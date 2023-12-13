Погода в СНГ: мороз сковал Казахстан, кыргызстанцам пообещали плюсовую температуру

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В некоторых странах Содружества из-за сильных морозов отменили занятия в школах и ВУЗах. Подробности – у корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Сильные морозы в Казахстане держатся уже почти неделю. На большей части страны на термометрах минус 30 градусов . Вместе с северянами мерзнут жители восточных и западных регионов.

Впервые за последние 10 лет сразу в 11 областях перекрыты трассы. Это половина участков республиканских дорог. Аномальная погода влияет и на занятия в школах. На удаленку перевели всех учеников Костаная, Актау, Усть-Каменогорска и Алматы. Педагоги проводят для них уроки в онлайн-формате. А в Астане и Петропавловске не учатся даже студенты первых и вторых курсов. Синоптики прогнозируют: морозы в республике продержатся до конца недели.

Кыргызстан

Из-за сильных морозов в Кыргызстане школьников перевели на дистанционное обучение. Уроки в онлайн-формате будут проводить в среду и четверг. При этом детские сады работают в прежнем режиме.

Штормовое предупреждение в Кыргызстане действует с конца прошлой недели. В Бишкеке по ночам до 25, днем 17 градусов мороза. В горных регионах страны температура воздуха опускается ниже 35 градусов. Синоптики обнадежили, что в воскресенье в столице будет плюс 1 градус.