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Участки для единого дня голосования сформировали в Беларуси

11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участки для единого дня голосования сформировали в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси сформировали избирательные участки для единого дня голосования. В феврале в стране будут выбирать депутатов. Всего больше 12 тысяч человек. Из них 110 – члены нижней палаты парламента, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Пять с половиной тысяч – столько избирательных участков сформировали для голосования. Составы комиссий будут известны через две недели, а пока продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Своих представителей предлагают политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы.

Документы претендентов будут рассматривать комиссии. Когда финальные списки определят, кандидаты выступят со своими программами.

«С 31 января по 24 февраля включительно начнется период агитации, наиболее интересный для избирателя. Будет возможность посмотреть на этих кандидатов, на их программы, на их предвыборные обещания, которые они изложат в своих материалах, в том числе выступят на телевидении, в прессе», – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Приедут на выборы и международные наблюдатели. На приглашение уже ответили миссия от СНГ и Межпарламентская ассамблея Содружества.

Единый день голосования в Беларуси назначен на 25 февраля.



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Составы комиссий будут известны позже, пока продолжается выдвижение кандидатов в депутаты.
 
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