Лукашенко вылетел в Петербург для участия в заседании ВЕЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает «МИР 24».

Белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. В повестке саммита – больше 20 вопросов: от ключевых направлений развития ЕАЭС до сокращения барьеров на внутреннем рынке.

Во вторник Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, сообщила пресс-служба президента Беларуси.