Сад фонарей в виде светящихся животных открылся в Минске

С одной стороны трехметровый паук, с другой – борьба муравьев с богомолом. В саду фонарей посетители не просто смотрят, а погружаются в их среду обитания. Вечером тут можно детально рассмотреть лапки, усики и другие части тела насекомых. Фигуры точно повторяют их очертания: издали от настоящих и не отличить.

«Хотелось, чтобы и в зимнее время Ботанический сад у жителей Минска, у гостей столицы ассоциировался с тем, что здесь растения, животные, чтобы эта выставка ассоциировалась именно с Ботаническим садом», – сказала пресс-секретарь Ботанического сада Анна Козел.

Все фигуры собраны вручную, их привезли из Калининграда. Транспортировать инсталляции было несложно. Они сделаны из легких материалов и не боятся ни влаги, ни мороза. А вот электроэнергии потребляют немало. Только в одной такой фигуре – больше 20 ламп.

«Данные фонари сделаны из каркаса, который сделан из проволоки и в некоторых случаях из металлопрофиля. Они обтянуты тканью. Это больше, чем на обычную квартиру уходит электричества в месяц. Можно сравнить с какой-нибудь улицей либо с какой-нибудь аллеей», – пояснил администратор сада фонарей Константин Бурдун.

А еще посетители могут познакомиться с различными южноамериканскими птицами и растениями. Каждый найдет здесь что-то по душе, поэтому в Ботаническом саду сейчас аншлаг.