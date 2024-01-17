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Совбез Беларуси обсудил проекты концепции нацбезопасности и военной доктрины
17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Защита традиционной семьи и социальная ответственность бизнеса – такие понятия появятся в обновленной концепции национальной безопасности Беларуси. Документ рассмотрели на заседании Совбеза, а перед этим по поручению президента его широко обсуждали в обществе. Кроме того, учли и актуальную международную обстановку.
Обновят в республике и еще один стратегический документ – военную доктрину. В ней появится такой пункт как источники угроз для государства. Прописали и порядок действия госорганов в случае конфликта. Однако чиновники подчеркивают: военная политика страны сохранит оборонительный характер.
Теперь оба документа должны утвердить на Всебелорусском народном собрании. Оно пройдет после единого дня голосования, который назначен на 25 февраля.
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Теперь оба документа должны утвердить на Всебелорусском народном собрании. Оно пройдет после единого дня голосования, который назначен на 25 февраля.
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