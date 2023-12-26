Деньги получат далеко не все? Что происходит в IT-отрасли и какие тренды будут главными в 2024 году

Источник материала: ProBusiness





Как изменилась IT-индустрия в 2023 году? Какие технологии зацепили? Куда шла инженерная мысль? Как чувствуют себя компании и стартапы? Чего ждать в 2024 году? Об этом на митапе TechSpot говорили основатели и менеджеры из крупных белорусских и не только IT-компаний. «Про бизнес» публикует основные тезисы их заявлений.

Co-founder Locals.org и Loóna Сергей Гончар начал свое выступление с совета тем, кто хочет делать стартап, — «нужно начинать делать copilot для Xcode», то есть ИИ-помощников. В таком проекте Сергей видит большие перспективы, т.к. на сегодняшний день качественного продукта на рынке нет.

ИИ-помощники стали несомненным трендом 2023 года, они значительно упростили разработку для программистов. С этим соглашается и CTO Flo Health Роман Бугаев. По его мнению, тренд сохранится и дальше. Очевидного лидера на данный момент нет, но Роман считает, что GitHub в скором времени сможет вырваться вперед.

«Видеокарт на всех не хватит, а девайсы есть у каждого»

Также спикеры сошлись во мнении, что ИИ-продукты будут двигаться в направлении «on device», т.е. производительные мощности будут размещаться не на серверах компании, а на устройстве пользователя. С недостатком мощностей столкнулась в 2023 году компания OpenAI, когда была вынуждена приостановить регистрацию пользователей из-за отсутствия достаточного количества видеокарт. Как говорит Роман Бугаев, «видеокарт на всех не хватит, а девайсы есть у всех». По мнению Сергея Гончара, фаундерам стартапов стоит двигататья в этом направлении, и делать ИИ-продукты именно по такой системе.





В нише ИИ спикеры отдельно выделяют направление visual transformer (генерация изображений). Сергей Гончар считает, что в 2023 году в этом направлении произошел большой прорыв, несмотря на то, что все еще есть отставание от генерации текста. Роман Бугаев, в свою очередь, считает, что в 2024 году генерация изображений догонит генерацию текста, поэтому в следующем году там будет своего рода революция. Кроме того, всем инвесторам Роман советует вкладываться именно в сегмент генерации изображений.

В этом направлении спикеры выделили такую нейросеть Adobe Firefly, которая значительно опережает конкурентов в плане качества генерируемых картинок.

«Стоимость привлечения пользователей в ИИ-продукты обходится в два раза дороже, чем прибыль, которую они приносят»

Стоит помнить, что сегодня разработчики ИИ-систем работают в минус, т.е. привлечение одного пользователя стоит значительно дороже, чем прибыль, получаемая от него. На это важно обратить внимание стартапам и маленьким компаниям, которые вынуждены работать с ограниченным бюджетом.

Также одним из трендов является VR. Много разработчиков делает VR-игры, а такие компании как Meta и Apple выпускают новые версии своих девайсов. Но здесь также есть трудности. Сергей Гончар отмечает, что для производства таких игр нужны хорошие отношения с Meta: в Лондоне даже появилась отдельная профессия — Meta-коннектор (человек, который помогает установить отношения с Meta).

Развитие этого направления будет волнообразным, а конкуренция на данный момент достаточно низкая, поэтому есть много возможностей занять эту нишу. По мнению Сергея Гончара, развитие VR сильно затронет мобильные игры, а в перспективе 10 лет все будут ходить в специальных очках.

При этом VR-технологии начинают использовать все большей компаний, начиная от авиации и заканчивая проектами в сфере психологического здоровья. Были интересные кейсы и с использованием VR-технологий для продажи недвижимости. Серьезным барьером для использования VR-очков является их стоимость, но Meta старается разработать более доступные девайсы, в отличии от Apple.

«Бизнес ожидает приток инвестиций»

И несколько короткких прогнозов от спикеров на 2024 год.

Сo-founder On The Spot Антон Журавский, считает, что черная полоса закончилась и в 2024 году рынок капитала и инвестиций начнет стремительный рост. Это должно положительно сказаться на бизнесе, т.к. инвесторы начнут выбирать менее консервативные финансовые инструменты.





Роман Бугаев также согласен с тем, что увеличатся инвестиции в бизнес. В 2024 году должны активизироваться венчурные фонды, а основной приток инвестиций придется на нишу ИИ. Помимо этого, Роман считает, что в 2024 году при помощи ИИ-ассистентов можно будет забронировать столик в заведении или купить билеты на самолет.

Engineering Manager Stacklok Дмитрий Волох дал более пессимистичный прогноз. Он считает, что инвестиции придутся на 10% лучших стартапов. Остальные стартапы могут оказаться в невыгодной ситуации. В целом Дмитрий серьезных позитивных изменений в 2024 году не видит. Также, по его мнению, рынок аутсорса ждет переориентация в направление Латинской Америки и Африки.

Senior Engineering Manager Orca Security Руфат Хасларов считает, что рынок труда ждут сокращения сотрудников, которые связаны в первую очередь с развитием ИИ.