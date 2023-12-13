|
Погода в СНГ: мороз сковал Казахстан, кыргызстанцам пообещали плюсовую температуру
13.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В некоторых странах Содружества из-за сильных морозов отменили занятия в школах и ВУЗах. Подробности – у корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Сильные морозы в Казахстане держатся уже почти неделю. На большей части страны
Впервые за последние 10 лет сразу в 11 областях перекрыты трассы. Это половина участков республиканских дорог. Аномальная погода влияет и на занятия в школах. На удаленку перевели всех учеников Костаная, Актау, Усть-Каменогорска и Алматы. Педагоги проводят для них уроки в онлайн-формате. А в Астане и Петропавловске не учатся даже студенты первых и вторых курсов. Синоптики прогнозируют: морозы в республике продержатся до конца недели.
Кыргызстан
Из-за сильных морозов в Кыргызстане школьников перевели на дистанционное обучение. Уроки в онлайн-формате будут проводить в среду и четверг. При этом детские сады работают в прежнем режиме.
Штормовое предупреждение в Кыргызстане действует с конца прошлой недели. В Бишкеке по ночам до 25, днем 17 градусов мороза. В горных регионах страны температура воздуха опускается ниже 35 градусов. Синоптики обнадежили, что в воскресенье в столице будет плюс 1 градус.
Беларусь
Снег, дождь и гололед – опасное зимнее трио. В Беларуси оттепель. Днем по стране от минус 3 до плюс 2 градусов. Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности. Туман снижает видимость на дорогах, гололедица увеличивает вероятность ДТП и повышает риск травматизма.
В лесах страны усилили подкормку диких зверей. Больше всего в этом нуждаются косуля и олень благородный. Так, в охотхозяйствах Минского региона больше 400 подкормочных площадок – обеденных столов для зверей. В них сбалансированный набор: сочные, концентрированные и грубые корма. Также помогают с зимним рационом лосю, зайцу-русаку, куропатке серой, крякве. Для них устраивают дополнительные кормовые точки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси оттепель. Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности из-за гололеда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)