Что было с криптоиндустрией в 2023 и как это скажется в следующем году? Большое интервью с экспертом BYNEX

Источник материала: ProBusiness



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Традиционно принято подводить итоги года. Что происходило в криптоиндустрии в 2023 году? И как эти события повлияют на дальнейшее развитие этой сферы? Поговорили с начальником группы мониторинга финансовых рынков криптоплатформы BYNEX Андреем Алексеевым о выходе из «криптозимы», перспективах ключевых цифровых валют и главных надеждах 2024 года.



Андрей Алексеев

Начальник группы мониторинга финансовых рынков криптоплатформы BYNEX

— Какие основные тенденции вы могли бы отметить на рынке криптовалют, которые наметились в 2023 году?

— Стоит отметить два противоречивых и в тоже время связанных момента: развитие DeFI и DEX с одной стороны, и ужесточение регулирования — с другой.

Предыдущий 2022 год завершился, можно сказать, на негативе, связанном с последствиями краха FTX. Практически весь новостной фон был занят обсуждением цепочки событий, которые привели к краху биржи, а также постоянно всплывающих новых неудобных фактов об «особом подходе» к управлению на тот момент CEO FTX Сэмом-Бэнкманом-Фридом.

Эти события ощутимо подорвали доверие к централизованным биржам, что привело к частичному оттоку средств с них в сторону DEX и росту влияния децентрализованных институтов. Но 2022 нам запомнился еще и крахом токена LUNA и алгоритмического стейбл токена UST. И в совокупности с банкротством FTX стало очевидно, что 2023 пройдет под эгидой ужесточения регулирования в криптоиндустрии, в частности стейблкоинов.

Но упомянуть стоит и другие важные тренды этого года. Активно продолжает развиваться технология WEB 3.0. В течении года мы не раз слышали новости о запуске новых WEB 3.0 проектов, или развития проектов, запущенных ранее.

На слуху остается и NFT, индустрия которых продолжает стремительно развиваться. Здесь стоит заострить внимание на GameFi проектах. Относительно недавно, во времена пандемии, когда рестораны и кинотеатры несли колоссальные убытки, мы наблюдали за стремительным ростом инвестиций в игровую индустрию. Компании экспериментировали с подходами к разработке игр, и ряд компаний обратили внимание как раз в сторону NFT — перспективу использования технологии взаимозаменяемых токенов, пик популярности которых был в 2021 -2022 годах. И сейчас мы видим своего рода плоды таких экспериментов в виде игр c поддержкой высокоскоростных блокчейнов, которые позволяют монетизировать игровой опыт — принцип Play to Earn.

Выход из криптозимы и рост Bitcoin — как события влияли на криптоиндустрию в 2023

— Каким было влияние событий мировой экономики на криптовалютный рынок?

— В марте 2023 мы с трепетом наблюдали за развитием событий, связанных с крахом ряда крупных банков США. В частности, Silicon Valley Bank, специализирующийся на обслуживании технологических компаний (преимущественно стартапами), был закрыт регулятором из-за финансовых проблем, вызванных повышением базовой ставки ФРС США. Как следствие массовый возврат депозитов и отток средств со счетов банков привели к росту недоверия инвесторов к банковской системе. Кризис лавиной прошелся не только по банковской системе США (Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank), но и затронул ряд банков в других странах. Данные события сказались на просадке курса стейблкоина USDC, который на небольшой промежуток времени потерял привязку к доллару США.









В качестве одного из способов выхода из сложившегося кризиса и поддержания банковской системы США, ФРС запустили печатный станок, как это было во времена пандемии. Дополнительная эмиссия для поддержания финансовой системы также означает и вливание новой ликвидности в крипторынок. Это явный сигнал на рост и, возможно, старт нового «бычьего рынка».

Так первая по капитализации криптовалюта, Bitcoin, демонстрировала в марте отличный рост с $ 20 тыс. до $ 27 тыс., добавив очередной аргумент в пользу цифровых активов в качестве альтернативы традиционной финансовой системе и банковскому сектору.

Отдельно я бы упомянул про индекс доллара — DXY (US Dollar Index). Данный индекс показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют, на его значение влияет множество факторов (инфляция, процентные ставки, показатели внешней торговли США и др.), и это удобный инструмент для определения силы или слабости доллара США. Так вот: аналитиками давно была замечена обратная корреляционная зависимость DXY с курсом BTC. Если наложить два графика друг на друга, то можно отметить определенные паттерны движения уровней: снижение индекса DXY сопровождается ростом BTC, и, наоборот, рост индекса неминуемо сопровождается снижением курса BTC.





