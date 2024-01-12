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Альтернативное лишению свободы наказание появится в Уголовном кодексе Беларуси

12.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Альтернативное лишению свободы наказание появится в Уголовном кодексе Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси пересмотрят Уголовный кодекс. Изменения в документ поручил внести президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Для белоруса само появление в суде – это уже тяжелое наказание перед обществом, для большинства белорусов. Поэтому надо очень аккуратно к этому подходить – привлечению через судебные органы к ответственности. Нам, думаю, предстоит очень большая работа. Надо перелопачивать Уголовный, может быть, даже и другие кодексы. Тем более что ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что случайно оступившиеся нарушители и рецидивисты по некоторым статьям несут одно и то же наказание. Главное требование президента – в основе должны быть справедливость и индивидуальный подход. Специальная группа в ближайшее время займется пересмотром Уголовного кодекса.

«Конечно, судам очень сложно соблюдать такие необходимые принципы назначения наказания, как соразмерность, индивидуальность и справедливость. Чтобы облегчить работу судов, Верховный суд предложил предусмотреть в них обязательные альтернативные лишению свободы виды наказания», – отметил председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало.

Также на совещании у президента рассмотрели вопрос об амнистии. Ее приурочат к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



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Изменения в документ поручил внести президент страны Александр Лукашенко.
 
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