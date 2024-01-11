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Участки для единого дня голосования сформировали в Беларуси
11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сформировали избирательные участки для
Пять с половиной тысяч – столько избирательных участков сформировали для голосования. Составы комиссий будут известны через две недели, а пока продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Своих представителей предлагают политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы.
Документы претендентов будут рассматривать комиссии. Когда финальные списки определят, кандидаты выступят со своими программами.
Приедут на выборы и международные наблюдатели. На приглашение уже ответили миссия от СНГ и Межпарламентская ассамблея Содружества.
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Составы комиссий будут известны позже, пока продолжается выдвижение кандидатов в депутаты.
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