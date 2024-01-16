Лукашенко: Обеспечение нацбезопасности – задача каждого гражданина Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечение национальной безопасности – задача каждого белоруса, заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.

После общественного обсуждения специалисты доработали концепцию нацбезопасности и военную доктрину. Результат представили президенту. Белорусский лидер отметил, что в документах подробно отразили всевозможные риски и угрозы, учли международную обстановку. При этом многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются, подчеркнул глава государства.

«Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны «цивилизованного» Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления – и все. Как будто ничего не произошло. К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений», – отметил Александр Лукашенко.

Согласно обновленной Конституции страны, оба документа утвердят на Всебелорусском народном собрании. Делегаты соберутся после единого дня голосования за депутатов вех уровней. Выборы назначены на конец февраля этого года.