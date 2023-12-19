«Год назад многие крутили пальцем у виска». Фармкомпания пришла в TikTok и набирает миллионы просмотров

Источник материала: ProBusiness





Чуть больше года назад фармацевтическая компания Nobel завела аккаунт в TikTok . Тогда не было глобальных целей, была только мысль: «А давайте попробуем!». Сегодня некоторые ролики набирают больше миллиона просмотров, хотя в аккаунте «Анзибей и Анзибелла» (талисманы бренда пастилок для горла «Анзибел») чуть больше 20 тысяч подписчиков. О том, какие видео пользуются популярностью, как на упрощенный язык реагируют коллеги-медики и почему TikTok — давно уже не соцсеть для подростков, а важный канал развития бизнеса, «Про бизнес» поговорил с продюсером TikTok Анной Троцкой и руководителем отдела маркетинга компании Катериной Ершовой.

«Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.» — одна из ведущих фармацевтических компаний Турции, была образована в 1964 году. Главный офис компании располагается в Стамбуле. Основные виды деятельности корпорации — производство, маркетинг и реализация лекарственных препаратов. На сегодняшний день «Нобел Илач» имеет представительства в 22 странах. Широкая линейка препаратов компании представлена в аптечной сети более чем 30 стран Европы, СНГ и Центральной Азии.

«Если у вас в TikTok ерунда, то об этом лучше никому не говорите»

За несколько лет TikTok постепенно превращается из соцсети со смешными видео для детей и подростков в одну из самых популярных платформ для продвижения товаров и услуг. На площадку приходят крупные компании — аккаунты есть у банков, мобильных операторов и фармкомпаний. Но стереотип о «несерьезной» соцсети до сих пор остается.





— Этот стереотип тут же разбивается, когда объясняешь людям, как работает алгоритм в этой соцсети, — говорит продюсер TikTok Анна Троцкая. — Ведь они заглянули, что смотрит их ребенок: о, там же только видео с котами и всякая ерунда! Но алгоритм настроен таким образом, что он показывает тот контент, который смотришь именно ты. Я иногда шучу, что если у вас ерунда в TikTok, то вы об этом лучше никому не говорите. Это ваш психологический портрет. Если ты смотришь серьезные видео, то и лента у тебя будет абсолютно другая. Будут показываться эксперты или, например, тема здоровья. Поэтому и мы во многом показываемся как раз на свою целевую аудиторию.





Попадание в «целёвку» — одна из причин, почему в аккаунте практически нет хейта и негативных комментариев. — Дети посмотрели наш ролик один раз — им неинтересно, в следующий раз алгоритм его не показывает.

Чем сильнее ролик залетел, тем больше он охватит новой аудитории, которая раньше нас не видела. А все новое часто воспринимается в штыки. Комментарии мы практически не модерируем. Блокируем совсем в крайних случаях, если написано что-то совершенно не по теме и в грубой форме.

«Предсказать результат было невозможно»

Nobel пришел в TikTok в сентябре прошлого года. Тогда, по словам Анны, конкурентов практически не было.

— Отчасти отсутствие конкурентов позволило нам получить хороший старт. Сейчас мы видим в TikTok разные аккаунты на медицинскую тематику — например, медцентров. Но еще год назад многие из них только смотрели в сторону TikTok, а некоторые и вовсе крутили пальцем у виска. В результате TikTok оказался для компании еще одной площадкой, где она может быть представлена.





Предсказать результат, говорит Анна, было невозможно.

— У меня не было цели «быстрее, выше, сильнее», начинали с обычного «давайте попробуем — и будем ориентироваться на то, что получается». Перед стартом я всегда делаю анализ конкурентов, чтобы посмотреть сильные и слабые стороны, учесть ошибки. Но было только две компании, которых можно назвать конкурентами. У них была другая концепция — много развлекательного контента и шуток. По опыту с другими проектами я знаю, что при таком позиционировании к бренду начинают относиться менее серьезно. Поэтому ориентироваться на тех конкурентов мы не могли.

Аккаунт решили сделать экспертным — практикующий врач отвечает на самые разные вопросы о здоровье. Чтобы охватить более широкую аудиторию, решили брать не только лор-направление, хотя «Анзибел» — антисептические пастилки для горла.

