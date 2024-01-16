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Лукашенко: Обеспечение нацбезопасности – задача каждого гражданина Беларуси
16.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обеспечение национальной безопасности – задача каждого белоруса, заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.
После общественного обсуждения специалисты доработали концепцию нацбезопасности и военную доктрину. Результат представили президенту. Белорусский лидер отметил, что в документах подробно отразили всевозможные риски и угрозы, учли международную обстановку. При этом многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются, подчеркнул глава государства.
Согласно обновленной Конституции страны, оба документа утвердят на Всебелорусском народном собрании. Делегаты соберутся после единого дня голосования за депутатов вех уровней. Выборы назначены на конец февраля этого года.
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Президент провел совещание по проектам концепции нацбезопасности и военной доктрины.
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