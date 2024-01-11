ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Справедливость должна пронизывать весь Уголовный кодекс Беларуси

11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Справедливость должна пронизывать весь Уголовный кодекс Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Справедливость и индивидуальный подход – главное требование Александра Лукашенко к Уголовному кодексу Беларуси. Президент поручил пересмотреть документ, сообщает «МИР 24».

«Мы неуклонно твердим: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости. Это касается и уголовной политики. Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Возникают вопросы в связи с этим, надо посмотреть, кого мы задерживаем, кого осуждаем, соответствуют ли назначаемые меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества?» –сказал белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул: нарушители бывают разные – закоренелые и те, кто случайно оступился. Этот момент президент потребовал учитывать, даже если преступления квалифицируются одной статьей Уголовного кодекса.

Президент затронул также тему предполагаемой амнистии. Парламент рассмотрит ее в канун празднования 80-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства призвал сделать упор на женщин и подростков.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси выступил на совещании по отдельным вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как спасатели патрулируют замерзшие водоемы в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2024
Mir24.TV Belarus
11.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика