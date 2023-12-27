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Лукашенко и Алиев обсудили расширение сотрудничества Минска и Баку

27.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Алиев обсудили расширение сотрудничества Минска и БакуМинска и Баку" height="100%" width="670">
Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Расширение сотрудничества Минска и Баку обсудили Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Президенты провели двустороннюю встречу в рамках неформального саммита СНГ, передает телеканал «МИР 24».

Одной из тем для переговоров стал предстоящий визит белорусского лидера в Азербайджан, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Также речь шла об экономике. Совместная межправительственная комиссия подготовит план работы на предстоящие годы. В него войдут кооперационные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и в других сферах.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили и вопросы международной политики.



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Теги: Минск
 
 
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Одной из тем для переговоров стал предстоящий визит белорусского лидера в Азербайджан.
 
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