«Придется обсудить все неудобные темы: от раздела прибыли до последствий собственной смерти». Как правильно составлять партнерские соглашения в бизнесе и стартапах

Источник материала: ProBusiness





Бизнес строится на доверии и четких договоренностях, которые выполняются партнерами. Однако важно договариваться юридически правильно. В современном динамичном мире, где каждый день приносит новые вызовы и возможности, партнерские соглашения выступают как фундаментальный инструмент для достижения успеха и устойчивости. Они не только облегчают управление и минимизацию рисков, но и открывают новые горизонты для роста и инноваций. Партнерство популярно как в сфере фактически создаваемого бизнеса, так и в сфере работы проектных групп — стартапов, то есть когда еще организации не созданы. Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор Сергей Белявский рассказал «Про бизнес», зачем нужны такие соглаешния и что в них должно быть учтено.



Сергей Белявский

Директор юридической компании «Экономические споры»

Значение партнерства для бизнеса

Партнерство как форма построения бизнеса выступает катализатором роста компании, бизнес-проекта. Вместе можно многого достичь быстрее. Но в совместной работе есть и обратная сторона — риск корпоративных конфликтов, споров между партнерами. Основная причина их возникновения — отсутствие soft skills, которые просто необходимы в условиях неопределенности. Именно поэтому многие, опасаясь корпоративных споров, выбирают единоличное управление бизнесом.

Можно выделить 4 основных soft skills (навыка) успешного партнера:

Дополняющие навыки. Успешное партнерство требует, чтобы предприниматели обладали дополняющими навыками. Например, если один партнер силен в стратегическом планировании и управлении, другой может специализироваться на маркетинге, продажах или технологиях. Это создает сбалансированную команду, где каждый вносит свой уникальный вклад.

Успешное партнерство требует, чтобы предприниматели обладали дополняющими навыками. Например, если один партнер силен в стратегическом планировании и управлении, другой может специализироваться на маркетинге, продажах или технологиях. Это создает сбалансированную команду, где каждый вносит свой уникальный вклад. Коммуникативные навыки. Эффективное общение является ключом к предотвращению недопониманий и разрешению конфликтов. Партнеры должны уметь четко выражать свои идеи, слышать и учитывать мнения друг друга.

Эффективное общение является ключом к предотвращению недопониманий и разрешению конфликтов. Гибкость и адаптивность. В бизнесе часто возникают непредвиденные ситуации. Партнеры должны быть готовы адаптироваться к изменениям и гибко реагировать на новые вызовы.





Навыки принятия решений. Важно, чтобы каждый партнер обладал способностью к анализу ситуации и принятию обоснованных решений, особенно в условиях неопределенности.

Партнерство в бизнесе — это не просто объединение ресурсов или навыков, а синергия, которая позволяет достигать целей, недоступных для индивидуальных предпринимателей. Партнерство дает возможность делиться рисками, расширять рыночное присутствие и объединять уникальные компетенции для создания инновационных продуктов и услуг.

Можно выделить 4 основных источника пользы от партнерства для бизнеса:

Доступ к новым ресурсам. Партнеры могут предоставить друг другу доступ к своим уникальным ресурсам, будь то финансовые средства, контакты, рыночные знания или технологии. Обмен знаниями и опытом. Обмен знаниями и опытом между партнерами может привести к более эффективным решениям и инновациям. Это особенно ценно в быстро меняющихся отраслях. Расширение рыночного присутствия. Совместные усилия партнеров могут помочь расширить рыночное присутствие, позволяя достигать новых клиентов и входить на новые рынки. Создание инновационных продуктов и услуг. Объединение уникальных компетенций партнеров может привести к созданию инновационных продуктов и услуг, которые будут отличаться от конкурентов на рынке.

Выбор партнера и основные ошибки при этом

Выбор партнера — это ключевой момент в формировании успешного бизнес-проекта. Идеальный партнер должен дополнять ваши навыки и иметь схожие ценности и видение будущего бизнеса. Это должен быть человек, на которого можно положиться в трудные моменты и который готов разделять с вами как успехи, так и неудачи.

