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Новогодняя распродажа - скидки на автомобили Hyundai до 15 000 рублей!

13.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Новогодняя распродажа - скидки на автомобили Hyundai до 15 000 рублей!
В Новый Год мечты должны сбываться, особенно мечты о новом автомобиле! Автоцентр «Хендэ Центр Минск» поздравляет всех с наступающими праздниками и начинает радовать уже сейчас.

До конца года выбирайте автомобиль Hyundai c максимальной новогодней выгодой.

Hyundai STARIA — скидка 10 000 рублей,
Hyundai TUCSON — скидка 13 000 рублей,
Hyundai SANTA FE — скидка 15 000 рублей.

Дополнительную выгоду можно получить при сдаче своего старого автомобиля в зачёт. Также действуют выгодные предложения по кредитованию и лизингу в BYN.

При покупке Вы получите карту постоянного клиента, с начисленными баллами в размере 1% от стоимости автомобиля. В дальнейшем вы сможете использовать их на техническое обслуживание и приобретение автомобилей.

Не упустите свой шанс!

Все автомобили в наличии и с официальной гарантией 4 года или 100 000 км.

 

Hyundai STARIA

Новогодняя распродажа - скидки на автомобили Hyundai до 15 000 рублей!

Staria — это не просто микроавтобус, а настоящий бизнес-шатл. Автомобиль одинаково хорошо подойдет как для путешествий большой семьей, так и в качестве надежного бизнес-партнера.

Автомобиль представлен в комплектации Luxury, оснащен дизельным двигатель 2.2 CRDi на 177 л.с., 8-мм ступенчатым автомат и полным приводом HTRAC, полным пакетом радарных ассистентов Smart Sense и системой стабилизации при боковом ветре.

 

Hyundai TUCSON

Новогодняя распродажа - скидки на автомобили Hyundai до 15 000 рублей!

Внешний вид автомобиля производит незабываемое впечатление. Просторный интерьер, высокий уровень удобства и практичность модели превосходят все ожидания. Tucson — больше чем городской кроссовер. Интеллектуальная система полного привода HTRAC обеспечит уверенность за рулем в любую погоду и на любой дороге. Снег, грязь, песок не заставят свернуть с намеченного маршрута.

Даже в базовой комплектации автомобиль имеет такие опции как:

  • кожаный салон
  • цифровая приборная панель 10,25″
  • светодиодная оптика
  • система беспроводной зарядки смартфона
  • электропривод крышки багажника

На выбор доступны три варианта двигателя:

  • бензиновый 2.0 MPI (155 л.с.),
  • бензиновый 2.5 GDI (190 л.с.),
  • дизельный 1.6 D (136 л.с.).

 

Hyundai SANTA FE

Новогодняя распродажа - скидки на автомобили Hyundai до 15 000 рублей!

Привлекательный, мощный и надёжный… Santa Fe не боится вызовов. Он создан, чтобы покорять дороги и обращать внимание неповторимым дизайном. Высокотехнологичный и универсальный Santa Fe — идеальный семейный SUV, готовый к любой ситуации. Он одинаково хорош как на оживленных городских улицах, так и на бездорожье. Благодаря системе полного привода, которая оптимально распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в зависимости от условий движения, каждая поездка проходит безопасно и с комфортом.

Автомобиль с дизельным двигателем представлен в двух топовых комплектациях Prime и Calligraphy, которые оснащены полным пакетом безопасности Smart Sense, панорамной крышей, проекцией приборов на лобовое стекло.

Под капотом турбодизель объемом 2.2 литра и мощностью 199 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» Smartstream: трансмиссия с двумя «мокрыми» сцеплениями обеспечивает максимальное охлаждение деталей и передачу высокого крутящего момента. На выходе это дает мягкость и скорость переключения передач, топливную экономичность, улучшение динамики разгона.

Единый номер автоцентров Hyundai в Беларуси:
+375 44 763 23 63
Официальный импортёр автомобилей
Hyundai в Республике Беларусь — ООО «Хёндэ АвтоГрад».

Автосалон «Хёндэ Центр Минск»
Адрес: г. Минск, ул. Хмаринская, 8, Цна, МКАД.
hyundai.by

 
Теги: Минск
 
 
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В Новый Год мечты должны сбываться, особенно мечты о новом автомобиле! Автоцентр «Хендэ Центр Минск» поздравляет всех с наступающими праздниками и начинает...
 
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