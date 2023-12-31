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Глава КГБ Беларуси доложил президенту об усиленном режиме службы

31.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава КГБ Беларуси доложил президенту об усиленном режиме службы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комитет государственной безопасности Беларуси полностью контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель. О готовности ведомства к работе в усиленном режиме на Новый год и в выходные дни он доложил президенту Александру Лукашенко, передает «МИР 24».

Особое внимание – к безопасности несовершеннолетних. Ответственность за них в первую очередь несут родители.

«Хотел бы обратить внимание на несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет, которые, как правило, в такие моменты находятся в зоне повышенного риска. Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий», – сказал глава комитета.

Обеспечивать безопасность на Новый год будут многие службы. Руководители других ведомств и силовых структур тоже доложили президенту о готовности. Александр Лукашенко, в свою очередь, поздравил их сотрудников с наступающим праздником. Особо отметил тех, кто будет нести службу в новогоднюю ночь.



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Комитет государственной безопасности полностью контролирует ситуацию в стране, заявил председатель КГБ Иван Тертель.
 
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