Новые правила проведения диспансеризации начали действовать в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с начала года действует новый порядок проведения диспансеризации . Теперь обследование можно пройти за один день. Для этого работодатель должен освободить сотрудника. Процедура помогает выявить не только инфекционные, но и хронические заболевания, причем на ранних стадиях, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Анна Грушковская пришла на диспансеризацию без жалоб. Просто решила проверить здоровье. У родственников много заболеваний, которые могут передаться по наследству. Главное – вовремя их обнаружить.

«У матери имеется язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, поэтому слежу. Повышается артериальное давление. Мне отвечают на все мои вопросы. Главное, что на работе предоставили день для прохождения диспансеризации», – рассказала пациент поликлиники Анна Грушковская.

Всего 21 вопрос. Анкета помогает врачам выявить десятки потенциальных заболеваний. Фактором риска может стать не только наследственность, но и вредные привычки.

«Вопросы такие. Был ли сахарный диабет у близких родственников? Было ли повышение сахара в крови во время диспансеризации, во время беременности? Повышается ли артериальное давление? Это уже на фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказала помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи Антонина Мазур.

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