Одна из основных ошибок в партнерстве — недостаточно четкое определение условий сотрудничества и ожиданий от каждого из партнеров. Это может привести к конфликтам, недопониманию и, в конечном итоге, к разрыву отношений.

Другой распространенной ошибкой является игнорирование различий в бизнес-культуре и подходах к управлению, что также может стать причиной серьезных проблем в будущем.

Конфликты могут возникать из-за различий в ожиданиях, неравномерного распределения прибыли и обязанностей, а также из-за личных разногласий. Важно с самого начала установить четкие правила и механизмы для их разрешения, чтобы избежать долгосрочных проблем.

Например, партнерское выгорание возникает, когда один или несколько партнеров чувствуют себя перегруженными из-за чрезмерной ответственности или стресса, связанного с управлением бизнесом. Включение в соглашение положений о равномерном распределении обязанностей и обеспечении достаточного времени для отдыха и восстановления может помочь предотвратить выгорание. Кроме того, установление для определения вознаграждения прозрачных критериев, основанных на вкладе каждого партнера, может помочь устранить это недопонимание.

Восприятие неравномерной рабочей нагрузки может привести к конфликтам, когда один партнер чувствует, что вносит больше усилий по сравнению с другими. Более того, один из партнеров может прийти к решению, что другой ему не нужен. И он сам все сможет реализовать в рамках самостоятельного бизнес-проекта. Четкое определение ролей, обязанностей и ожиданий в соглашении помогает гарантировать справедливое распределение работы и уменьшает вероятность конфликтов.





Кроме того, партнеры могут по-разному оценивать успех и направление развития бизнеса, что тоже может привести к разногласиям и конфликтам. Установление критериев для измерения успеха помогает синхронизировать ожидания и восприятия партнеров.

Партнерские соглашения и белорусское законодательство

В законодательстве Республики Беларусь понятие «партнерское соглашение» не выделено в качестве отдельного института. Однако его суть и функции находят отражение в концепции «учредительного договора», которая прописана в Гражданском кодексе и законе о хозяйственных обществах. Эти документы регулируют отношения между учредителями при создании хозяйственных обществ, определяя их взаимные права, обязанности и ответственность.

Закон о хозяйственных обществах детализирует требования к учредительным документам, включая порядок их составления, необходимые условия и процедуры регистрации. В этом контексте учредительный договор выступает как юридический инструмент для формализации партнерских отношений при открытии компании.

Вместе с тем, в соответствии с принципом свободы договора, закрепленным в Гражданском кодексе, стороны имеют право на заключение соглашений любого типа, которые не противоречат законодательству. Это означает, что партнеры могут формировать соглашения, включая условия, аналогичные партнерским, в рамках учредительного договора или как отдельный документ на любом этапе развития корпоративного сотрудничества.

Получается, что учредительные договоры являются обязательными при создании хозяйственных обществ. Они закрепляют основные положения о деятельности компании, правах и обязанностях учредителей. В то же время, стороны могут по собственной инициативе включать в учредительный договор дополнительные условия, соответствующие партнерским соглашениям, для более детального регулирования своих взаимоотношений.

Подготовка и содержание партнерского соглашения

Подготовке текста соглашения предшествует мозговой штурм, который поможет выявить все возможные ситуации и сценарии развития компании, отношений между партнерами, даже самых, на первый взгляд, безумных и фантастических. Чем больше таких сценариев (лучше, чтобы их были даже не десятки, а сотни) будет обсуждено в ходе партнерских переговоров — тем лучше для бизнеса. Именно поэтому следует быть раскрепощенным и не стесняться обсуждать даже самые щепетильные и интимные темы: неудачи бизнеса, личные финансовые вопросы. Важно, чтобы все партнеры были максимально откровенны и честны в своих ответах и мнениях.

