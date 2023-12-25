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Лукашенко вылетел в Петербург для участия в заседании ВЕЭС

25.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко вылетел в Петербург для участия в заседании ВЕЭС
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает «МИР 24».

Белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. В повестке саммита – больше 20 вопросов: от ключевых направлений развития ЕАЭС до сокращения барьеров на внутреннем рынке.

Во вторник Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, сообщила пресс-служба президента Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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В повестке саммита – больше 20 вопросов: от ключевых направлений развития ЕАЭС до сокращения барьеров на внутреннем рынке.
 
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