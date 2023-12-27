Лукашенко и Алиев обсудили расширение сотрудничества Минска и Баку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Расширение сотрудничества Минска и Баку обсудили Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Президенты провели двустороннюю встречу в рамках неформального саммита СНГ, передает телеканал «МИР 24».



Одной из тем для переговоров стал предстоящий визит белорусского лидера в Азербайджан, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Также речь шла об экономике. Совместная межправительственная комиссия подготовит план работы на предстоящие годы. В него войдут кооперационные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и в других сферах.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили и вопросы международной политики.