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Правительство Беларуси продлило регулирование цен на товары для сельского хозяйства

04.01.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


В феврале прошлого года правительство ограничило уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических ресурсов в сфере агропромышленного комплекса. Мера действовала по 31 декабря 2023 года. И вот Совет Министров Беларуси своим постановлением продлил это регулирование.

Среги регулируемых продуктов оказались кормовые добавки, средства защиты растений, машины и оборудование, предназначенные для агропромышленного производства.

Цены также будут контролировать на:

  • ветеринарные препараты для животных;
  • семена сельскохозяйственных растений, кроме тех, которые используются в розничной торговле;
  • жмых подсолнечный, соевый и рапсовый.

Надбавки импортеров снова не должны превышать 25%, а оптовые надбавки — 20%.

Постановление будет действовать с 5 января по 31 декабря 2024 года.

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В феврале прошлого года правительство ограничило уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных...
 
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