Правительство Беларуси продлило регулирование цен на товары для сельского хозяйства

Источник материала: ProBusiness





В феврале прошлого года правительство ограничило уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических ресурсов в сфере агропромышленного комплекса. Мера действовала по 31 декабря 2023 года. И вот Совет Министров Беларуси своим постановлением продлил это регулирование .

Среги регулируемых продуктов оказались кормовые добавки, средства защиты растений, машины и оборудование, предназначенные для агропромышленного производства.

Цены также будут контролировать на:

ветеринарные препараты для животных;

семена сельскохозяйственных растений, кроме тех, которые используются в розничной торговле;

жмых подсолнечный, соевый и рапсовый.

Надбавки импортеров снова не должны превышать 25%, а оптовые надбавки — 20%.

Постановление будет действовать с 5 января по 31 декабря 2024 года.