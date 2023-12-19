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Лукашенко назвал перспективные сферы для развития сотрудничества с Подмосковьем
19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Московской областью в этом году станет лучшим за всю историю. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Андреем Воробьевым.
Александр Лукашенко предложил создать в Московской области масштабный сервисно-логистический хаб. Через него Беларуси будет проще работать с другими российскими регионами. Однако отношения двух стран не должны ограничиваться торговлей, добавил белорусский лидер. Он предложил вместе производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также создавать общие проекты в аграрном секторе, в сфере науки и медицины. Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открывают индустриальные парки с особыми условиями для производителей.
По словам Андрея Воробьева, на развитие индустриальных парков государство выделяет льготные кредиты.
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Товарооборот между Беларусью и Московской областью в этом году станет лучшим за всю историю, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского...
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