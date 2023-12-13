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Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

13.12.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

30 ноября в ресторане Wood&Fire прошла церемония награждения победителей «Выбор года 2023». На мероприятии были оглашены итоги этого года.

Международный проект «Выбор года» более 20 лет определяет лучшие товары и услуги, используя методику, которая не менялась с момента основания проекта и едина во всех пяти странах проведения конкурса. Лидеров рынка определяют по комплексной методике, которая включает в себя мнение потребителей, а также других групп респондентов. Медаль «Выбор года» всегда означает только первое место в своей номинации. В проекте не существует вторых и третьих мест, в списке победителей представлены только абсолютные лидеры рынка.

Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

Более 3 месяцев «Выбор года» совместно с исследовательской компанией MIA RESEARCH проводили маркетинговые исследования, чтобы получить максимально объективный результат. Тысячи обработанных анкет, чтобы узнать этот заветный список лучших компаний и брендов белорусского рынка. Которыми мы рады поделиться:

Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»


Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»


Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»


Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»


Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»


 

Продукты питания и напитки

Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Майонез — КАМАКО

Шоколад белорусского производства — КОММУНАРКА

Производитель пива — ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ»

Глазированные творожные десерты — БЕЛЛАКТ

Шоколадно-ореховая паста белорусского производства — CHOCOLOCO

Красота и здоровье

Центр эстетической медицины — ШАЙНЭСТ

Одежда, обувь и аксессуары

Сеть магазинов «секонд-хенд» — МОДА МАКС

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK

Товары/услуги для питомцев

Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ

Все для дома, строительства и ремонта

Фильтры для воды — АКВАФОР

Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Напольные покрытия — TARKETT

Аксессуары для уборки и приготовления пищи — BIG CITY LIFE

Услуги. Отдых и развлечения

Казино — ШАНГРИ ЛА

Туроператор — TEZ TOUR

Гипермаркет — GREEN

Букмекер — BETERA

Онлайн-казино — BETERA

Оздоровительный лагерь — ГОРИЗОНТ

Кабельный оператор услуг интернета и телевидения — КОСМОС ТВ

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство — AMDG

СМИ

Радиостанция — UNISTAR

Подробнее о том, как определяли лидеров, читайте на сайте «Выбор года»

 

 
 
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30 ноября в ресторане Wood&Fire прошла церемония награждения победителей «Выбор года 2023». На мероприятии были оглашены итоги этого года.
 
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