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Чем привлекают вузы Беларуси абитуриентов из других стран?
17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Абитуриенты из стран Содружества все чаще выбирают вузы Беларуси. В университетах республики для иностранцев разрабатывают специальные программы и помогают быстрее выучить русский язык. Со студентами пообщалась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Выиграла грант на бесплатное обучение и стала студенткой главного лингвистического вуза Беларуси. Екатерина Екторова приехала из Казахстана. Здесь осваивает английский, а вторым языком возьмет французский.
А россиянке Полине Сидоренковой за обучение приходится платить. Но девушка признается: цена привлекательная и уровень преподавания высокий.
«Здесь даже дешевле получается обучение, я плачу в долларах США. Насколько я помню, стоит 2 200 долларов. Я из Смоленска, выбрала МГЛУ, так как всегда любила иностранные языки. Когда вопрос встал о поступлении, я начала мониторить университеты и задумалась о том, чтобы поступить в зарубежный вуз», – поделилась студентка.
Чаще всего такое образование выбирают жители СНГ. Здесь они могут освоить русский язык как иностранный, стать переводчиками. Программа пользуется популярностью и у студентов из Китая.
Разрабатывать новые программы обучения поручил президент Александр Лукашенко. И если в 2019-м в стране учились лишь четыре тысячи иностранцев, сейчас их около трех десятков тысяч, а это 12% от всех студентов страны.
Чаще всего студенты из-за границы приезжают учиться на врачей, инженеров, строителей, работников сельского хозяйства, IT-специалистов. Экспорт образовательных услуг в год приносит Беларуси около 90 миллионов долларов.
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Экспорт образовательных услуг в год приносит республике около 90 миллионов долларов.
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