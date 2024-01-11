Лукашенко: Справедливость должна пронизывать весь Уголовный кодекс Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Справедливость и индивидуальный подход – главное требование Александра Лукашенко к Уголовному кодексу Беларуси . Президент поручил пересмотреть документ, сообщает «МИР 24».

«Мы неуклонно твердим: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости. Это касается и уголовной политики. Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Возникают вопросы в связи с этим, надо посмотреть, кого мы задерживаем, кого осуждаем, соответствуют ли назначаемые меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества?» –сказал белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул: нарушители бывают разные – закоренелые и те, кто случайно оступился. Этот момент президент потребовал учитывать, даже если преступления квалифицируются одной статьей Уголовного кодекса.

Президент затронул также тему предполагаемой амнистии. Парламент рассмотрит ее в канун празднования 80-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства призвал сделать упор на женщин и подростков.