— Какие события оказали наибольшее влияние на курсы криптовалют за последний год?

— Первую половину 2023 можно охарактеризовать как усилия, направленные на восстановление индустрии. Коррекция 2022 после столь стремительного роста, крах стейблкоина UST и как вишенка на торте — банкротство FTX вогнали индустрию в так называемую «криптозиму». И здесь мы наблюдали набор позиций долгосрочными инвесторами, которые накапливали объем и усредняли цену входа.

Из институциональных инвесторов, которые держат Bitcoin, на слуху MicroStrategy, Tether, Сальвадор и Tesla. Последняя, к слову, все еще удерживает 25% от первоначальных инвестиций в Bitcoin (1.5. млрд. $ в 2021 году).

Это создало ощутимую поддержку для будущего роста. Если проанализировать график общей рыночной капитализации криптовалют, то можно отметить общую положительную тенденцию к росту. С начала года общая капитализация продемонстрировала рост в 2.2 раза с $ 755 млрд до $ 1.6 трлн в моменте. Конечно, до пикового показателя в 3 трлн долл США в ноябре 2021 еще, по сути, столько же, но после столь сильной и продолжительной коррекции мы наблюдаем положительную динамику. Первый квартал года закрылся ростом на фоне краха ряда банков в США, о чем я упомянул выше.





Но, пожалуй, главным драйвером роста в 2023 можно назвать новости о потенциальном принятии спотового ETF на Bitcoin. ETF (Exchange Traded Fund), это биржевой фонд, включающий в себя ценные бумаги определенного сектора экономики, товаров, отдельные индексы или другие активы, сгруппированные по определенному признаку.

Спотовый биткоин-ETF, это биржевой фонд, в который будет входить только Bitcoin, и покупая долю в таком фонде инвестор сможет зарабатывать на росте курса монеты.

Но между обычной покупкой биткоина и покупкой доли в спотовом BTC-ETF есть существенная разница. В криптосообществе считается, что запуск спотового биткоин-ETF приведет в индустрию большое количество инвесторов из традиционного финансового мира, что положительно скажется на повышении ликвидности крипторынка. Я также разделяю эту точку зрения. В то время как криптовалюты все еще запрещены в ряде стран и операции с ними преследуются по закону, покупая акции фонда инвестор вкладывает средства не в саму криптовалюту, а в легальный биржевой фонд, что не противоречит закону.

Что происходило в криптоиндустрии Беларуси в 2023

— В Беларуси продлили освобождение от налога доходов в криптовалюте. Что это значит для нашего рынка и как сказывается на интересе к инвестициям в крипту?

— В конце 2022 — начале 2023, когда решение о продлении освобождения от уплаты подоходного налога еще не было принято, многие всерьез рассматривали перспективу смены региона и переход на работу в другие юрисдикции. Безусловно, продление освобождения от уплаты налога с дохода от майнинга, покупки, продажи и обмена токенов положительно сказывается на привлекательности нашей страны для ведения данного рода финансовой деятельности.

Но стоит отметить что время идет, и идет быстро. Освобождение продлили на 2 года, первый из которых, фактически, подходит к концу. Что будет после 2025, к сожалению, мы не знаем. Будет ли это применение полной ставки подоходного налога, или же какой-то промежуточный вариант с вводом льготного налогообложения покажет время.



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Это значит что компаниям-резидентам ПВТ, в том числе и регулятору, оказывающим услуги по работе с криптовалютами, стоит работать над увеличением количества и качества оказываемых услуг, а также над расширением сферы применения криптоактивов. К сожалению, в настоящий момент порог вхождения рядового клиента в криптомир довольно высокий, и нам совместными усилиями стоит работать над его снижением.

— Каковы перспективы массового принятия криптовалют в качестве официальных расчетных средств? Есть ли шаги в этом направлении в Беларуси?

— На текущий момент только у Bitcoin получилось стать официальным платежным средством наряду с национальной валютой, и всего в двух странах — Сальвадоре и Бразилии. Будет ли данный список стран расширяться? Безусловно!

Если мы говорим о массовом внедрении криптовалюты в качестве расчетной единицы, то на текущий момент Bitcoin слабо подходит на эту роль из-за высоких комиссий за транзакцию и относительно медленного блокчейна. Мало кто готов будет оплатить условный кофе за $ 5 в Bitcoin, заплатить за транзакцию комиссию в несколько раз превышающую стоимость самого кофе, а подтверждение транзакции придется ждать несколько часов.

