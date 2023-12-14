Медицинское страхование, путевки в санатории, материальная помощь. Какие «плюшки» ценят работники?

Источник материала: ProBusiness





Социальные пакеты в компаниях обеспечивают лучшее качество жизни, финансовую безопасность и дают поддержку в различных сферах жизни работников. А бизнесу позволяют удерживать ценные кадры и привлекать лучших специалистов на рынке труда. Вместе с Беларусбанком выяснили, как соцпакеты помогают увеличить продуктивность и мотивацию сотрудников, какие «плюшки» наиболее важны и почему необходимо предоставлять материальные гарантии своим работникам.

Опрос Беларусбанка: какие бонусы должны быть в соцпакете?

Совсем недавно Беларусбанк провел опрос, в котором приняли участие более 1500 сотрудников банка. Их спросили, какими «плюшками» от работодателя они пользуются чаще всего, удовлетворены ли социальным пакетом и какие бонусы хотели бы получить в будущем.

На вопрос, удовлетворены ли вы социальным пакетом Беларусбанка, большинство (50,82%) ответили, что скорее да, чем нет. 43,86% рассказали, что соцпакетом полностью довольны.

Далее сотрудники Беларусбанка рассказали, какими бонусами из соцпакета пользовались чаще всего в 2023 году. Подавляющее большинство (57,44%) отметило добровольное страхование медицинских расходов (ДСМР). 28,8% оценили возможность частичной компенсации билетов (театры, выставки, концерты), 22,4% воспользовались частичной компенсацией абонементов в спортивно-оздоровительные организации. Также у респондентов вызывают интерес частичная компенсация стоимости санаторно-курортных путевок для работников (21,74%), повышение уровня программы ДСМР посредством софинансирования (20,98%) и другое.

Сотрудников банка также спросили, какие из бонусов они бы включили в персональный социальный пакет. На первом месте у респондентов добровольное страхование медицинских расходов (ДСМР) — 52,74%, далее идет частичная компенсация стоимости санаторно-курортной путевки для работника — 42,99%, а 30,63% включили бы в персональный соцпакет софинансирование оплаты зарубежных туристических поездок. Затем следует частичная компенсация стоимости санаторно-курортной путевки для ребенка сотрудника (27,97%) и все остальные бонусы.

«Хорошая оплата труда мотивирует работать на общий результат»

Татьяна Дроздова

Главный специалист отдела учета расходов по эксплуатации зданий и сооружений (Минск)

— В Беларусбанке я работаю уже практически 40 лет. Именно здесь прошла вся моя трудовая деятельность. Предложенные в соцпакете опции нашего банка уникальны. Забота о комфорте сотрудников и приятная атмосфера всегда ценны.

Наиболее важны для меня следующие бонусы в соцпакете: достойная оплата труда, социальные выплаты, добровольное страхование дополнительной пенсии в страховых организациях, культурно-массовые мероприятия, туристические поездки, добровольное страхование медицинских расходов, медицинское обслуживание за счет средств нанимателя, санаторно-курортные путевки на оздоровление.

Взаимосвязь между моей личной продуктивностью в работе и теми благами, которые предлагает Беларусбанк в соцпакете, очевидна. Хорошая оплата труда мотивирует работать ещё лучше на общий результат. Учитывая тот факт, что в современных условиях ритм достаточно быстрый, высоки требования к выполнению поставленных задач, поэтому в нашем банке огромное значение уделяется отдыху, оздоровлению сотрудников и их семей, проведению различных культурно-массовых мероприятий. А, как известно, работать здоровому, отдохнувшему и получившему массу приятных и положительных эмоций, хочется с удвоенной энергией.

«Хороший соцпакет повышает имидж компании и лояльность работников»

Марина Новокшонова

Главный психолог отдела по работе с персоналом (Гродно)

— На протяжении последних 17 лет я работаю в Беларусбанке. К хорошему привыкаешь быстро. Главное — пользоваться всеми «плюшками», которые предлагает наниматель, а их не так уж и мало. И подходят они на каждый жизненный период. В свое время получила хорошую материальную помощь на строительство жилья, существенные деньги при рождении двойни, за что безмерно благодарна банку, ставшему за эти годы родным.

На сегодня для меня наиболее важными пунктами в соцпакете являются: материальная помощь на оздоровление, компенсация путевок в санатории, детские оздоровительные лагеря, медицинское страхование. Все это в приоритете, так как важно здоровье мое и близких. В этом году отдыхали в санатории «Солнечном"‎, а дети оздоровились в лагере «Зубренок"‎. Получили массу положительных эмоций и желание вернуться туда еще не раз.

Если выбирать компанию с равнозначной оплатой труда, то мой выбор в пользу той, которая предлагает хороший социальный пакет. Это однозначно повышает имидж компании и лояльность работников.

