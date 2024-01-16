Встать на лыжи и увидеть сердце дракона: пять причин оказаться в Логойском районе Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Логойский район – это край с богатой историей и необычным для Беларуси холмистым ландшафтом. Районный центр находится всего в 40 километрах от Минска. Причин, чтобы приехать сюда, много. Мы расскажем о пяти из них.

Первая причина: встать на лыжи

Первая причина – это горнолыжный комплекс в Логойске. Он встречает туристов из разных уголков планеты. Здесь можно взять напрокат лыжи и сноуборды. Основной склон оборудован кресельной канатной дорогой и двумя действующими трассами.

Мягкий климат в Беларуси не всегда радует снегом, поэтому его получают искусственным путем. Для этого на территории центра были созданы два водоема площадью 2,5 тысячи квадратных километров. Как только температура уходит в минус, начинают работать снеговые пушки.

Для новичков желательны занятия под чутким руководством профессионального инструктора. Даже одного часа достаточно, чтобы почувствовать уверенность на склоне. По словам специалиста, прежде всего нужно сделать разминку, а первые шаги лучше начинать на небольшом склоне. Как только вы почувствуете лыжи, начнется настоящее веселье!

В программе горнолыжного центра есть и ночные катания. Кстати, работает комплекс круглый год. Летом здесь проводят фестивали по дрифту, собираются байкеры и даже воздухоплаватели.

Вторая причина: попробовать белорусскую грибную похлебку

Вторая причина – это, конечно, знаменитая белорусская кухня. В Логойске есть ресторан, где работает прославленный шеф-повар. Алексей готовил на кухнях Франции, но его переманили в Беларусь. Он делится рецептом настоящей белорусской грибной похлебки.

«Будем использовать наши повсеместные продукты. Это лук, морковка, белые грибочки, даже шампиньоны уже начали у нас выращивать повсеместно, так что можно сказать, что это наш родной гриб», – хвастается кулинар.

Сначала режем лук и морковку и отправляем их на сковородку. Добавляем сливочное и немного подсолнечного масла. Далее нарезаем шампиньоны. Здесь шеф-повар советует добавить огня. Грибы должны не тушиться, а хорошо поджариться и дать характерный аромат. Как только они подойдут, мы добавим к ним белые грибы, зальем бульон и будем ждать, когда приготовятся все овощи.

Пока готовится бульон, можно сделать чаши из хлеба. Для этого необходимо вырезать мякиш, сделать углубление и запечь эту конструкцию в духовке. Останется только взбить блендером грибной бульон и наполнить им хлебные чаши. Ароматное блюдо готово к подаче на стол.

Третья причина: посетить костел Святого Казимира

Третья причина приехать в Логойский район – посмотреть римско-католический костел святого Казимира. Он находится в центре города. Необычная архитектура храма заметна издалека.

«Это четвертый костел, построенный на этом месте. Оно связано с семьей Тышкевичей, поэтому для людей, для верующих, оно очень важно. То есть место это намоленное», – говорит ксендз Павел Слука.

Первый костел здесь возвели в XVII веке. Основателем деревянного храма был граф Александр Тышкевич. Он принадлежал к очень влиятельному роду. Именно Тышкевичи создали первый в Беларуси музей древностей.

«В старом костеле была усыпальница Тышкевичей, где они на протяжении многих лет хранились. При строительстве этого храма было обнаружено много костей черепов. Все это было аккуратно собрано, и по завершению строительства на территории храма появилась символическая могила Тышкевичей, где все то, что было найдено, было с почестями захоронено», – рассказывает Павел Слука.

Сегодня костел святого Казимира – одно из самых посещаемых мест в городе. У каждого прихожанина здесь есть своя чудесная история о выздоровлении или изменении жизни к лучшему.

Четвертая причина: загадать желание у волшебного дуба

Четвертая причина приехать в Логойский район – необычный старинный дуб, который находится около деревни Карпиловка. Ему – 600 лет, и это не просто дерево, а литературный герой. Белорусский писатель Антон Левицкий посвятил ему рассказ «Дуб-дзядуля». Великан включен в маршрут экотропы.

«Наш дуб обладает сверхэнергетикой, – говорит старший научный сотрудник Краеведческого музея Логойска Людмила Буцер. – Как видите, люди приходят и подпитываются этой энергией, оставляя ленточки на ветках».

Такое паломничество едва не сгубило дерево. Дело в том, что иногда туристы оставляли зажженные свечи у подножья. В итоге дуб загорелся и частично выгорел изнутри. Сейчас свечи оставлять запрещено, а вот желания загадывать рекомендуется.

Пятая причина: увидеть, как бьется сердце дракона

Пятая причина точно впечатлит всех, кто мечтает попасть в сказку. Недалеко от Логойска, в деревне Добренево, есть волшебная страна, в которой обитают удивительные персонажи: добровиты и мастеровиты. Подробнее о них рассказывает представление «Зимняя сказка».

«Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым, – уверяет посетительница парка Варвара Андрусевич. – Особенно людям, которые увлекаются фэнтези. У нас даже появилась идея сделать здесь выездную игру ДНД – это подземелье и драконы».

В центре парка расположился огромный дракон. Это главный персонаж сказочной страны. Он спит, но если обратиться к нему по имени – просыпается и дышит огнем. У гостей есть возможность попасть внутрь дракона и даже увидеть, как бьется его сердце.