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Новогодний бал для талантливых школьников прошел в Минске
27.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске прошел новогодний бал для школьников. На него традиционно пригласили самую талантливую молодежь города, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Дворец детей и молодежи превратился в один из старинных особняков, а роли исторических личностей примерили на себя минские юноши и девушки.
Наряды под стать эпохе: кавалеры в смокингах, дамы – в пышных бальных платьях. Особо важны правильные прически и макияж. Внимательно выбирали и обувь. Образы готовили несколько месяцев.
«Образ мне помогли составить мои педагоги. Они посоветовали платье, которое больше соответствует прошлым эпохам, но при этом в нем есть что-то современное», – добавила участница бала Екатерина Гуринова.
Это сейчас пары танцуют с легкостью, но позади у них десятки репетиций. Для похода на бал пришлось выучить 11 танцев.
Всего на бал пригласили около 170 человек. Это победители олимпиад, отличники, спортсмены и активисты. Танцевальный вечер прошел под звуки живого оркестра, из современного в программе – лазерное шоу, а после классических танцев – дискотека.
Главный новогодний бал Беларуси традиционно состоится во Дворце Независимости.
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Дворец детей и молодежи превратился в один из старинных особняков, а роли исторических личностей примерили на себя юноши и девушки.
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