«Тематические мероприятия, слеты и экскурсии сближают и объединяет коллектив»

Александр Хорошун

Главный специалист отдела проектирования аналитических задач, ДИТ (Минск)

— Моя карьера в Беларусбанке началась около 5 лет назад. Мне нравится мое место работы. Когда рассказываю своим друзьям о нем, то в том числе упоминаю соцпакет. Не каждый работодатель может предложить материальную помощь на оздоровление или при рождении ребенка. Затраты компании на социальный пакет всегда оправданы. Работник получает хорошую поддержку от работодателя, в коллективе улучшается атмосфера, а это, в свою очередь, повышает производительность труда и уменьшает текучку кадров.

В первую очередь в соцпакете обращаю внимание на материальные возможности. Когда ты молодой иногородний специалист, для тебя актуальна жилищная проблема. А когда появляется семья и дети, дополнительные выплаты на оздоровление, к памятным датам и праздникам, единовременные выплаты в связи со вступлением в брак и рождением ребенка, приходятся очень кстати. А только затем идут компенсационные: занятия спортом и посещение различных культурных мероприятий. Радует, что есть возможность пользоваться такими возможностями, хотя сам пока использую их редко.

Большой социальный пакет — это всегда хороший способ привлечь нового или удержать действующего сотрудника. Я уверен, что и в горе, и в радости банк поможет мне материально, даст возможность привести здоровье в норму, посодействует занятиям спортом и здоровому образу жизни. Различные тематические мероприятия, слеты и экскурсии, особенно в больших организациях, сближают и объединяет коллектив, предлагают новые и интересные знакомства, дружбу и даже, возможно, отношения (почему бы и нет?).

«‎Соцпакет Беларусбанка позволяет чувствовать себя в безопасности»

Алексей Юхневич

Директор ЦБУ (Дятлово, Гродненская область)

— Обсуждая со знакомыми из других сфер деятельности особенности их труда в части поддержки со стороны работодателя, с удовлетворением для себя отмечаю, что пока о более насыщенном пакете социальных гарантий, чем у Беларусбанка, я не слышал.

Работаю в банке уже 16 лет. Очевидно, что важным элементом соцпакета является материальная составляющая, поскольку она удовлетворяет многие потребности: социальные выплаты, материальная помощь на оздоровление и т.д. Я ежегодно с семьей посещаю санатории, поэтому мне важна компенсация стоимости путевок. Вместе с тем, если рассмотреть все уровни потребностей, то в каждом из них есть поддержка банка и присутствие социальных гарантий. Лично мне очень импонирует подход банка в предоставление возможности к самореализации творческим и общественно активным сотрудникам.

Предложенные опции социального пакета Беларусбанка позволяют чувствовать себя в безопасности и защищенным как социально, так и физически, они дают возможность в полной мере ощутить себя нужным элементом в системе. Очень важной опцией является возможность обучаться за счет средств банка как внутри системы, так и в обучающих учреждениях за её пределами, что, конечно же, способствует личностному и карьерному развитию.

Я получаю достойную оплату труда, работаю в безопасных условиях, имею медицинскую страховку, санаторно-оздоровительные путевки, уверен в завтрашнем дне, а также в том, что при наступлении каких-либо неблагоприятных событий в моей жизни я всегда смогу рассчитывать на поддержку банка. Какие ещё условия нужны для максимальной личной продуктивности и производственной эффективности?

«Беларусбанк рядом с каждым работником во все важные моменты его жизни»





Алексей Кулик, начальник управления коммуникаций и корпоративной социальной ответственности

— Банк как работодатель большое значение уделяет соцпакету работников. Мы понимаем, что чем больше инвестируем в здоровье и развитие коллег, тем более эффективны они будут в выполнении стратегических задач банка. И самое главное, формируя социальный пакет, стараемся учесть интересы самых разных аудиторий: от молодых специалистов до работников со стажем и даже ветеранов нашего банка.

При этом всегда важно грамотно соотнести запросы коллектива с финансовыми возможностями банка. Но приятно, что коллеги все это ценят и активно пользуются преимуществами, рассказывают о них друзьям и знакомым. И несмотря на очень достойное наполнение, наш соцпакет постоянно развивается.

Мы видим, что запросы у коллектива меняются. И сегодня, к примеру, многие во главу угла ставят медицинскую страховку, поэтому каждый год вместе с партнерами стараемся улучшать и дополнять страховые программы. Развиваем еще одно направление — корпоративные скидки. И это история не только про денежную выгоду, но и определенное ощущение гордости за то, что какой-то бренд дает тебе скидку в условных 10%, потому что ты часть команды Беларусбанка.

Точно могу сказать, что наш банк рядом не только с каждым клиентом, но благодаря широкому соцпакету и с каждым работником во все важные моменты его жизни: будь то свадьба, рождение детей, юбилейный стаж работы или покупка квартиры.