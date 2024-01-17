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Чем привлекают вузы Беларуси абитуриентов из других стран?

17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чем привлекают вузы Беларуси абитуриентов из других стран?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Абитуриенты из стран Содружества все чаще выбирают вузы Беларуси. В университетах республики для иностранцев разрабатывают специальные программы и помогают быстрее выучить русский язык. Со студентами пообщалась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Выиграла грант на бесплатное обучение и стала студенткой главного лингвистического вуза Беларуси. Екатерина Екторова приехала из Казахстана. Здесь осваивает английский, а вторым языком возьмет французский.

«Я проходила несколько этапов отбора, писала мотивированное письмо, проходила собеседование и, конечно, предоставляла все свои сертификаты. Я поступала по программе международного договора между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь», – рассказала студентка Минского государственного лингвистического университета Екатерина Екторова.

А россиянке Полине Сидоренковой за обучение приходится платить. Но девушка признается: цена привлекательная и уровень преподавания высокий.

«Здесь даже дешевле получается обучение, я плачу в долларах США. Насколько я помню, стоит 2 200 долларов. Я из Смоленска, выбрала МГЛУ, так как всегда любила иностранные языки. Когда вопрос встал о поступлении, я начала мониторить университеты и задумалась о том, чтобы поступить в зарубежный вуз», – поделилась студентка.

Чаще всего такое образование выбирают жители СНГ. Здесь они могут освоить русский язык как иностранный, стать переводчиками. Программа пользуется популярностью и у студентов из Китая.

«В ближайшей перспективе – программы двойных дипломов с Китайской Народной Республикой. Студенты половину срока обучения осваивают образовательную программу в стенах нашего университета и на половину срока уезжают в Китай. По результату они получают дипломы двух университетов», – рассказала ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева.

Разрабатывать новые программы обучения поручил президент Александр Лукашенко. И если в 2019-м в стране учились лишь четыре тысячи иностранцев, сейчас их около трех десятков тысяч, а это 12% от всех студентов страны.

«Продать можно только высокотехнологичный продукт. Это не так просто. Рынки перенасыщены и конкурировать надо только за счет качества. То же самое и в оказании услуг, в том числе образовательных», – заявлял Лукашенко.

Чаще всего студенты из-за границы приезжают учиться на врачей, инженеров, строителей, работников сельского хозяйства, IT-специалистов. Экспорт образовательных услуг в год приносит Беларуси около 90 миллионов долларов.



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Экспорт образовательных услуг в год приносит республике около 90 миллионов долларов.
 
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