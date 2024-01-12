Как молодежь Беларуси помогает одиноким пенсионерам?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы навещают одиноких пожилых жителей страны. К республиканской акции «От всей души» присоединились и минские студенты. Они помогают с уборкой в квартирах, приносят продукты и подарки, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ветеран Евсей Махлин шутит: в квартире целая делегация. Гостям рад всегда. В свои 94 живет один. Просыпается в 6:00, делает зарядку, читает книги. Евсей Матвеевич застал Великую Отечественную подростком, и это закалило его дух на годы вперед.

«Товарняком под бомбежкой, у меня сестра и брат еще были, с мамой были доставлены в Башкирскую Республику. Две работы у меня было, две должности одновременно. Я был заместителем председателя Госплана и главным советником председателя правительства. Когда оформили пенсию, я еще продолжал работать. Госплан стал министерством экономики», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Евсей Махлин.

От помощи по хозяйству Евсей Матвеевич скромно отказывается. Привык все делать сам, а гостей активно зазывает на чаепитие.



«Запомнились истории из школы, хоть их было не так много, но они показались мне забавными. Помощь пожилым, да и любым людям – это всегда хорошо, почему бы и не поучаствовать», – рассказала волонтер Варвара Мацкевич.

«Я испытываю гордость, что наше поколение все еще не забывает о подвигах ветеранов, о том, что они сделали для нас, и о том, что без них нас, возможно, бы и не было», – поделился волонтер Александр Рудько.