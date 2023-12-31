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Сад фонарей в виде светящихся животных открылся в Минске
31.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Ботаническом саду Минска открылась выставка световых фигур. С
Платон в несколько раз меньше фигуры жука-рогача – своего любимого насекомого. Мальчик уже несколько лет ими увлекается: изучает в школе, читает энциклопедии, смотрит телепередачи. Так что в сад фонарей он пришел именно за рогачом.
«У меня много разных сувениров с ними. Мне они нравятся по своему размеру. Еще мне понравились скорпионы. Потому что у меня знак зодиака Скорпион», – сказал Платон Зайцев.
С одной стороны трехметровый паук, с другой – борьба муравьев с богомолом. В саду фонарей посетители не просто смотрят, а погружаются в их среду обитания. Вечером тут можно детально рассмотреть лапки, усики и другие части тела насекомых. Фигуры точно повторяют их очертания: издали от настоящих и не отличить.
«Хотелось, чтобы и в зимнее время Ботанический сад у жителей Минска, у гостей столицы ассоциировался с тем, что здесь растения, животные, чтобы эта выставка ассоциировалась именно с Ботаническим садом», – сказала пресс-секретарь Ботанического сада Анна Козел.
Все фигуры собраны вручную, их привезли из Калининграда. Транспортировать инсталляции было несложно. Они сделаны из легких материалов и не боятся ни влаги, ни мороза. А вот электроэнергии потребляют немало. Только в одной такой фигуре – больше 20 ламп.
«Данные фонари сделаны из каркаса, который сделан из проволоки и в некоторых случаях из металлопрофиля. Они обтянуты тканью. Это больше, чем на обычную квартиру уходит электричества в месяц. Можно сравнить с какой-нибудь улицей либо с какой-нибудь аллеей», – пояснил администратор сада фонарей Константин Бурдун.
А еще посетители могут познакомиться с различными южноамериканскими птицами и растениями. Каждый найдет здесь что-то по душе, поэтому в Ботаническом саду сейчас аншлаг.
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Все фигуры собраны вручную, их привезли из Калининграда.
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