В Беларуси подняли базовую величину: какие пошлины и штрафы для бизнеса вырастут в 2024 году

Источник материала: ProBusiness





Правительство Беларуси установило размер базовой величины на 2024 год. Согласно постановлению № 944 «Об установлении размера базовой величины» , с 1 января базовая составит 40 рублей. Рост по сравнению с 2023-м на 3 рубля (в прошлый раз повышение составило 5 рублей). Следом теперь вырастут различные штрафы, а также госпошлины для юрлиц и ИП. «Про бизнес» составил таблицу основных изменений.

При регистрации ИП или юридического лица необходимо оплачивать госпошлину. Ставки напрямую зависят от размера базовой величины.

От уплаты госпошлины освобождаются организации и индивидуальные предприниматели «за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в их уставы (учредительные договоры — для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров) и изменений, внесенных в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в случае изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в эти документы».

Кроме того, увеличение базовой величины отразится на суммах штрафов, которые, согласно КоАП , привязаны к этому показателю.

Публикуем примеры повышения пошлин и штрафов: