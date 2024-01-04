ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Назначен новый министр экономики Беларуси

04.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром экономики Юрия Чеботаря, который был первым заместителем министра, сообщает БЕЛТА.

Глава государства заявил, что рассчитывает на более активную роль министерства при новом руководителе.

«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания, рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть», – сказал Лукашенко в ходе назначения Чеботаря.

Чеботарь заявил в свою очередь, что одной из ключевых задач он видит развитие инвестиционного цикла. Во второй половине 2023 года каждый месяц наблюдался темп роста инвестиций на уровне более 120%, привел он данные.

Также президент назначил гендиректора РУП «Белорусская атомная электростанция», им стал Сергей Бобович. До этого он был заместителем генерального директора «Белэнерго».

Кроме того, послом Беларуси в Индии назначен Михаил Касько. До этого он занимал
пост председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на более активную роль министерства при новом руководителе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство Беларуси продлило регулирование цен на товары для сельского хозяйства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2024
Mir24.TV Belarus
04.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика