотеке собраны сотни научных и литературных работ о писателе. А в 2018 году в Минске заложили парк его имени.