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Лукашенко и Алиев обсудили расширение сотрудничества Минска и Баку
27.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска и Баку" height="100%" width="670">
Расширение сотрудничества Минска и Баку обсудили Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Президенты провели двустороннюю встречу в рамках неформального саммита СНГ, передает телеканал «МИР 24».
Также речь шла об экономике. Совместная межправительственная комиссия подготовит план работы на предстоящие годы. В него войдут кооперационные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и в других сферах.
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Одной из тем для переговоров стал предстоящий визит белорусского лидера в Азербайджан.
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