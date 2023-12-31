Экономические итоги года подвели в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подвели экономические итоги уходящего года. Вопреки санкциям и прогнозам западных экспертов, ВВП страны увеличился почти на 4%, эта цифра выше запланированной. Нарастила производство и промышленность, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Зимбабве, Кения, Экваториальная Гвинея – у Беларуси появились новые партнеры на африканском континенте. Это результат зарубежных поездок Александра Лукашенко. Президент начал этот год колоритно.

Белорусский лидер в январе впервые посетил Хараре и сразу с государственным визитом. Итог – десятки договоренностей по сотрудничеству в сферах образования, медицины, сельского хозяйства. На африканских полях теперь будет работать белорусская техника.

«Прежде всего, хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие», – сказал Лукашенко.

Еще один антисанкционный урок от лидера Ирана. Давление запада страна испытывает не первое десятилетие. Беларусь столкнулась с ограничениями относительно недавно. Теперь решать проблему будут вместе. Договоренности между Минском и Тегераном Александр Лукашенко оценил в 100 миллионов долларов.

«Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. Нам очень важно не потерять это время. Отрадно, что схожи позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира», – рассказал Лукашенко.

В этом мире будущее за Африкой, Азией и Ближним Востоком, уверен белорусский лидер. Развивать отношения со странами дальней дуги – одно из главных поручений правительству. Основной же партнер для Беларуси – Россия. Выполнение союзных программ в этом году ускорили по требованию президента.



«Недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений, но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог, мы допустим ошибку, особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада», – отметил Лукашенко.

Больше 80% союзных программ выполнено. Выгоду от этого почувствуют граждане обеих стран и предприятия. Например, белорусский бизнес уже расширил свою работу на российском рынке. Итог – положительное сальдо в торговле. Активно работают производители Союзного государства и над импортозамещением. Согласовано 23 проекта. Россия выделила на них кредит.

«Мы поработали по поручению президента над тем, чтобы сократить сроки максимально. То есть, допустим, у нас были проекты, которые заканчиваются в 27-м году. Мы их сдвинули, что называется, влево. Где-то на несколько месяцев, а где-то и на полтора-два года. Выборка средств идет в соответствие с графиками, проекты реализуются по плану», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Самым масштабным общим проектом стала Атомная электростанция в Островце. Ее строили специалисты Союзного государства по российскому проекту. Теперь почти половина электроэнергии в Беларуси будет за счет мирного атома, а это миллиарды сэкономленных на природном газе долларов, доступное электричество для населения, улучшение экологии.

«Нет перспективы без чистой энергии. Без электричества мы не сможем развиваться. Я это понимал. Атомная энергетика выведена в ранг чистой. Это будущее», – отметил Лукашенко.