Назначен новый министр экономики Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром экономики Юрия Чеботаря, который был первым заместителем министра, сообщает БЕЛТА .

Глава государства заявил, что рассчитывает на более активную роль министерства при новом руководителе.

«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания, рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть», – сказал Лукашенко в ходе назначения Чеботаря.

Чеботарь заявил в свою очередь, что одной из ключевых задач он видит развитие инвестиционного цикла. Во второй половине 2023 года каждый месяц наблюдался темп роста инвестиций на уровне более 120%, привел он данные.

Также президент назначил гендиректора РУП «Белорусская атомная электростанция», им стал Сергей Бобович. До этого он был заместителем генерального директора «Белэнерго».

Кроме того, послом Беларуси в Индии назначен Михаил Касько. До этого он занимал

пост председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.