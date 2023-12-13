ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: мороз сковал Казахстан, кыргызстанцам пообещали плюсовую температуру

13.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: мороз сковал Казахстан, кыргызстанцам пообещали плюсовую температуру
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В некоторых странах Содружества из-за сильных морозов отменили занятия в школах и ВУЗах. Подробности – у корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Сильные морозы в Казахстане держатся уже почти неделю. На большей части страны на термометрах минус 30 градусов. Вместе с северянами мерзнут жители восточных и западных регионов.

Впервые за последние 10 лет сразу в 11 областях перекрыты трассы. Это половина участков республиканских дорог. Аномальная погода влияет и на занятия в школах. На удаленку перевели всех учеников Костаная, Актау, Усть-Каменогорска и Алматы. Педагоги проводят для них уроки в онлайн-формате. А в Астане и Петропавловске не учатся даже студенты первых и вторых курсов. Синоптики прогнозируют: морозы в республике продержатся до конца недели.

Кыргызстан

Из-за сильных морозов в Кыргызстане школьников перевели на дистанционное обучение. Уроки в онлайн-формате будут проводить в среду и четверг. При этом детские сады работают в прежнем режиме.

Штормовое предупреждение в Кыргызстане действует с конца прошлой недели. В Бишкеке по ночам до 25, днем 17 градусов мороза. В горных регионах страны температура воздуха опускается ниже 35 градусов. Синоптики обнадежили, что в воскресенье в столице будет плюс 1 градус.

«Прогулки могут привести к обострениям хронических заболеваний»
Сколько можно находиться на улице в мороз?

Беларусь

Снег, дождь и гололед – опасное зимнее трио. В Беларуси оттепель. Днем по стране от минус 3 до плюс 2 градусов. Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности. Туман снижает видимость на дорогах, гололедица увеличивает вероятность ДТП и повышает риск травматизма.

В лесах страны усилили подкормку диких зверей. Больше всего в этом нуждаются косуля и олень благородный. Так, в охотхозяйствах Минского региона больше 400 подкормочных площадок – обеденных столов для зверей. В них сбалансированный набор: сочные, концентрированные и грубые корма. Также помогают с зимним рационом лосю, зайцу-русаку, куропатке серой, крякве. Для них устраивают дополнительные кормовые точки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси оттепель. Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности из-за гололеда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотовыставка в честь 95-летия со дня рождения Айтматова открылась в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2023
Mir24.TV Belarus
13.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика