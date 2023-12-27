«Важно не только, что вы говорите, но и как вы это делаете». 4 простых упражнения для голоса, чтобы подготовить его к переговорам или публичному выступлению

Источник материала: ProBusiness



Анна Ивановская.

Бизнес требует от собственника или топ-менеджера умения вести переговоры, убеждать партнеров и сотрудников, а также уверненно выступать со своими идеями публично. Удивительно, но успех таких действий очень сильно зависит от вашего голоса. Вы можете им как привлечь собеседника, так и навсегда отпугнуть. Тренер по технике речи и ораторскому искусству Анна Ивановская на очередной встрече Клуба Про бизнес рассказала, как подготовить свой голос к важным переговорам или выступлению.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры рассказывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2023 году — МТБанк .

Влияет ли голос на восприятие нас окружающими?

— Конечно. В день мы делаем десятки звонков по телефону, проводим по несколько встреч (иногда и с незнакомыми до этого людьми) и обещаемся с коллегами и/или подчиненными. Интересно, что порой, даже не зная о том, как управлять звучанием своего голоса (если, конечно, вы не занимались постановкой голоса), подсознательно мы обращаем внимание именно на голос собеседника.

Именно голос выдает эмоции, делает речь более или менее убедительной, привлекает или отталкивает.

Голос — словно одежда для нашей души.

Она может быть спортивно-энергичной, может быть повседневно-практичной, а может быть деловой, подчеркивающей статус. Наш голос — часть нашего образа. И то, как он звучит, создает о нас огромное впечатление.





По голосу мы слышим настроение собеседника, ощущаем его энергию, уверенность или неуверенность в себе. Используя силу и глубину голоса, мы можем увлечь собеседника своей бизнес-идеей, проектом, и в итоге — нашим предложением о сотрудничестве, или же наоборот, вызвать к себе недоверие и нежелание продолжать общение.

А не важнее ли смысл сказанного?

«Но как же смысл сказанного? Неужели голос влияет на впечатление больше?», — наверняка могли задуматься вы.

Если привести метафору в качестве примера, то наше общение можно сравнить с грецким орехом, в котором сам орех — это идея, суть беседы, к которой еще нужно уметь добраться, потому что она облачена в «скорлупу» — в манеру подачи информации. К манере подачи можно отнести такие блоки как язык тела, мимику и взгляд, интонацию, и непосредственно звучание голоса.

Так вот сегодня давайте сфокусируемся на голосе.





Как эмоции влияют на голос во время переговоров

Я поделюсь четырьмя простыми упражнениями для того, чтобы подготовить голос к важной встрече и переговорам. Эти упражнения можно выполнить для того, чтобы звучание голоса стало свободным, глубоким и расслабленным. Дело в том, что порой, когда мы назначаем деловую встречу с незнакомыми людьми (потенциальными партнерами или клиентами), мы можем испытывать легкое волнение.

Звучание голоса напрямую зависит от нашего эмоционального состояния. Если мы спокойны, нам комфортно, то наше тело расслабляется. В стрессовой ситуации тело, наоборот, испытывает напряжение, потому что в момент стресса оно готовится привести в действие одну из реакций, заложенных в наш организм на уровне рефлексов: бей, беги или замри.





Самый социально допустимый вариант реакции на стресс — реакция замирания, которая проявляется в зажимании верхнего отдела грудной клетки, а вместе с ним — автоматически зажимаются гортань и нижняя челюсть. Из-за возникновения этих зажимов сразу же изменяется тональность голоса: он становится более сдавленным и тусклым.

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Упражнения для подготовки голоса

За 10 минут до начала важной встречи или переговоров:

Добейтесь расслабления плечевого пояса. Это можно сделать при помощи одного из простых упражнений:

Круги плечами — нарисуйте несколько плавных кругов плечами, подняв их вверх и продолжив движение назад и вниз.

— нарисуйте несколько плавных кругов плечами, подняв их вверх и продолжив движение назад и вниз. Расслабление плечевого сустава — медленно потяните влево левую руку (касаясь рукой грудной клетки), обхватив ее за плечо правой рукой. Почувствуйте приятное расслабление. Проделайте упражнение с правой рукой.

Выполните дыхательные практики:

Практика дыхания животом — на протяжении 1 минуты сконцентрируйтесь на дыхании животом. Для этого: выпрямите спину и сядьте ровно. Сделайте вдох через ноздри и ощутите, как воздух «заливается» в ваше тело. Не форсируйте вдох. Ощутите, как на вдохе раскрываются ваши ребра, и от их расширения диафрагма сдвигает органы пищеварения (от чего и происходит еле заметное «надувание» живота). Задержитесь в этом положении на 2 секунды, а затем сделайте плавный выдох. Не спешите — делайте упражнение медленно и вдумчиво.

— на протяжении 1 минуты сконцентрируйтесь на дыхании животом. Для этого: выпрямите спину и сядьте ровно. Сделайте вдох через ноздри и ощутите, как воздух «заливается» в ваше тело. Не форсируйте вдох. Ощутите, как на вдохе раскрываются ваши ребра, и от их расширения диафрагма сдвигает органы пищеварения (от чего и происходит еле заметное «надувание» живота). Задержитесь в этом положении на 2 секунды, а затем сделайте плавный выдох. Не спешите — делайте упражнение медленно и вдумчиво. Если вы чувствуете, что испытываете сильное волнение, выполните упражнение: мощный выдох. Когда вы с силой выдыхаете весь воздух из легких, то не только очищаете тело от токсинов, но и снимаете стресс. Для выполнения этого упражнения: сделайте плавный бесшумный вдох воздуха через ноздри, затем выдержите паузу в 2 секунды и с силой выдохните весь воздух из легких, создав губами тонкую струйку воздуха (словно вы задуваете свечу). После этого выдержите паузу в 3−4 секунды, и затем снова повторите упражнение. Выполните пять подходов этого упражнения.





После дыхательных практик выполните упражнения для того, чтобы сделать звучание голоса более расслабленным, а следственно, более низким и глубоким. Таких упражнений много, и в качестве примера приведу одно из моих любимых:

Тарзан. Сделайте плавный бесшумный вдох носом и медленно, без резких движений опустите нижнюю челюсть на расстояние 2 пальцев (должно создаться ощущение, что вы раскрываете рот, чтобы съесть апельсин целиком). Сомкните губы. Не меняя положения челюсти (челюсть на время выполнения упражнения остается опущенной), начните издавать звук «М» (добиваясь ощущения гудения в груди), при этом массируя легкими движениями кулаков грудную клетку. Не стучите, а именно легко массируйте. Звук должен направляться в закрытые губы, а в губах и носу должна возникать вибрация. Продолжайте тянуть звук «М» на протяжении 5−6 секунд. Затем остановитесь, сделайте вдох и вновь повторите упражнение сначала.

После разминки голоса выполните ментальную технику для укрепления уверенности в себе. Ведь чем увереннее Вы себя чувствуете, тем увереннее звучит ваш голос. Технику в моей озвучке можно послушать здесь:

Все это простые, и, вместе с тем, действенные упражнения. Если вы выработаете привычку в их выполнении, то сможете начать контролировать звучание голоса, а вместе с ним и впечатление, которые создаете у собеседника.

При выработке новой привычки нужна практика. И только тогда появятся результаты.

Конечно, подход к каждому голосу индивидуален, ведь голос — это музыкальный инструмент. Однако, начав работу над голосом с этих упражнений, вы сможете через некоторое время уверенно перейти к более сложным и научиться сохранять звучание голоса уверенным и расслабленным в любой стрессовой ситуации.



