Совбез Беларуси обсудил проекты концепции нацбезопасности и военной доктрины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Защита традиционной семьи и социальная ответственность бизнеса – такие понятия появятся в обновленной концепции национальной безопасности Беларуси. Документ рассмотрели на заседании Совбеза, а перед этим по поручению президента его широко обсуждали в обществе. Кроме того, учли и актуальную международную обстановку.

«Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны «цивилизованного» Запада никаких санкций не последовало. Мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Обновят в республике и еще один стратегический документ – военную доктрину. В ней появится такой пункт как источники угроз для государства. Прописали и порядок действия госорганов в случае конфликта. Однако чиновники подчеркивают: военная политика страны сохранит оборонительный характер.

«Мы четко подчеркиваем и говорим, что Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух военной доктрины», – отметил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Теперь оба документа должны утвердить на Всебелорусском народном собрании. Оно пройдет после единого дня голосования, который назначен на 25 февраля.