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Новые правила проведения диспансеризации начали действовать в Беларуси

15.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые правила проведения диспансеризации начали действовать в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси с начала года действует новый порядок проведения диспансеризации. Теперь обследование можно пройти за один день. Для этого работодатель должен освободить сотрудника. Процедура помогает выявить не только инфекционные, но и хронические заболевания, причем на ранних стадиях, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Анна Грушковская пришла на диспансеризацию без жалоб. Просто решила проверить здоровье. У родственников много заболеваний, которые могут передаться по наследству. Главное – вовремя их обнаружить.

«У матери имеется язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, поэтому слежу. Повышается артериальное давление. Мне отвечают на все мои вопросы. Главное, что на работе предоставили день для прохождения диспансеризации», – рассказала пациент поликлиники Анна Грушковская.

Всего 21 вопрос. Анкета помогает врачам выявить десятки потенциальных заболеваний. Фактором риска может стать не только наследственность, но и вредные привычки.

«Вопросы такие. Был ли сахарный диабет у близких родственников? Было ли повышение сахара в крови во время диспансеризации, во время беременности? Повышается ли артериальное давление? Это уже на фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказала помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи Антонина Мазур.

Диспансеризация может продлить жизнь более чем на 10 лет
Врач объяснил, каким образом

В зависимости от ответов пациентов им назначают дополнительные процедуры или анализы. После такого экспресс-обследования можно получить консультацию у терапевта. Все это за один день.

«Для работников, достигших пенсионного возраста, и в течении пяти лет перед достижением пенсионного возраста предоставляется два рабочих дня в году для прохождения диспансеризации. Кроме того, лица до 40 лет проходят диспансеризацию один раз в три года», – рассказала главный врач минской городской клинической поликлиники №32 Ирина Свороб.

В день в одну поликлинику приходят больше 20 человек. Длинных очередей на диспансеризацию нет. На обследование одного пациента уходит около 10 минут.



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