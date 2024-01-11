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Лукашенко: Справедливость должна пронизывать весь Уголовный кодекс Беларуси
11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Справедливость и индивидуальный подход – главное требование Александра Лукашенко к
Глава государства подчеркнул: нарушители бывают разные – закоренелые и те, кто случайно оступился. Этот момент президент потребовал учитывать, даже если преступления квалифицируются одной статьей Уголовного кодекса.
Президент затронул также тему предполагаемой амнистии. Парламент рассмотрит ее в канун празднования 80-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства призвал сделать упор на женщин и подростков.
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Президент Беларуси выступил на совещании по отдельным вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности.
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