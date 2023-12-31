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Экономические итоги года подвели в Беларуси
31.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подвели экономические итоги уходящего года. Вопреки санкциям и прогнозам западных экспертов, ВВП страны увеличился почти на 4%, эта цифра выше запланированной. Нарастила производство и промышленность, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Зимбабве, Кения, Экваториальная Гвинея – у Беларуси появились новые партнеры на африканском континенте. Это результат зарубежных поездок Александра Лукашенко. Президент начал этот год колоритно.
Белорусский лидер в январе впервые посетил Хараре и сразу с государственным визитом. Итог – десятки договоренностей по сотрудничеству в сферах образования, медицины, сельского хозяйства. На африканских полях теперь будет работать белорусская техника.
Еще один антисанкционный урок от лидера Ирана. Давление запада страна испытывает не первое десятилетие. Беларусь столкнулась с ограничениями относительно недавно. Теперь решать проблему будут вместе. Договоренности между Минском и Тегераном Александр Лукашенко оценил в 100 миллионов долларов.
В этом мире будущее за Африкой, Азией и Ближним Востоком, уверен белорусский лидер. Развивать отношения со странами дальней дуги – одно из главных поручений правительству. Основной же партнер для Беларуси – Россия. Выполнение союзных программ в этом году ускорили по требованию президента.
Больше 80% союзных программ выполнено. Выгоду от этого почувствуют граждане обеих стран и предприятия. Например, белорусский бизнес уже расширил свою работу на российском рынке. Итог – положительное сальдо в торговле. Активно работают производители Союзного государства и над импортозамещением. Согласовано 23 проекта. Россия выделила на них кредит.
Самым масштабным общим проектом стала Атомная электростанция в Островце. Ее строили специалисты Союзного государства по российскому проекту. Теперь почти половина электроэнергии в Беларуси будет за счет мирного атома, а это миллиарды сэкономленных на природном газе долларов, доступное электричество для населения, улучшение экологии.
Будущее и за общими кооперационными проектами, не раз заявлял президент Беларуси. С Россией такие уже появились. Теперь очередь за зарубежными партнерами.
Не ограничиваться торговлей и развивать совместные производства Александр Лукашенко предложил от Китая до Африки. Как белорусский лидер встретил 2023-й год, так и завершил чередой загранкомандировок.
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Этот год в Беларуси прошел под знаком председательства в ОДКБ. А в ноябре в Минске прошел саммит глав государств членов Организации.
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ВВП страны увеличился почти на 4%, эта цифра выше запланированной.
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