Погода в СНГ: Казахстан засыпает снегом, в Таджикистане задержалось тепло

Тепло и снежно будет в Москве в предновогоднюю неделю. Днем температура не опустится ниже минус трех градусов, почти каждый день обещают осадки. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Декабрь в Казахстане больше напоминает март. В Алматы плюс 10. Во дворах лужи. Даже на севере страны два градуса тепла. Из-за циклона почти по всему Казахстану дожди и мокрый снег. Ожидаются туманы и гололед, метели и усиление ветра. По данным синоптиков, в 15 регионах наблюдается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.
На пруды Алматинского зоопарка слетаются дикие утки и гуси. Все чаще они отказываются от длительных перелетов и остаются зимовать. В один сезон прибавляется до полутысячи особей. Работникам зоосада приходится кормить и своих, и чужих. Рацион с наступлением холодов увеличивают, а вот стаи голубей атакуют кормушки круглый год, но и о них здесь заботятся с удовольствием.
Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?
Зимние морозы до сих пор не пришли в Таджикистан. В столице днем плюс 18, переменная облачность и небольшой туман. К ночи температура опустится до шести градусов тепла. Снега в Душанбе синоптики не прогнозируют даже на Новый год.
Зато такая погода оптимальна для экзотических растений. На юге Таджикистана в Джайхунском районе впервые вырастили папайю и бананы. Пальмы высадили в тепличных условиях. Первый урожай богатый и качественный. В планах аграриев – массовое производство экзотических плодов.
Беларусь
В Беларуси сильный ветер. Из-за порывов до 20 метров в секунду в стране объявили «оранжевый» уровень опасности. Погода все еще не декабрьская – на улице до плюс восьми.
Пока температура выше нуля, главной опасностью для человека и животных на природе остается тонкий лед. На севере страны спасатели пришли на помощь лосю, провалившемуся в полынью. Туда животное загнали охотничьи собаки. Выбраться на берег помогли веревка и спасательные доски.