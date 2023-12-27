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«Важно не только, что вы говорите, но и как вы это делаете». 4 простых упражнения для голоса, чтобы подготовить его к переговорам или публичному выступлению
27.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес требует от собственника или топ-менеджера умения вести переговоры, убеждать партнеров и сотрудников, а также уверненно выступать со своими идеями публично. Удивительно, но успех таких действий очень сильно зависит от вашего голоса. Вы можете им как привлечь собеседника, так и навсегда отпугнуть. Тренер по технике речи и ораторскому искусству Анна Ивановская на очередной встрече
Влияет ли голос на восприятие нас окружающими?
— Конечно. В день мы делаем десятки звонков по телефону, проводим по несколько встреч (иногда и с незнакомыми до этого людьми) и обещаемся с коллегами и/или подчиненными. Интересно, что порой, даже не зная о том, как управлять звучанием своего голоса (если, конечно, вы не занимались постановкой голоса), подсознательно мы обращаем внимание именно на голос собеседника.
Именно голос выдает эмоции, делает речь более или менее убедительной, привлекает или отталкивает.
Голос — словно одежда для нашей души.
Она может быть спортивно-энергичной, может быть повседневно-практичной, а может быть деловой, подчеркивающей статус. Наш голос — часть нашего образа. И то, как он звучит, создает о нас огромное впечатление.
По голосу мы слышим настроение собеседника, ощущаем его энергию, уверенность или неуверенность в себе. Используя силу и глубину голоса, мы можем увлечь собеседника своей бизнес-идеей, проектом, и в итоге — нашим предложением о сотрудничестве, или же наоборот, вызвать к себе недоверие и нежелание продолжать общение.
А не важнее ли смысл сказанного?
«Но как же смысл сказанного? Неужели голос влияет на впечатление больше?», — наверняка могли задуматься вы.
Если привести метафору в качестве примера, то наше общение можно сравнить с грецким орехом, в котором сам орех — это идея, суть беседы, к которой еще нужно уметь добраться, потому что она облачена в «скорлупу» — в манеру подачи информации. К манере подачи можно отнести такие блоки как язык тела, мимику и взгляд, интонацию, и непосредственно звучание голоса.
Так вот сегодня давайте сфокусируемся на голосе.
Как эмоции влияют на голос во время переговоров
Я поделюсь четырьмя простыми упражнениями для того, чтобы подготовить голос к важной встрече и переговорам. Эти упражнения можно выполнить для того, чтобы звучание голоса стало свободным, глубоким и расслабленным. Дело в том, что порой, когда мы назначаем деловую встречу с незнакомыми людьми (потенциальными партнерами или клиентами), мы можем испытывать легкое волнение.
Звучание голоса напрямую зависит от нашего эмоционального состояния. Если мы спокойны, нам комфортно, то наше тело расслабляется. В стрессовой ситуации тело, наоборот, испытывает напряжение, потому что в момент стресса оно готовится привести в действие одну из реакций, заложенных в наш организм на уровне рефлексов: бей, беги или замри.
Самый социально допустимый вариант реакции на стресс — реакция замирания, которая проявляется в зажимании верхнего отдела грудной клетки, а вместе с ним — автоматически зажимаются гортань и нижняя челюсть. Из-за возникновения этих зажимов сразу же изменяется тональность голоса: он становится более сдавленным и тусклым.
Упражнения для подготовки голоса
За 10 минут до начала важной встречи или переговоров:
Все это простые, и, вместе с тем, действенные упражнения. Если вы выработаете привычку в их выполнении, то сможете начать контролировать звучание голоса, а вместе с ним и впечатление, которые создаете у собеседника.
При выработке новой привычки нужна практика. И только тогда появятся результаты.
Конечно, подход к каждому голосу индивидуален, ведь голос — это музыкальный инструмент. Однако, начав работу над голосом с этих упражнений, вы сможете через некоторое время уверенно перейти к более сложным и научиться сохранять звучание голоса уверенным и расслабленным в любой стрессовой ситуации.
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«Важно не только, что вы говорите, но и как вы это делаете». 4 простых упражнения для голоса, чтобы подготовить его к переговорам или публичному выступлению
Бизнес требует от собственника или топ-менеджера умения вести переговоры, убеждать партнеров и сотрудников, а также уверненно выступать со своими идеями публично....
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