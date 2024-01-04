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Правительство Беларуси продлило регулирование цен на товары для сельского хозяйства
04.01.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В феврале прошлого года
Среги регулируемых продуктов оказались кормовые добавки, средства защиты растений, машины и оборудование, предназначенные для агропромышленного производства.
Цены также будут контролировать на:
Надбавки импортеров снова не должны превышать 25%, а оптовые надбавки — 20%.
Постановление будет действовать с 5 января по 31 декабря 2024 года.
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