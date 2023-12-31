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Лукашенко потребовал усилить бдительность на границе в новогодние праздники

31.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко потребовал усилить бдительность на границе в новогодние праздники
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Военные усилят бдительность на государственных границах Беларуси во время праздников. Министр обороны Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко о готовности военнослужащих к такому режиму работы. Главнокомандующий поручил военным сделать так, чтобы белорусы отмечали Новый год спокойно.

«Уровень военного присутствия Соединенных Штатов, стран НАТО в Восточной Европе, а также в сопредельных с Республикой Беларусь странах – Польше и странах Балтии – остается на высоком уровне. Нами спланирован комплекс мероприятий по повышению бдительности, а именно охрана государственной границы в воздушном пространстве спланирована наиболее подготовленными расчетами в усиленном составе», – сказал Виктор Хренин.

В особый режим службы перешли и пограничники. На пунктах пропуска, несмотря на праздничные дни, образуются пробки из грузовых и легковых авто.

«Оперативные и тактические резервы находятся в постоянной готовности к выполнению задач при изменении обстановки, доложено президенту Республики Беларусь. На основании его распоряжения уточнены задачи соединениям и воинским частям органов пограничной службы», – сообщил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов.

Обеспечивать безопасность белорусов и гостей страны на Новый год будут многие службы. Руководители других ведомств и силовых структур тоже отчитались президенту о готовности. Александр Лукашенко, в свою очередь, поздравил их сотрудников с наступающим праздником и особо отметил тех, кто будет нести службу в новогоднюю ночь.



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Главнокомандующий сделать все необходимое, чтобы граждане отмечали Новый год спокойно.
 
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