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Новогодний бал для талантливых школьников прошел в Минске

27.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новогодний бал для талантливых школьников прошел в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске прошел новогодний бал для школьников. На него традиционно пригласили самую талантливую молодежь города, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Дворец детей и молодежи превратился в один из старинных особняков, а роли исторических личностей примерили на себя минские юноши и девушки.

«Я себя сопоставляю с таким образом, как Елизавета II, у нее всегда были такие роскошные платья, роскошные костюмы. Мне очень нравится этот исторический образ», – рассказала участница бала София Ходько.

Наряды под стать эпохе: кавалеры в смокингах, дамы – в пышных бальных платьях. Особо важны правильные прически и макияж. Внимательно выбирали и обувь. Образы готовили несколько месяцев.

«Я брала низкие каблуки, потому что как танцорка знаю, что такое на высоких танцевать. Я брала самые коротенькие, чтобы было удобно», – поделилась участница бала Надежда Богонис.

«Образ мне помогли составить мои педагоги. Они посоветовали платье, которое больше соответствует прошлым эпохам, но при этом в нем есть что-то современное», – добавила участница бала Екатерина Гуринова.

Это сейчас пары танцуют с легкостью, но позади у них десятки репетиций. Для похода на бал пришлось выучить 11 танцев.

«Самым любимым вальсом стал медленный. У него красивая музыка и плавные движения. Много времени ушло на то, чтобы каждый танец отрепетировать в совершенстве. Зато сейчас, на этом балу, мы готовы в лучшем виде представить все эти танцы», – отметили участники бала Лада Прохорова и Алексей Иванов.

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«Ча-ча-ча – наш любимый танец. Веселый, мы его очень долго учили. Для нас это был самый проблемный танец, но в конечном итоге все классно. Ошибок никаких нет!» – рассказали участники бала Мария Насковец и Кирилл Гудзь.

Всего на бал пригласили около 170 человек. Это победители олимпиад, отличники, спортсмены и активисты. Танцевальный вечер прошел под звуки живого оркестра, из современного в программе – лазерное шоу, а после классических танцев – дискотека.

Главный новогодний бал Беларуси традиционно состоится во Дворце Независимости.



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Теги: Минск
 
 
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Дворец детей и молодежи превратился в один из старинных особняков, а роли исторических личностей примерили на себя юноши и девушки.
 
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