Для спокойного разговора выберите нейтральное, тихое место, где никто из партнеров не будет чувствовать себя в невыгодном положении. Назначьте встречу заранее, убедившись, что у всех участников достаточно времени для подготовки и что встреча не будет спешной.

Подготовьте список ключевых вопросов и тем, которые необходимо обсудить. Это могут быть вопросы о распределении долей, управлении компанией, финансовых вопросах и т.д. Определите основные темы для обсуждения: стратегия развития, роли и обязанности, управление рисками… Будьте готовы обсудить даже неудобные темы.

Поскольку человеку свойственно стесняться, в процессе подготовки партнерского соглашения целесообразно привлекать профессионалов: юристов, финансовых консультантов и медиаторов. Это позволит выговориться, быть откровенным, обеспечит не только юридическую корректность документа, но и поможет учесть все аспекты бизнес-отношений, минимизируя риски будущих конфликтов.

В ходе диалога не забывайте фиксировать письменно (или даже по согласию на аудио) все достигнутые договоренности. Делайте это во время или сразу после встречи. После предварительного согласования всех пунктов, обратитесь к юристу для составления официального партнерского соглашения, которое будет юридически обязательным документом.

Подготовка текста соглашения начинается с определения ключевых аспектов партнерства: целей бизнеса, ролей и обязанностей каждого партнера, финансовых условий и механизмов разрешения споров. Важно уделить внимание деталям и предусмотреть различные сценарии развития событий.

При составлении текста соглашения полезно придерживаться принципа SMART: убедиться, что цели и условия конкретны (Specific), измеримы (Measurable), достижимы (Achievable), релевантны (Relevant) и ограничены во времени (Time-bound). Это помогает создать четкий и выполнимый документ.





Текст соглашения должен охватывать все ключевые аспекты партнерства: роли и обязанности каждого из участников в развитии и управлении компанией, наем персонала, развитие и трансформацию бизнеса, привлечение внешнего финансирования, алгоритмы поведения при неблагоприятных событиях, распределение долей и прибыли, управление рисками и процедуры выхода из бизнеса. Особое внимание следует уделить механизмам принятия решений и разрешения конфликтов.

Остановимся подробнее на каждом из элементов соглашения между партнерами:

Права и обязанности партнеров. Четкое определение юридических и финансовых обязательств каждого партнера. Права на участие в управлении и принятии ключевых решений. Развитие и управление компанией. Определение, кто из партнеров отвечает за стратегическое планирование, операционное управление, финансовое планирование, управление персоналом, разработку продуктов, производство, маркетинг, продажи и другие ключевые аспекты бизнеса. Следует четко распределить роли. Политика найма. Процедуры и критерии для найма новых сотрудников, включая уровни должностей, которые требуют одобрения партнерами.

Культура и ценности. Установление корпоративной культуры и ценностей, которые будут руководством при найме и управлении персоналом.

Вопросы развития и трансформации бизнеса. Планы расширения бизнеса, включая вход на новые рынки, разработку новых продуктов или услуг. Подходы к инновациям и изменениям в бизнес-модели, адаптация к меняющимся рыночным условиям. Источники финансирования. Определение потенциальных источников внешнего финансирования: банковские кредиты, венчурные инвестиции или деньги бизнес-ангелов. Условия привлечения финансирования и обязательства, которые при этом возлагаются. Алгоритмы поведения при неблагоприятных событиях. Разработка планов действий на случай кризисных ситуаций, таких как финансовые трудности, юридические споры, претензии контролирующих органов и уголовное преследование, стихийные бедствия. Процедуры быстрого реагирования и принятия решений в экстренных ситуациях. Распределение долей и прибыли. Четкое определение, как будет распределяться прибыль между партнерами, исходя из их вклада и долей владения. Процедуры и условия для изменения долей владения, включая продажу или передачу долей. Вопросы собственности. Определение, какие активы являются общей собственностью партнеров и как распределяются доли владения. Это может включать физические активы (офисное пространство, оборудование), а также финансовые. Особое внимание следует уделить интеллектуальной собственности, т.к. она играет ключевую роль в бизнесе.

