В Беларуси подняли базовую величину: какие пошлины и штрафы для бизнеса вырастут в 2024 году

Правительство Беларуси установило размер базовой величины на 2024 год. Согласно постановлению № 944 «Об установлении размера базовой величины», с 1 января базовая составит 40 рублей. Рост по сравнению с 2023-м на 3 рубля (в прошлый раз повышение составило 5 рублей). Следом теперь вырастут различные штрафы, а также госпошлины для юрлиц и ИП. «Про бизнес» составил таблицу основных изменений.
При регистрации ИП или юридического лица необходимо оплачивать госпошлину. Ставки напрямую зависят от размера базовой величины.
От уплаты госпошлины освобождаются организации и индивидуальные предприниматели «за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в их уставы (учредительные договоры — для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров) и изменений, внесенных в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в случае изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в эти документы».
Кроме того, увеличение базовой величины отразится на суммах штрафов, которые, согласно КоАП, привязаны к этому показателю.
Публикуем примеры повышения пошлин и штрафов:
Вид платежа, который зависит от базовой величины
Сумма в 2023 году (бел. руб.)
Сумма в 2024 году (бел. руб.)
Государственная регистрация коммерческой организации (за исключением коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства), 1 БВ
37
40
Государственная регистрация коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 0,8 БВ
29,6
32
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации (учредительный договор — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), за исключением коммерческой организации, в которой число учредителей (участников) — инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 2 БВ
74
80
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации (учредительный договор — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), в которой число учредителей (участников) — инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 0,5 БВ
18,5
20
Государственная регистрация некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 приложения 22 к Налоговому кодексу), 0,5 БВ
18,5
20
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 приложения 22 к Налоговому кодексу), 0,25 БВ
9,25
10
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя, 0,5 БВ
18,5
20
Государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 0,25 БВ
9,25
10
Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации коммерческой, некоммерческой организации, индивидуального предпринимателя
50% ставки, установленной за государственную регистрацию соответствующего субъекта хозяйствования
50% ставки, установленной за государственную регистрацию соответствующего субъекта хозяйствования
Штраф за нарушение должностным лицом юрлица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов), до 40 БВ
до 1480
до 1600
Штраф за реализацию или предложение к покупке товаров с истекшими сроками годности, хранения, до 100 БВ
до 3700
до 4000
Штраф за продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения несовершеннолетним, до 20 БВ
до 740
до 800
Штраф за нарушение должностным лицом юрлица или ИП установленного порядка ведения бухгалтерского учета (учета предпринимательской деятельности, учета доходов и расходов, применяемого при УСН) и составления отчетности, до 20 БВ
до 740
до 800
Штраф за необеспечение сохранности должностным лицом юрлица или ИП бухгалтерских документов и (или) иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, если в результате такие документы утрачены, от 4 до 35 БВ
от 148 до 1295
от 160 до 1400
Штраф за уклонение от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности руководителем юрлица, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность которого в соответствии с законодательными актами подлежит обязательному аудиту, до 30 БВ
до 1110
до 1200
Штраф за осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом органе
10% от доходов, полученных в результате такой деятельности
10% от доходов, полученных в результате такой деятельности
Штраф за нарушение срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета), при просрочке не более 3 рабочих дней — до 1 БВ, а при просрочке более 3 рабочих дней — до 2 БВ
до 37 и до 74
до 40 и до 80
Штраф за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, от 4 до 50 БВ
от 148 до 1850
от 160 до 2000
Штраф за несоблюдение должностным лицом нанимателя установленного порядка приема работников на работу, режима рабочего времени и времени отдыха работников, предоставления им отпусков, от 2 до 20 БВ