Гораздо перспективнее в этом плане выглядит блокчейн TRON с токеном TRX. Быстрая работа сети и дешевые транзакции делают токен TRX отличным кандидатом на роль официального платежного средства. К слову, на BYNEX для торговли доступны три торговые пары с данной монетой: TRX/USD, TRX/USDT и TRX/BYN.

Стоит понимать, что использование криптовалют в расчетах это крайне сложная и комплексная в реализации задача со множеством «но» и «если». И в последнее время центробанки различных стран смотрят именно в сторону создания цифрового аналога своей национальной валюты — CBDC (Central Bank Digital Currency). Сегодня это особенно актуально. В нашей стране в апреле текущего года была утвержден Проект концепции национальной цифровой валюты, и в настоящее время идет активная работа по его реализации. Ожидаем итоги тестирования пилотного проекта.

— Какие перспективы для развития криптовалютных обменников и бирж в Беларуси вы видите в ближайшем будущем?

— Спрос рождает предложение. Растет финансовая грамотность, интерес к цифровым активам и их принятие в обществе. Для удовлетворения спроса на криптовалютном рынке будут появляться новые игроки. Это приведет к росту конкуренции что, в свою очередь, повлияет на повышение качества оказываемых услуг. В любом случае, конкуренция хороша для бизнеса, а конечный потребитель от этого только выиграет.

Что касается обменников, я думаю что от данной концепции мы постепенно будем уходить в сторону полноценных криптоплатформ с широким перечнем оказываемых услуг.



Фото: unsplash.com

— Как устроено сегодня взаимодействие криптоплатформ с банковской системой в Беларуси?

— Важно понимать саму суть подобного рода взаимоотношений. Мы работаем в одной сфере и соблюдаем одно и то же законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Взаимодействие криптоплатформ с банками это партнерские отношения, и ни в коем случае не конкуренция за клиента.

Суть таких отношений в том чтобы совместными усилиями реализовывать новые финансовые инструменты и возможности для удобства пользователей. Команда криптоплатформы BYNEX взаимодействует со многими банками, и для наших lfdfклиентов у нас получилось создать отличные условия для инвестирования и совершения операций с цифровыми активами.

— Какие методы платежей наиболее популярны среди пользователей криптовалютных обменников в Беларуси?

— На данный вопрос я могу ответить на примере криптоплатформы BYNEX . Если нужна скорость, а сумма операции относительно небольшая, то пользователи совершают операции непосредственно через банковские карты или ЕРИП. Мы предлагаем относительно низкие по рынку комиссии для карт VISA, а для карт VISA, у которых эмитент Беларусбанк комиссия и вовсе — 0.45% на ввод и 0.55% вывод. Если же сумма транзакции более значительна или существенна, а скорость обработки платежа не принципиальна, то выбор падает на банковские переводы.

Думаю, что методы платежей у клиентов наших коллег по стране, в основном, с совпадают.

Перспективы ключевых криптовалют и выбор стратегий инвестирования

— Какие новые технологии или блокчейн-проекты привлекли наибольшее внимание инвесторов в этом году?

— Сразу вспоминается проект Worldcoin от создателя ChatGPT. Идея проекта довольна проста в понимании, но безумно сложна в реализации. В чем суть: уже сейчас, когда в нашу жизнь активно входит искусственный интеллект, отличать человека от «виртуальной машины» становится все сложнее. Поэтому создатели проекта предлагают решение подтверждения личности на базе алгоритма PoP (Proof of Personhood).

Реализация предполагает сканирование радужной оболочки глаза человека специальным устройством — The Orb, а созданные биометрические копии служат для идентификации владельцев криптовалюты. Проект предлагает пройти сканирование в 35 городах в ряде стран. У проекта создан собственный токен, который можно найти под тикером WLD. Токен раздается участникам проекта, прошедшим процедуру сканирования радужной оболочки глаза в виде эйрдропа, а с конца июля свободно торгуется на ряде криптобирж.

— Какие стратегии инвестирования в криптовалюты оказались наиболее успешными в текущем году?

— «HODL!», она же «HOLD» — инвестиционная стратегия, связанная с покупкой актива и его удержание для последующей продажи с хорошей прибылью. А также стратегия «усреднения», когда инвестор докупает в свой портфель актив на просадках цен. За счет увеличения объема и приобретения актива по цене ниже предыдущих покупок, общая, так называемая «цена входа» снижается. Получается, что точка безубыточности также снижается, и в случае роста цены актива инвестор раньше выйдет «в ноль» и начнет получать прибыль, пусть и на бумаге (до момента продажи актива и фиксации прибыли).





