Погода в СНГ: Казахстан засыпает снегом, в Таджикистане задержалось тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тепло и снежно будет в Москве в предновогоднюю неделю. Днем температура не опустится ниже минус трех градусов, почти каждый день обещают осадки. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



Декабрь в Казахстане больше напоминает март. В Алматы плюс 10. Во дворах лужи. Даже на севере страны два градуса тепла. Из-за циклона почти по всему Казахстану дожди и мокрый снег. Ожидаются туманы и гололед, метели и усиление ветра. По данным синоптиков, в 15 регионах наблюдается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

На пруды Алматинского зоопарка слетаются дикие утки и гуси. Все чаще они отказываются от длительных перелетов и остаются зимовать. В один сезон прибавляется до полутысячи особей. Работникам зоосада приходится кормить и своих, и чужих. Рацион с наступлением холодов увеличивают, а вот стаи голубей атакуют кормушки круглый год, но и о них здесь заботятся с удовольствием.

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