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Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»
13.12.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
30 ноября в ресторане Wood&Fire прошла церемония награждения победителей «Выбор года 2023». На мероприятии были оглашены итоги этого года.
Международный проект «Выбор года» более 20 лет определяет лучшие товары и услуги, используя методику, которая не менялась с момента основания проекта и едина во всех пяти странах проведения конкурса. Лидеров рынка определяют по комплексной методике, которая включает в себя мнение потребителей, а также других групп респондентов. Медаль «Выбор года» всегда означает только первое место в своей номинации. В проекте не существует вторых и третьих мест, в списке победителей представлены только абсолютные лидеры рынка.
Более 3 месяцев «Выбор года» совместно с исследовательской компанией MIA RESEARCH проводили маркетинговые исследования, чтобы получить максимально объективный результат. Тысячи обработанных анкет, чтобы узнать этот заветный список лучших компаний и брендов белорусского рынка. Которыми мы рады поделиться:
Продукты питания и напитки
Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Майонез — КАМАКО
Шоколад белорусского производства — КОММУНАРКА
Производитель пива — ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ»
Глазированные творожные десерты — БЕЛЛАКТ
Шоколадно-ореховая паста белорусского производства — CHOCOLOCO
Красота и здоровье
Центр эстетической медицины — ШАЙНЭСТ
Одежда, обувь и аксессуары
Сеть магазинов «секонд-хенд» — МОДА МАКС
Авто, мото, вело
Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK
Товары/услуги для питомцев
Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ
Все для дома, строительства и ремонта
Фильтры для воды — АКВАФОР
Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Напольные покрытия — TARKETT
Аксессуары для уборки и приготовления пищи — BIG CITY LIFE
Услуги. Отдых и развлечения
Казино — ШАНГРИ ЛА
Туроператор — TEZ TOUR
Гипермаркет — GREEN
Букмекер — BETERA
Онлайн-казино — BETERA
Оздоровительный лагерь — ГОРИЗОНТ
Кабельный оператор услуг интернета и телевидения — КОСМОС ТВ
Товары/услуги для бизнеса
Digital-агентство — AMDG
СМИ
Радиостанция — UNISTAR
Подробнее о том, как определяли лидеров, читайте на
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30 ноября в ресторане Wood&Fire прошла церемония награждения победителей «Выбор года 2023». На мероприятии были оглашены итоги этого года.
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