Во времена коррекции и обвала рынка данные стратегии становятся особенно актуальными. На примере MicrosStrategy, компания начала инвестировать в Bitcoin в августе 2020, продолжала удерживать купленные ранее монеты, постепенно докупая актив в свой портфель, усредняя цену входа. Последняя известная нам покупка была осуществлена 30 ноября 2023 года. Компания приобрела 16 130 BTC по средней цене $ 36 785, и на текущий момент в портфеле находятся 174 530 BTC со средней ценой входа $ 30 252. В моменте компания была в сильном минусе, но за счет сохранения инвестиционной стратегии сейчас бумажная прибыль компании от инвестиций в Bitcoin составляет около $ 2 млрд. И, судя по всему, сворачивать покупки компания не намерена.

— По вашим оценкам, каковы перспективы для крупных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum в ближайшем будущем?

— Интерес к эфиру немного просел после перехода на PoS — ушла та армия майнеров, которые поддерживали работу сети пока монета была на алгоритме PoW. Биткоин же стабильно сохраняет на себе повышенный интерес по праву первой криптовалюты преимущественно в качестве инвестиционного актива. К слову, ориентировочно в апреле 2024 ожидается очередной халвинг биткоина. Если посмотреть на движение цены монеты в предыдущих циклах халвинга, которых на текущий момент было три, то биткоин демонстрировал впечатляющую динамику роста. Если в рамках цикла в качестве анализируемого периода брать год до халвинга и год после него, то можно констатировать что четвертый цикл уже начался, и текущий рост курса биткоина, в том числе, вызван влиянием грядущего события.





Из других монет я бы отметил повышенное внимание к токену BNB из-за разбирательств Binance с регуляторами и судебного процесса над CEO Binance. На слуху остается токен TON. Перспективный скоростной блокчейн (хотя в декабре этот факт поставили под сомнение), разработка собственного кошелька и интеграция с популярным мессенджером Telegram делают сам токен довольно перспективным. Также могу предположить что в ближайшем будущем нас еще удивят XRP, NEAR и AVAX.

— Какие уроки можно извлечь из предыдущих рыночных колебаний для успешного управления портфелем криптовалют?

— Я бы сказал, что анализ истории движения цены на рынке подходит больше для долгосрочных стратегий инвестирования. Рынок цикличен (не только криптовалютный), после роста всегда идет коррекция (бычий и медвежий тренды). Чем сильнее первый тем ощутимее будет коррекция. Думаю, что опытные трейдеры, которые работают на старших таймфреймах, а также долгосрочные инвесторы учитывают принцип цикличности в своих стратегиях.

Еще стоит упомянуть про токеномику и подверженность криптовалют к новостным «хайпам», что делает технический анализ практически бесполезным к применению для отдельных токенов. За примерами далеко ходить не нужно, вспомним Илона Маска и его посты про Dogecoin в X (на тот момент еще Twitter). Поэтому для хеджирования своих рисков нужно стараться диверсифицировать инвестиционный портфель.

— Какие рекомендации вы можете дать начинающим криптоинвесторам в Беларуси?

Для новичков, которые только собираются войти в чудесный мир цифровых активов, я рекомендую сперва ознакомиться с перечнем компаний, которые зарегистрированы в ПВТ в качестве операторов криптоплатформ. Одной из таких компаний является ООО «ЕРПБЕЛ» — оператор криптоплатформы BYNEX.

И, занимаясь инвестициями, всегда стоит осознавать риски, которые сопряжены с этим видом деятельности. Рынки бывают непредсказуемы, котировки активов могут проседать в моменте, а криптовалюты в принципе высоковолатильные активы. Не работайте на эмоциях, каждую операцию по покупке или продаже совершайте осознанно.

Выберите инвестиционную стратегию, которой сами сможете придерживаться.

Криптоплатформа BYNEX отлично подходит как для приобретения цифровых активов на долгосрочную перспективу, так и для торговли на младших таймфреймах. А в случае вопросов наша служба поддержки пользователей всегда готова помочь.

* Представленные данные основаны на информации из общедоступных источников. Окончательное решение об использовании описанных инструментов остается за пользователем.

Цифровые знаки (токены) не являются средством платежа, не обеспечиваются государством. Приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение.