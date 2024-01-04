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Назначен новый министр экономики Беларуси
04.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром экономики Юрия Чеботаря, который был первым заместителем министра, сообщает
Глава государства заявил, что рассчитывает на более активную роль министерства при новом руководителе.
Чеботарь заявил в свою очередь, что одной из ключевых задач он видит развитие инвестиционного цикла. Во второй половине 2023 года каждый месяц наблюдался темп роста инвестиций на уровне более 120%, привел он данные.
Также президент назначил гендиректора РУП «Белорусская атомная электростанция», им стал Сергей Бобович. До этого он был заместителем генерального директора «Белэнерго».
Кроме того, послом Беларуси в Индии назначен Михаил Касько. До этого он занимал
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Президент Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на более активную роль министерства при новом руководителе.
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