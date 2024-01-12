|
Альтернативное лишению свободы наказание появится в Уголовном кодексе Беларуси
12.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси пересмотрят Уголовный кодекс. Изменения в документ поручил внести президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Белорусский лидер обратил внимание, что случайно оступившиеся нарушители и рецидивисты по некоторым статьям несут одно и то же наказание. Главное требование президента – в основе должны быть справедливость и индивидуальный подход. Специальная группа в ближайшее время займется пересмотром Уголовного кодекса.
«Конечно, судам очень сложно соблюдать такие необходимые принципы назначения наказания, как соразмерность, индивидуальность и справедливость. Чтобы облегчить работу судов, Верховный суд предложил предусмотреть в них обязательные альтернативные лишению свободы виды наказания», – отметил председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало.
Также на совещании у президента рассмотрели вопрос об амнистии. Ее приурочат к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в документ поручил внести президент страны Александр Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)