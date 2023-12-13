Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

Источник материала: ProBusiness





30 ноября в ресторане Wood&Fire прошла церемония награждения победителей «Выбор года 2023». На мероприятии были оглашены итоги этого года.

Международный проект «Выбор года» более 20 лет определяет лучшие товары и услуги, используя методику, которая не менялась с момента основания проекта и едина во всех пяти странах проведения конкурса. Лидеров рынка определяют по комплексной методике, которая включает в себя мнение потребителей, а также других групп респондентов. Медаль «Выбор года» всегда означает только первое место в своей номинации. В проекте не существует вторых и третьих мест, в списке победителей представлены только абсолютные лидеры рынка.





Более 3 месяцев «Выбор года» совместно с исследовательской компанией MIA RESEARCH проводили маркетинговые исследования, чтобы получить максимально объективный результат. Тысячи обработанных анкет, чтобы узнать этот заветный список лучших компаний и брендов белорусского рынка. Которыми мы рады поделиться:

































Продукты питания и напитки

Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Майонез — КАМАКО

Шоколад белорусского производства — КОММУНАРКА

Производитель пива — ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ»

Глазированные творожные десерты — БЕЛЛАКТ

Шоколадно-ореховая паста белорусского производства — CHOCOLOCO

Красота и здоровье

Центр эстетической медицины — ШАЙНЭСТ

Одежда, обувь и аксессуары

Сеть магазинов «секонд-хенд» — МОДА МАКС

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK

Товары/услуги для питомцев

Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ

Все для дома, строительства и ремонта

Фильтры для воды — АКВАФОР

Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Напольные покрытия — TARKETT

Аксессуары для уборки и приготовления пищи — BIG CITY LIFE

Услуги. Отдых и развлечения

Казино — ШАНГРИ ЛА

Туроператор — TEZ TOUR

Гипермаркет — GREEN

Букмекер — BETERA

Онлайн-казино — BETERA

Оздоровительный лагерь — ГОРИЗОНТ

Кабельный оператор услуг интернета и телевидения — КОСМОС ТВ

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство — AMDG

СМИ

Радиостанция — UNISTAR