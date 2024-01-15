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Новые правила проведения диспансеризации начали действовать в Беларуси
15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с начала года действует новый порядок проведения
Всего 21 вопрос. Анкета помогает врачам выявить десятки потенциальных заболеваний. Фактором риска может стать не только наследственность, но и вредные привычки.
В зависимости от ответов пациентов им назначают дополнительные процедуры или анализы. После такого экспресс-обследования можно получить консультацию у терапевта. Все это за один день.
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Теперь обследование можно пройти за один день, для этого работодатель должен освободить сотрудника.
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