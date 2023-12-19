Лукашенко назвал перспективные сферы для развития сотрудничества с Подмосковьем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Московской областью в этом году станет лучшим за всю историю. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Андреем Воробьевым.

«Это колоссальные объемы нашей внешнеэкономической торговли. За 10 месяцев 2023 года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. Это значимое достижение с учетом высокой базы и существенного роста в прошлом году. По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 млрд долларов. Лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью», – отметил белорусский президент.

Александр Лукашенко предложил создать в Московской области масштабный сервисно-логистический хаб. Через него Беларуси будет проще работать с другими российскими регионами. Однако отношения двух стран не должны ограничиваться торговлей, добавил белорусский лидер. Он предложил вместе производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также создавать общие проекты в аграрном секторе, в сфере науки и медицины. Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открывают индустриальные парки с особыми условиями для производителей.

«И белорусские компании могут себя найти в этом. И, как сказал президент, мы можем реализовывать совместные какие-то мероприятия. Это машиностроение, это перерабатывающая промышленность, это изготовление и более глубокая переработка материалов, сырья», – сказал глава Московского региона.

По словам Андрея Воробьева, на развитие индустриальных парков государство выделяет льготные кредиты.