«Анзибел» — известный бренд пастилок для лечения горла. По итогам последних лет «Анзибел» уверенно занимает вторую позицию в рейтинге продаж в категории и продолжает расти*. В этом году бренд «Анзибел» готовится отметить 15-летний юбилей присутствия на рынке Беларуси.

— Изначально мы хотели популяризировать бренд через придуманных героев — жирафов Анзибея и Анзибеллу, — их имена созвучны названию бренда, — говорит Катерина Ершова. — Планировали сделать сторителлинг про них, но площадка не позволяет рассказывать истории, как в Instagram или на YouTube, поэтому героев мы оставили в названии канала. А ролики решили снимать с реальным врачом.

Кстати, придуманные нами имена героев впервые прозвучали на ежегодном международном конкурсе в рамках холдинга на лучший маркетинговый проект среди всех представительств в 2022 году, где мы заняли два призовых места. И теперь эти герои интегрированы во все внешние рынки. Если вы приедете в Азербайджан, Боснию или Грузию, где продают «Анзибел», скорее всего, тоже увидите эти талисманы бренда.





Ролик про мандарины набрал 2,6 млн просмотров

Самый первый ролик, который вышел в сентябре прошлого года, набрал больше десяти тысяч просмотров. Это было видео о том, почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача. А за первый месяц в сумме получилось 380 тысяч просмотров.

— Всегда лучше залетают ролики на широкую тематику. Но это не значит, что надо брать только те темы, которые интересны большинству. Например, видео на какую-то узкую тему может зацепить ту часть аудитории, которую не зацепили другие ролики, — говорит Анна. — Я всегда провожу параллели с музыкальным альбомом, в котором есть пару хитов. Здесь то же самое. Как бы ты ни старался, все равно не получится 15 «хитов». Обычно из 15 снятых на месяц роликов отлично заходят два-три, еще семь — чуть хуже и ролика два-три не заходят.

Сейчас «залетевшим» ролик считают, если он набрал 50−100 тысяч просмотров — в 2−5 раз больше количества подписчиков. — В TikTok вся активность завязана: пока человек пишет комментарий, ролик крутится по кругу и набираются просмотры. Ролик крутится — а значит алгоритм считает его интересным и покажет другим пользователем. Поэтому мы обращаем внимание на все показатели, — говорит Анна.

Сейчас самые популярные ролики о том, когда можно сбивать температуру (1,5 млн), почему нельзя укрываться одеялом при повышенной температуре (1,7 млн), можно ли есть мандарины килограммами (2,6 млн).

«В комментариях увидите то, что не узнаете от фармацевтов и провизоров»

TikTok «Анзибел» в основном ориентируется на подписчиков из Беларуси, но уже сейчас нас активно смотрят из Украины, России, Казахстана, Азербайджана и даже 6% из США.

Кстати, коллег из других стран тоже заинтересовал ТikTok «Анзибел».

— Им было интересно, в чем секрет популярности и как без платного продвижения мы имеем такое количество просмотров, перепостов и откликов. Я это объясняю интересной тематикой, присутствием эксперта и регулярностью, — говорит Катерина.





Коллеги из белорусского офиса тоже реагируют на ТikTok.

— Надо понимать, что все наши сотрудники — это люди с высшим медицинским образованием, — объясняет Катерина. — Бывало, ругались, что эксперт в роликах говорит какие-то совсем простые вещи. Но мы объясняем, что это не специализированный канал для медработников: надо объяснить так, чтобы поняли люди, совершенно не связанные с медициной. В основном, коллеги относятся с пониманием, смотрят, обсуждают.

Еще я сотрудникам говорю: читайте комментарии. Вы там увидите возражения по продукту, которые можете не узнать от медицинских специалистов.

Сейчас, отмечает Катерина, вся отрасль ждет онлайн-продаж.

— Мы надеемся, что в скором времени это станет реальностью и TikTok станет частью стратегии продвижения «Анзибел» в интернете. Мы видим интерес к проекту и точно продолжим работать. Будем искать новые форматы, но по-прежнему станем создавать экспертный контент.