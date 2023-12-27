Онлайн-торговля — это просто: как быстро выйти на Ozon и какую форму юрлица выбрать

Источник материала: ProBusiness





Ozon — маркетплейс, который активно развивается в Беларуси и имеет ряд конкурентных преимуществ. По итогам первых 9 месяцев 2023 года оборот компании вырос в 2,1 раза от аналогичного периода прошлого года и превысил 1,12 трлн рублей. Оборот Ozon в Беларуси за тот же промежуток увеличился еще быстрее — в 2,9 раза год к году. Белорусская продукция пользуется заслуженным спросом на площадке, у которой уже более 42 млн активных покупателей. Поэтому и число продавцов из нашей страны продолжает стремительно расти.

Во всем мире наблюдается растущий интерес к онлайн-торговле, и Беларусь не исключение. По итогам 3 квартала 2023 года количество оформленных заказов на Ozon в нашей стране выросло в 5 раз. Продавцом на маркетплейсе может стать любой гражданин республики. Для этого понадобится сделать всего четыре шага. После регистрации личного кабинета на сайте Ozon для продавцов станет доступна бесплатная аналитика. Эти инструменты помогут определить перспективные товары для продажи, например, можно выбрать наиболее популярные, либо те, которые активнее всего ищут.

После этого необходимо заполнить карточки товаров, выбрать схему работы (на чьем складе хранятся вещи, кто отвечает за доставку — Ozon или продавец) и начать продавать.

Но перед заполнением анкеты нужно завести юрлицо, если оно еще не создано — это необходимо для регистрации на площадке. По данным исследования маркетплейса, выбор организационно-правовой формы является одним из главных вопросов для предпринимателей. Мы решили разобраться в этой теме.

Начнем с того, что Ozon не дает привилегий никаким юридическим лицам — будь то общество с ограниченной ответственностью (ООО), индивидуальный предприниматель (ИП) или любая иная форма организации бизнеса. Площадка работает со всеми одинаково. Единственное, онлайн-торговля точно не подойдет самозанятым, и это связано с ограничениями в белорусском законодательстве.

Индивидуальный предприниматель (ИП)

Это наиболее простая форма осуществления деятельности с меньшим количеством требований, которая подходит для небольших предпринимателей.

Особенности статуса ИП заключаются в том, что для него не нужно иметь юридический адрес, не предусмотрен уставный фонд, а бухучет ведется факультативно. Можно привлечь на работу до трех сотрудников.

ИП оформляется по месту регистрации, его нельзя продать, по долгам учредитель отвечает всем своим имуществом, а устроить на работу получится не больше трех сотрудников. Но есть один нюанс — если вы зарегистрированы в Минске, открыть ИП в настоящее время не получится согласно сложившейся практике. Его можно открыть только, если вы прописаны в другом регионе.

Раньше для индивидуальных предпринимателей была доступна упрощенная система налогообложения (УСН), но после ее отмены на государственном уровне предприниматели в основном платят налоги по общей схеме наравне с другими формами организации бизнеса.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

ООО — одна из популярных форм юрлица в Беларуси. Главным его плюсом считается то, что в нем на уровне устава можно прописать все тонкости — от раздела доли до правил продажи бизнеса и т.д. Подходит для компании, в штате которой работает больше трех сотрудников.

Регистрируется в исполкоме по юридическому адресу, у него есть учредители, уставный капитал, ведение бухучета обязательно. Это может быть общая система налогообложения (ОСН) или упрощенная без уплаты НДС.

У ООО может быть много сотрудников (даже на УСН допустимо иметь до 50 человек в коллективе, а на общей системе налогообложения — и того больше), общество можно продать, а по долгам ответственность ограничена имуществом уже юрлица.

Так ООО или ИП?

Чтобы определиться с выбором, для начала стоит ответить для себя на несколько вопросов: есть ли у вас опыт ведения дел, получится ли справиться с компанией самостоятельно, сколько сотрудников вы планируете нанять, какие планы на развитие ставите перед собой на ближайшие несколько лет и т.д.

Таким образом, ИП подойдет тем, кто никогда раньше не работал на себя и хочет попробовать собственное дело. Остановить выбор на ООО стоит, если к делу планируется привлекать партнеров или инвесторов (оформляя их как соучредителей), бизнес затевается масштабным, а привлеченных работников будет больше трех.

Какую бы форму организации бизнеса вы ни выбрали, ее регистрация может стать началом пути к успешным продажам на Ozon. Чтобы помочь партнерам на старте, маркетплейс создал бесплатные обучающие материалы для продавцов — Базу знаний и Онлайн-университет . Здесь собраны и теория, и практика. Можно прочитать статьи, посмотреть видеоролики с реальными кейсами успешных предпринимателей или даже принять участие в вебинарах с представителями площадки, где будут разобраны наиболее распространенные вопросы.