Очень важно на этой стадии оговорить объем и стоимостную оценку индивидуальных вкладов каждого партнера, включая финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы. Важно четко определить, как эти вклады влияют на долевое владение и распределение прибыли.

Определив, кто и как передает собственность компании, нужно также разработать правила управления и распоряжения общей собственностью, включая процедуры приобретения и продажи активов.

Часто у партнеров возникают споры в отношении активов, которые сложно оценить — это, в первую очередь, интеллектуальная собственность, созданная в рамках партнерства. Она может включать авторские права, патенты, торговые марки и другие виды интеллектуальной собственности. Необходимо установить правила использования интеллектуальной собственности внутри компании и ее защиты от неправомерного использования третьими лицами. В соглашении следует разработать механизмы распределения доходов, полученных от использования интеллектуальной собственности, включая лицензирование и продажу прав, передачу прав при выходе партнера из бизнеса или при продаже доли в компании.

Управление рисками. Идентификация потенциальных рисков для бизнеса и разработка стратегий их минимизации. Решения по страхованию и другим мерам защиты для снижения воздействия рисков. Процедуры выхода из бизнеса. Определение условий, при которых партнер может выйти из бизнеса, включая продажу своей доли. Регулирование вопросов, связанных с финансовыми и операционными последствиями выхода партнера. Семейные и наследственные вопросы. Важно четко определить, как будут урегулированы вопросы владения долями в случае семейных изменений: брак, развод или семейные споры. Это включает в себя правила передачи долей между супругами и другими членами семьи. То же самое касается и правил наследования долей в компании. Необходима разработка планов наследования для обеспечения плавного перехода управления и владения в случае смерти одного из партнеров. Они могут включать создание доверительных управлений или других юридических механизмов для защиты интересов компании и наследников, условия, при которых доли могут быть переданы наследникам, и как это будет влиять на управление компанией. Нельзя забыть и о разработке соглашений о предварительном отказе, которые определяют, как будут урегулированы доли в случае развода или раздела имущества.

Важной частью данного раздела являются процедуры для управления и разрешения семейных конфликтов, которые могут повлиять на бизнес. Это может включать медиацию и консультации с семейными юристами, а также установление мер для защиты бизнеса от нежелательного вмешательства членов семьи партнеров, которые могут не иметь необходимых знаний или интереса к бизнесу.

Механизмы принятия решений и разрешения конфликтов. Определение процедур принятия решений, включая голосование и кворум. Механизмы для разрешения внутренних конфликтов. Очень большую пользу приносит привлечение к урегулированию конфликтов медиатора, а также проведение внесудебного арбитража и переговоров с участием третьих лиц.

Подписание соглашения

После того как проект соглашения составлен и все стороны согласны с его содержанием, следует организовать встречу для официального подписания документа. В зависимости от достигнутых договоренностей, соглашению следует придать исполнимую силу. Для этого его может заверить уже привлеченный медиатор. Также можно привлечь свидетелей или нотариуса для заверения подписей.





Подписание партнерского соглашения с четкими положениями по этим аспектам не только помогает предотвратить потенциальные конфликты, но и обеспечивает устойчивое и гармоничное партнерство, способствуя долгосрочному успеху бизнеса. Тщательно обсуждайте и документируйте с юристами или медиатором все условия партнерства. Регулярно пересматривайте и обновляйте соглашение, чтобы оно соответствовало текущим условиям и целям бизнеса. Уделяйте внимание как юридическим, так и финансовым аспектам сотрудничества. Это не только убережет вас от будущих корпоративных конфликтов, но максимально ускорит развитие ваших бизнес-проектов и стартапов.

От себя добавлю, что росту внимания к полезности партнерства будет способствовать включение данного термина в законодательство. Например, как составной части учредительного договора, которая должна там быть обязательно, а не факультативно в рамках принципа свободы договора, как теперь.

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