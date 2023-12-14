Лифты из Беларуси: как делают современные и безопасные кабины?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Вот уже почти 60 лет на заводе в Могилеве делают пассажирские грузовые лифты. Начинали с одной модели, а сегодня их более 180! Корреспондент «МИР 24» Руслан Турков не только узнал, как производят скоростные кабины, но даже принял участие в сборке.

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