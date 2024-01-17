Этого ждали 10 лет: почему одобрение Bitcoin-ETF может спровоцировать новый скачок стоимости криптовалют

Источник материала: ProBusiness

За последнее время рынок криптовалют всколыхнули две важные новости — подходит срок нового халвинга биткоина и в США одобрили биржевые фонды для самой известной криптовалюты. Разбираемся, что же это такое BTC-ETF и халвинг, чтобы понять, чего ждать на рынке криптовалют в 2024 году и стоит ли инвестировать туда деньги.

В каком состоянии сегодня рынок криптовалют

Согласно исследованию CNBC , в настоящее время 1 из 10 американцев инвестирует в криптовалюту. Привлекательность для инвесторов, видимо, заключается в высокой доходности криптовалют — рост портфеля на 1000% за несколько недель не редкость.

Средняя доходность на фондовом рынке составляет примерно 10% в год, индекс S&P 500 в 2023 году вырос на 24%, Nasdaq — на 43%, а Bitcoin, который является не самой волотильной монетой, в свою очередь, вырос в прошлом году на 158%.





У белорусов есть еще один дополнительный стимул для инвестиций в крипту: по нашему законодательству, граждане, признанные налогоплательщиками в Беларуси, освобождены от обязанности уплачивать налог на доходы, полученные от добычи криптовалюты, операций по приобретению и отчуждению токенов, а также обмена одних токенов на другие. Декларирование токенов и связанных с ними доходов также не требуется.

Сейчас крипторынок перестал быть узкой нишей, где торгуют только небольшие инвесторы, интерес к данной индустрии проявляют крупнейшие инвестиционные фонды, крупные компании, которые создают продукты на основе технологий блокчейна, и даже государства, которые хранят активы в криптовалюте.

Так, в 2021 году власти Сальвадора купили 400 биткоинов, что составляло на момент покупки примерно $ 20,9 млн, а в Болгарии хранится более 213 тысяч BTC.

А недавно повились Bitcoin-ETF — биржевые фонды, которые позволяют инвестировать в крипту, не покупая ее напрямую. Их уже расхватали крупнейшие инвестиционные компании: BlackRock, WisdomTree, Invesco Galaxy, Valkyrie Investments, Ark Invest, Grayscale, Bitwise и другие. Они контролируют около $ 16 трлн и имеют огромное влияние не только на экономику, но и на политику.

Что такое BTC-ETF и халвинг, про которые все говорят

На протяжении достаточно длительного времени на этом рынке наблюдался так называемый «медвежий тренд», когда цена на криптовалюту пошла на спад, однако на фоне новостей о халвинге биткоина и одобрении BTC-ETF цена на все криптовалюты, в т.ч. и на биткоин начала стремительный рост.

Халвинг — это уменьшение награды за майнинг биткоина. Данное событие происходит каждые четыре года. Таким образом, эмиссия криптовалюты сокращается, а спрос остается прежним, что вызывает определенный дефицит и повышает на ее цену. Прямо сейчас добыча одного биткоина стоит $ 16,8 тысячи — $ 25 тысяч в зависимости от региона, стоимости размещения производственных мощностей и тарифов на электричество в разных странах. А сразу после халвинга себестоимость майнинга 1 BTC вырастет до $ 37,9 тысячи, поэтому немногие смогут работать в плюс даже при незначительном падении курса ниже $ 40 тысяч.

ETF (exchange traded fund) — это биржевой фонд, в котором собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива. В контексте биткоина ETF дают инвестору возможность следить за движением его цены, не имея на руках самой криптовалюты. Вместо того чтобы самостоятельно разбираться с криптовалютными биржами и кошельками, инвестор может купить акции биткоин-ETF через обычные брокерские счета. Ожидается, что именно удобство доступа может устранить разрыв между традиционным финансовым и криптовалютным рынками.

Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США должно было быть принято еще в конце 2023 года, однако рассмотрение заявок постоянно переносилось, и в итоге одобрили ETF 11 января 2024 года, что в моменте спровоцировало обновление максимума цены на BTC за последние 3 года. Объем торгов за первые 2 часа после открытия американской торговой сессии составил $ 3,5 млрд, что свидетельствует об огромном спросе на BTC-ETF.

В свое время похожая история была с ETF на золото. С момента запуска биржевого фонда интерес к золоту вырос астрономически — на фоне роста цен на металл от $ 332 до $ 1600 за унцию (на максимуме — $ 1920/тр.унц.).



Так выглядит график золота до и после одобрения ETF на него.

Введение ETF на золото обеспечило людям возможность торговать драгоценным металом абсолютно так же, как на протяжении многих десятилетий они торговали акциями.

С учетом притока капитала на криптовалютный рынок, за одобрением BTC-ETF должен последовать значительный рост цен как на BTC, так и на другие криптоактивы.

Таким образом, сейчас главными драйверами роста рынка криптовалюты являются новости о скором халвинге биткоина и одобрении ETF.

Эксперты криптовалютного рынка прогнозируют рост биткоина на фоне одобрения ETF и халвинга до $ 200 тысяч к концу 2024 года. Однако, стоит помнить, что в предыдущие разы халвинга курс начинал свой стремительный рост только спустя год, т.к. влияние сокращения эмиссии ощущается не мгновенно. По этой причине, не исключено, что рынок криптовалюты еще ждет падение, после которого начнется «бычий рынок».

Одобрение BTC-ETF стало важным прецедентом для индустрии, и, скорее всего, за этим последует одобрение ETF на другие криптоактивы. Следующей монетой должна стать вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum. Эксперты прогнозируют одобрение ETF на «эфир» во втором квартале 2024 года. Так, если BTC уже показал значительный рост на фоне ожидания одобрения ETF, то ETH еще ждет рост.

Технологии блокчейна и криптовалюта входят в нашу жизнь

На рынке криптовалют должна положительно сказаться и повсеместная интеграция технологий блокчейна в привычные для нас сервисы и сферы жизни. Так, например, в Telegram некоторое время назад началась интеграция собственного токена TON, японский маркетплейс Mercari добавляет оплату в BTC для своих 22 миллионов пользователей, Bitcoin стал официальным платежным средством экономической зоны Гондураса, китайская компания GBA Capital выделяет 10 миллиардов долларов на развитие блокчейн-технологий в Китае — и это лишь небольшая часть активности, связанной с криптовалютами.

Помимо этого, использование криптовалюты удобно и предпринимателям для осуществления международных сделок. Использование такого финансового инструмента помогает ускорить процесс платежей и снизить издержки. Также в правительстве России активно идет обсуждение возможностей использования криптовалюты для обхода санкций.

С учетом развития технологий блокчейна и повышения доверия к криптовалюте со стороны государства, не исключено, что через несколько лет криптовалюта заменит обычные деньги при осуществлении трансграничных платежей, ведь уже сейчас во многих странах люди могут оплачивать покупки при помощи криптовалюты.





В то же время, среди профессиональных инвесторов бытует мнение, что рынок растет на ожидании новостей, а во время их появления он начинает падение. Не исключено, что после объявление положительного решения SEC касательно спотовых BTC-ETF начнется спад цен.

Кстати, сразу после обновления максимума стоимости BTC началась небольшая коррекция. Скорее всего она продолжится, т.к. крупные игроки рынка фиксируют прибыль, и переливают деньги в альткоины. Таким образом, в ближайшее время стоимость BTC должна снизиться, а цены на альткоины начать рост.