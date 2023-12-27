Услуги профессиональной перетяжки мебели в Марьиной горке

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Если мебель утратила привлекательный вид, попробуйте ее отреставрировать путем профессиональной перетяжки. Подобную услугу в Марьиной горке предоставляет наша мастерская. После перетяжки мебель будет выглядеть так, словно она новая и ее еще не использовали.

Что такое перетяжка мебели

Перетяжка мебели является одной из разновидностей ее реставрации. Она подразумевает демонтаж имеющейся обивки, установку новой. В некоторых случаях меняется еще и наполнитель.

Какие услуги по обивке мебели мы предлагаем

Мебельная обивка – комплексная услуга. Обратившись к нам, вы сможете обновить облик полюбившихся предметов обстановки в сжатые сроки и за разумную стоимость. Поменять обивку на диване, пуфе или кухонном уголке. Мы также беремся за обновление офисных стульев и другой мебели.

Причины для перетяжки и ремонта мебели

Потребность в перетяжке и реставрации мебели появляется при:

· обновлении интерьерного дизайна;

обновлении интерьерного дизайна; · поломке мебельных механизмов;

поломке мебельных механизмов; · износе обивки.

Поэтапный процесс мебельной перетяжки

Мебель обычно перетягивается в мастерской, куда ее сначала необходимо доставить. Наши специалисты готовы этим заняться. Они не только транспортируют мебель, но и подготовят ее к предстоящей перетяжке. Разберут на запчасти, проверив работоспособность каждой. Если какая-то неисправна – заменят.

Реставрации подлежит каркас, прочие металлические элементы, наполнитель.

После этого на основание натягивается новый материал – это может быть текстиль либо кожа. Тут все зависит от финансовых возможностей и потребностей владельца мебели. Фиксация новой обивки выполняется при помощи скоб и швов.

На следующем этапе мы доставляем мебель обратно заказчику, предварительно проверив функционал каждой детали.

Как правильно подобрать материал для перетяжки мягкой мебели

Подбор материала для мебельной обивки задача непростая.

Многим по душе лен, вискоза и хлопок. Есть и более дорогие варианты, например, кожа.

Прежде чем принять окончательное решение, проанализируйте облик помещения. Убедитесь, что выбранная обивка удачно впишется в интерьерную концепцию.

От чего зависит цена

На цену перетяжки мебели в Марьиной горке влияют:

· габариты мебели;

габариты мебели; · исходный внешний вид, от которого зависит масштаб реставрационных работ;

исходный внешний вид, от которого зависит масштаб реставрационных работ; · качество выбранного материала;

качество выбранного материала; · потребность в дополнительном ремонте.

Почему перетяжка или ремонт выгоднее покупки новой мебели

Качественная мебель не может быть куплена задешево. Не каждый может позволить себе такие расходы. Всем, кто заинтересован в финансовой экономии, стоит рассмотреть вариант с реставрацией путем перетяжки. Заменив обивку и изношенные механизмы реально увеличить срок службы мебели.

Почему обращаться за реставрацией мебели к нам выгодно

Мы реставрируем мебель при помощи качественных материалов, самостоятельно ее перемещаем. Наши клиенты при необходимости могут получить рассрочку, которая предоставляется на полгода. Многолетний опыт работы в этой сфере позволяем нам справляться с заказами любой сложности. Цены у нас честные, клиенты остаются довольны результатами перетяжки.