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Лукашенко потребовал усилить бдительность на границе в новогодние праздники
31.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Военные усилят бдительность на государственных границах Беларуси во время праздников. Министр обороны Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко о готовности военнослужащих к такому режиму работы. Главнокомандующий поручил военным сделать так, чтобы белорусы отмечали Новый год спокойно.
В особый режим службы перешли и пограничники. На пунктах пропуска, несмотря на праздничные дни, образуются пробки из грузовых и легковых авто.
«Оперативные и тактические резервы находятся в постоянной готовности к выполнению задач при изменении обстановки, доложено президенту Республики Беларусь. На основании его распоряжения уточнены задачи соединениям и воинским частям органов пограничной службы», – сообщил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов.
Обеспечивать безопасность белорусов и гостей страны на Новый год будут многие службы. Руководители других ведомств и силовых структур тоже отчитались президенту о готовности. Александр Лукашенко, в свою очередь, поздравил их сотрудников с наступающим праздником и особо отметил тех, кто будет нести службу в новогоднюю ночь.
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Главнокомандующий сделать все необходимое, чтобы граждане отмечали Новый год спокойно.
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