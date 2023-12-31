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Глава КГБ Беларуси доложил президенту об усиленном режиме службы
31.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Комитет государственной безопасности Беларуси полностью контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель. О готовности ведомства к работе в усиленном режиме на Новый год и в выходные дни он доложил президенту Александру Лукашенко, передает «МИР 24».
Особое внимание – к безопасности несовершеннолетних. Ответственность за них в первую очередь несут родители.
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Комитет государственной безопасности полностью контролирует ситуацию в стране, заявил председатель КГБ Иван Тертель.
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