Новогодняя распродажа - скидки на автомобили Hyundai до 15 000 рублей!

Источник материала: ProBusiness



В Новый Год мечты должны сбываться, особенно мечты о новом автомобиле! Автоцентр «Хендэ Центр Минск» поздравляет всех с наступающими праздниками и начинает радовать уже сейчас.

До конца года выбирайте автомобиль Hyundai c максимальной новогодней выгодой.

Hyundai STARIA — скидка 10 000 рублей,

Hyundai TUCSON — скидка 13 000 рублей,

Hyundai SANTA FE — скидка 15 000 рублей.

Дополнительную выгоду можно получить при сдаче своего старого автомобиля в зачёт. Также действуют выгодные предложения по кредитованию и лизингу в BYN.

При покупке Вы получите карту постоянного клиента, с начисленными баллами в размере 1% от стоимости автомобиля. В дальнейшем вы сможете использовать их на техническое обслуживание и приобретение автомобилей.

Не упустите свой шанс!

Все автомобили в наличии и с официальной гарантией 4 года или 100 000 км.

Hyundai STARIA





Staria — это не просто микроавтобус, а настоящий бизнес-шатл. Автомобиль одинаково хорошо подойдет как для путешествий большой семьей, так и в качестве надежного бизнес-партнера.

Автомобиль представлен в комплектации Luxury, оснащен дизельным двигатель 2.2 CRDi на 177 л.с., 8-мм ступенчатым автомат и полным приводом HTRAC, полным пакетом радарных ассистентов Smart Sense и системой стабилизации при боковом ветре.

Hyundai TUCSON





Внешний вид автомобиля производит незабываемое впечатление. Просторный интерьер, высокий уровень удобства и практичность модели превосходят все ожидания. Tucson — больше чем городской кроссовер. Интеллектуальная система полного привода HTRAC обеспечит уверенность за рулем в любую погоду и на любой дороге. Снег, грязь, песок не заставят свернуть с намеченного маршрута.

Даже в базовой комплектации автомобиль имеет такие опции как:

кожаный салон

цифровая приборная панель 10,25″

светодиодная оптика

система беспроводной зарядки смартфона

электропривод крышки багажника

На выбор доступны три варианта двигателя:

бензиновый 2.0 MPI (155 л.с.),

бензиновый 2.5 GDI (190 л.с.),

дизельный 1.6 D (136 л.с.).

Hyundai SANTA FE





Привлекательный, мощный и надёжный… Santa Fe не боится вызовов. Он создан, чтобы покорять дороги и обращать внимание неповторимым дизайном. Высокотехнологичный и универсальный Santa Fe — идеальный семейный SUV, готовый к любой ситуации. Он одинаково хорош как на оживленных городских улицах, так и на бездорожье. Благодаря системе полного привода, которая оптимально распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в зависимости от условий движения, каждая поездка проходит безопасно и с комфортом.

Автомобиль с дизельным двигателем представлен в двух топовых комплектациях Prime и Calligraphy, которые оснащены полным пакетом безопасности Smart Sense , панорамной крышей, проекцией приборов на лобовое стекло.

Под капотом турбодизель объемом 2.2 литра и мощностью 199 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» Smartstream: трансмиссия с двумя «мокрыми» сцеплениями обеспечивает максимальное охлаждение деталей и передачу высокого крутящего момента. На выходе это дает мягкость и скорость переключения передач, топливную экономичность, улучшение динамики разгона.

Единый номер автоцентров Hyundai в Беларуси:

+375 44 763 2 3 63

Официальный импортёр автомобилей

Hyundai в Республике Беларусь — ООО «Хёндэ АвтоГрад».