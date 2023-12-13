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Новогодняя распродажа - скидки на автомобили Hyundai до 15 000 рублей!
13.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
До конца года выбирайте автомобиль Hyundai c максимальной новогодней выгодой.
Дополнительную выгоду можно получить при сдаче своего старого автомобиля в зачёт. Также действуют выгодные предложения по кредитованию и лизингу в BYN.
При покупке Вы получите карту постоянного клиента, с начисленными баллами в размере 1% от стоимости автомобиля. В дальнейшем вы сможете использовать их на техническое обслуживание и приобретение автомобилей.
Не упустите свой шанс!
Все автомобили в наличии и с официальной гарантией 4 года или 100 000 км.
Staria — это не просто микроавтобус, а настоящий бизнес-шатл. Автомобиль одинаково хорошо подойдет как для путешествий большой семьей, так и в качестве надежного бизнес-партнера.
Автомобиль представлен в комплектации Luxury, оснащен дизельным двигатель 2.2 CRDi на 177 л.с., 8-мм ступенчатым автомат и полным приводом HTRAC, полным пакетом радарных ассистентов
Внешний вид автомобиля производит незабываемое впечатление. Просторный интерьер, высокий уровень удобства и практичность модели превосходят все ожидания.
Даже в базовой комплектации автомобиль имеет такие опции как:
На выбор доступны три варианта двигателя:
Привлекательный, мощный и надёжный… Santa Fe не боится вызовов. Он создан, чтобы покорять дороги и обращать внимание неповторимым дизайном. Высокотехнологичный и универсальный
Автомобиль с дизельным двигателем представлен в двух топовых комплектациях Prime и Calligraphy, которые оснащены полным пакетом безопасности
Под капотом турбодизель объемом 2.2 литра и мощностью 199 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» Smartstream: трансмиссия с двумя «мокрыми» сцеплениями обеспечивает максимальное охлаждение деталей и передачу высокого крутящего момента. На выходе это дает мягкость и скорость переключения передач, топливную экономичность, улучшение динамики разгона.
Единый номер автоцентров Hyundai в Беларуси:
Автосалон «Хёндэ Центр Минск»
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В Новый Год мечты должны сбываться, особенно мечты о новом автомобиле! Автоцентр «Хендэ Центр Минск» поздравляет всех с наступающими праздниками и начинает...
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